Koronavírus összefoglaló: Magyarország és Európa egészsége nem ér meg egy misét

Vasárnaptól nem tartanak nyilvános liturgiát a katolikus templomokban a koronavírus-járvány miatt - közölte Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) kedden. Németországban kedden kiadták a legmagasabb járványügyi figyelmeztetést. Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének feltartóztatására, bezárnak egyebek mellett minden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot.

A templomok "mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak", ezért nem zárják be azokat, de a nyilvános liturgia vasárnaptól "szünetel" a közlemény szerint, egyetlen kivétel a temetés, "amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani". Kitértek arra: az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyés püspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, ezt a felmentést az MKPK valamennyi egyházmegyében megadja.

A papokat a püspökök testülete arra kéri, hogy továbbra is tartsanak a templomokban vagy kápolnákban szentmiséket, "tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja". A már felvett miseszándékok így, "sine populo módon" (a nép részvétele nélkül) elvégezhetők vagy áthelyezhetők.

A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész egyház egyesül Krisztus áldozatával

- fogalmaztak. Hangsúlyozták: a jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, amelyek szerint, "ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal - a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával - egyénileg vagy a családban".

Nem zár be a ferihegyi repülőtér

Nem zár be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, továbbra is indít és fogad járatokat, de az országba útlevél-ellenőrzés után csak magyarok, és egyes letelepedési engedéllyel rendelkezők léphetnek be, és csak a 2B Terminál fogad járatokat - közölte a Budapest Airport kedden az MTI-vel.

A repülőtér üzemeltetőjének tájékoztatása szerint külföldi és magyar állampolgárok egyaránt elutazhatnak Magyarországról. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden utas úti okmányát ellenőrzi, a magyarok mellett azok az EGT-állampolgárok (EU, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Izland, Norvégia,Svájc) is beléphetnek, akik magyarországi tartózkodásra jogosultak, és ezt okmánnyal tudják igazolni. Családok együtt utazása esetén, ha legalább az egyik fél magyar állampolgár, akkor nem magyar közeli hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) is beléphet Magyarországra. Azok a magyarok, akik Dél-Koreából, Iránból, Izraelből, Kínából, vagy Olaszországból érkeznek haza, a belépésnél továbbra is kötelező egészségügyi szűrésen esnek át. Azok a külföldiek, akik nem léphetnek be Magyarország területére, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig.

A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, élelmet, ásványvizet, és igény esetén arcmaszkot biztosít. A zökkenőmentes folyamat érdekében minden légi járat a 2B Terminálra érkezik, és az okmányellenőrzés is ott történik.

WHO: merész intézkedéseket kell tenniük az európai országoknak

Merész intézkedésekre szólította fel az európai országokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében kedden Koppenhágában. Európa vált a világjárvány (pandémia) epicentrumává - emlékeztetett Hans Kluge.

Úgy fogalmazott, hogy kivétel nélkül minden országnak meg kell tennie a legmerészebb intézkedéseket, hogy gátat tudjanak szabni a betegség terjedésének. Számos európai ország döntött határzárakról és a közösségi életet érintő - gyakran drasztikus - korlátozásáról. A kontinensen legsúlyosabban érintett Olaszország szerdán rendelt el országos kijárási tilalmat. A hétvégén Spanyolország szintén ilyen lépésre szánta el magát. Franciaország kedd délutántól vezetett be kijárási korlátozásokat.

Legfrissebb értesülések szerint Olaszországban csaknem 28 ezer fertőzött van, a halottak száma pedig meghaladja a 2100-at. Spanyolország kedden majdnem kétezer új esetet jelentett, így a fertőzöttek száma több mint 11 ezerre nőtt, az országban csaknem ötszáz ember hunyt el. A WHO szerint két munkatársánál is kimutatták a vírust, őket otthonokban elkülönítették.

Németországban a legmagasabb a járvány veszélyszintje

Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) kedden a legmagasabbra emelte a járványügyi figyelmeztetés szintjét az új tipusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése miatt, a szövetségi kormány pedig a világ összes országára utazási figyelmeztetést adott ki.

