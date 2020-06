Átalakul a gyermekgyógyászat: nagy tehertől szabadulhatnak meg a szülők

A koronavírus-járvány teljesen felforgatta a mindennapokat, és bizonyos területeken pozitív változást idézett elő. Ilyen például a gyermekgyógyászat. dr. Kovács Tibor csecsemő- és gyermekgyógyász, több mint húsz éves házi gyermekorvosi tapasztalattal a háta mögött a Pénzcentrumnak azt mondta, a COVID-19 tulajdonképpen elhozta a régóta esedékes modernizációt az egészségügyben, amely részben megoldást jelenthet a Magyarországot sújtó orvoshiány okozta problémákra, megkönnyíti a betegek és az orvosok életét is.

Meglepően pozitív tapasztalatai voltak a karantén időszaka alatt dr. Kovács Tibornak, a Doktor24- Svábhegyi Gyermekgyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyászának, aki már több, mint húsz évet dolgozott házi gyermekorvosként, jelenleg az intézet orvos igazgatója.

A szülők a járvány előtt minden aprósággal a háziorvoshoz szaladtak, a karantén alatt önállóbbak lettek. A járványhelyzet rávilágított arra, hogy a távkonzultáció és a telemedicina kiválóan működik

- mondta a szakember a Pénzcentrumnak, hozzátéve, teljesen ugyan nem váltja ki a fizikai vizsgálatokat, de azokra valóban csak olyankor kerül sor, ha arra szükség is van. A vírus másik pozitív hozadéka, hogy mivel a bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóparkok és játszóterek zárva voltak,

idén tavasszal jelentősen csökkent az év ezen időszakában jellemző fertőző betegségek előfordulása.



"Érdekes tapasztalat, hogy az asztmával élő gyerekek az elmúlt hónapokban többnyire teljesen tünetmentesek voltak, pedig a korábbi évek azonos időszakában ez nem volt jellemző. A gyulladt légúti nyálkahártyán ugyanis könnyebben megtapadhatnak a különböző mikroorganizmusok, vagyis ezek a gyerekek könnyebben kapják el a szezonális vírusokat is" - mondta a szakember.

dr. Kovács Tibor kifejtette, a távkonzultáció tökéletesen működött például bőrelváltozások esetén, hiszen a szülők által küldött fényképen, videón vagy a kamerán keresztül meg tudta nézni az érintett területet és tudott rá megfelelő kezelést javasolni. A felső légúti megbetegedések is abszolút jól kezelhetők voltak, a telefonban vagy videóchaten hallhatta az orvos a gyerek köhögését, figyelhette a légzését, általános állapotát, az anamnézis felvételével együtt így személyes vizit nélkül is tudta sok esetben orvosolni a problémát.

Hasznosnak vélném, ha a tanulságokat a betegek és az orvos-szakma is levonná

- jegyezte meg, hozzátéve, egy-egy banálisabb tünettel teljesen felesleges orvoshoz rohanni, beteg gyerekekkel teli váróban várakozni. A távkonzultáció jó megoldás, nyomon lehet követni a betegség alakulását, és ha arra van szükség, természetesen be lehet iktatni egy személyes vizsgálatot is. A gyermekgyógyász megjegyezte,

az orvosok és a szülők életét jelentősen megkönnyítené a jövőben az is, ha az oktatási intézmények rugalmasabbak lennének és háromnál több napot is igazolhatnának a szülők.

"Megint csak arról van szó, hogy egy banális problémával, például fejfájás vagy gyomorrontás, nem szükséges orvoshoz rohanni. Természetesen, ha elhúzódó panaszról van szó, akkor a vizsgálat kikerülhetetlen, de néhány napig nyugodtan otthon maradhatna, pihenhetne a gyermek, a szülő gondoskodhatna róla.

A jelenlegi rendszer ugyanis óriási terheket ró az orvosokra, a tényleges betegellátástól von el értékes időt, hiszen akár egyetlen óra hiányzás miatt is be kell menni a rendelőbe, várakozni a betegek között

- mondta dr. Kovács Tibor.

