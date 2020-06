Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 5.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2020. június 5., péntek.

Névnap

Fatime

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 344.45 Ft

USD: 303.58 Ft

CHF: 317.45 Ft

GBP: 382.83 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 37260.06

OTP: 11280 Ft

MOL: 1967 Ft

RICHTER: 6970 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Június 5. péntek: Alapvetően erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható zápor, zivatar, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, majd az intenzívebb záporok is esővé szelídülnek. Lokálisan nagy különbségek is lehetnek a csapadékmennyiség tekintetében. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. Délutántól az Alpokalján északnyugatira fordul a légmozgás, majd fokozatosan veszít erejéből. Az erősebb zivatargócokat viharos erejű széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul. Az Alpokalja térségében ennél pár fokkal hűvösebb, míg a délkeleti tájakon pedig ennél melegebb is lehet. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Június 6. szombat: Gomolyfelhős, napos idő lesz, néhol alakulhat ki zápor. Reggel itt-ott ködfolt előfordulhat. A nagyrészt déli szél több helyen megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

Június 7. vasárnap: Gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, keleten szórványosan, nyugaton néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A nagyrészt délies szél élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többfelé számítani lehet záporeső miatt nedves, csúszós útszakaszokra. Helyenként zivatarok is kialakulnak, amelyek környezetében felhőszakadás, jégeső, néhol 90 km/óra feletti szélroham is lehet. Óvatosan vezessenek!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kezdetben meleg-, délután hideg fronthatás várható, ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat, csökken teljesítőképességünk. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik.

Akciók