Új eszköz forradalmasíthatja a távgyógyítást

A Doktor24-Svábhegyi Gyermekgyógyintézetben a héten kezdenek el tesztelni egy új diagnosztikai segédeszközt, amely segítségével otthon, a szülők maguk végezhetnek el bizonyos vizsgálatokat, amelyekre eddig csak az orvosi rendelőben volt lehetőség.

Gyakorlatilag a has tapintásán kívül igen sok, sőt szinte minden alapvető vizsgálat megvalósítható az eszköz segítségével. Természetesen, ez sem válthatja ki teljes egészében a személyes vizitet, amelyre - és ezt hangsúlyoznám - bizonyos esetekben elengedhetetlenül szükség van, de jelentősen csökkenthetné a közvetlen orvos-beteg találkozásokat

- mondta dr. Kovács Tibor. Az eszköz segítségével lehetőség van meghallgatni a szívhangot, a légzést, megvizsgálni a garatot, a mandulákat, egyes bőrjelenségeket, lehet lázat mérni és még a fület is, a hallójárat, a dobhártya állapotát ellenőrizni.

A kapott adatok az interneten elküldhetők, ráadásul a vizsgálat folyhat valós időben is, az orvos utasítása alapján, de arra is van lehetőség, hogy a szülők az általuk elvégzett, adatot rögzítő részvizsgálat eredményeit (pl. lázmérés, pulzus, szívritmus, légzési hangok, bőrjelenségek képei) elküldjék a szakembernek. Így napi rendszerességgel is nyomon követhető az állapotváltozás, gyorsan fény derülhet az állapotromlásra, amely esetén az orvos azonnal személyesen fogadja a pácienst

- mondta a szakember, hozzátéve, az eszköz nagy előnye, hogy például a krónikus betegséggel élő gyermekeknek nem kellene indokolatlanul a beteg gyerekekkel teli váróban várakoznia, egyes alapvető vizsgálatokhoz nem lenne szükség feltétlenül az orvos fizikai jelenlétére. A leletek ráadásul megoszthatók online, így ha valakinek ügyeleti időben jelentkeznek panaszai, akkor is elérhetővé tehető kis szervezéssel számára szakorvos, így az ügyeletes orvos munkáját is jelentősen megkönnyítené, ha megoszlana az ellátandók köre, illetve lehetősége lenne konzultációt kérni egy specialistától.

Az egészségügyi alapellátás legnagyobb problémáját az elöregedés, valamint az utánpótlás hiánya jelenti. A gyermekorvos-hiányra is megoldást nyújtana egy ilyen eszköz elterjedése és rendszeres használata, hiszen a praktizáló szakorvosokat valamelyest tehermentesítheti az eszköz, az alapvető vizsgálatok elvégzéséhez nem kellene feltétlenül a rendelőt felkeresni, ez nagy könnyebbséget jelentene

- mondta a gyermekorvos, hozzátéve, most is gyakori, hogy ha a gyermeknek például a nyaralás alkalmával jelentkezik valamilyen panasza, a szülők felhívják a háziorvost, tanácsot kérnek.

Most az elmondottak alapján próbálunk reagálni a helyzetre, de a diagnosztikai eszköz segítségével pontos információk alapján tudnánk diagnózist felállítani

- mondta dr. Kovács Tibor, hozzátéve, ideje a szabályozásokat is a kor kihívásaihoz igazítani, jó példa volt erre az elmúlt két és fél hónapos időszak.

Az e-Recept például nagyon jól működik, kényelmes, gyors, azt is láttuk, hogy a távkonzultációk is gördülékenyen mennek, az orvosok fel tudják mérni, mikor van szükség a személyes találkozóra. Az ellátás jelentős átalakítására van szükség a hatékony működéshez, persze ehhez a szabályozásnak is igazodnia kell

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images