Lothar Wieler, az RKI vezetője berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy meredeken emelkedik a regisztrált fertőzések száma, ezért mindenkinek be kell tartania a szövetségi kormány és a tartományi kormányok előző nap kidolgozott alapelveit, amelyek a járvány lassítását szolgálják.

Az irányelvek szerint nyitva maradhatnak az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő-állomások, bankok, postahivatalok, tisztítók, fodrászok, újságosok, állateledelboltok, barkács- és kertáruházak, de az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne alakuljanak ki sorok. Minden egyéb kiskereskedelmi üzletet be kell zárni. A kisipari szolgáltatók továbbra is folytathatják munkájukat.

Be kell zárni a szórakozóhelyeket, kulturális intézményeket, sport- és szabadidős intézményeket is, így például az éjszakai klubokat, a múzeumokat, az edzőtermeket és az állatkerteket. Be kell zárni a játszótereket is, valamint a vallási intézményeket.

Lothar Wieler megerősítette: azzal kell számolni, hogy az új vírus a lakosság 60-70 százalékát megfertőzi. A világjárvány várhatóan két év alatt cseng le, addig hullámszerűen, időben és térben eltérő intenzitással lesz jelen. Védőoltás 2021-re várható.

A vírus által okozott betegség (Covid-19) halálozási aránya az eddigi adatok szerint 1 százalék körüli, ami azt is jelenti, hogy a fertőzöttek 99 százaléka túléli a megbetegedést - húzta alá az RKI vezetője, hozzátéve: az eddigi adatok arra is utalnak, hogy a fertőzöttek mintegy fele egyáltalán nem tapasztal tüneteket, szervezete észrevétlenül leküzdi a vírust. Azonban a járvány lassítása elengedhetetlen, mert túlterhelődik az egészségügyi ellátórendszer, ha egyszerre sok súlyos beteget kell kezelni.

A BENELUX is bezár

Hollandiában keddtől bezártakminden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot. "Célunk a koronavírus maximális ellenőrzése. Prioritásunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a kockázatokat" - mondta Mark Rutte miniszterelnök. Szavai szerint a "békeidőben ismeretlen", új intézkedések segítik a kórházak és az intenzív osztályok túlterheltségének megakadályozását.

Fontosnak nevezte, hogy szakértők tanácsa vezesse a kormány valamennyi meghozott döntését, hogy továbbra is a tudományos ismeretek, a megbízható források és tények alapján szülessenek iránymutatások.

Üzenem a holland munkavállalóknak, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozások ne menjenek csődbe, az emberek pedig ne veszítsék el munkájukat

- fogalmazott a miniszterelnök. Hollandiában a megerősített fertőzések száma 1413, és 24-en haltak meg a betegségben.

Belgiumban a halottak száma keddre öttel emelkedett, így elérte a 10-et. A fertőzöttek száma változatlanul 1058. Luxemburgban keddre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma. Egy fertőzött szombaton meghalt. A körülbelül 620 ezer lakosú nagyhercegségben tízen vannak korházban a koronavírus okozta megbetegedés miatt. Az Európai Bizottság egészségügyekért felelős főigazgatósága kedden közzétett Twitter-üzenetében a koronavírussal kapcsolatosan terjedő hamis információkra figyelmeztetett.

Fontos, hogy naprakészen ismereteink legyenek a vírus okozta válság legújabb fejleményeiről. Általános tanácsokat, részletes adatokat azonban az egészségügyi hatóságok szolgáltatnak

- fogalmaztak. Óvakodni kell a rosszindulatú és félrevezető hírektől, mindig ellenőrizni kell, hogy az információk megbízható forrásból származnak-e - tették hozzá.

Egyre többen megszegik Olaszországban a bevezetett óvintézkedéseket

Az első napok "engedelmessége" után egyre többen megszegik az új típusú koronavírus-fertőzés miatt bevezetett óvintézkedéseket az olasz belügyminisztérium kedden közölt adatai szerint. Az országos szintű "mozgáskorlátozás" egy héttel ezelőtti bevezetése óta az olaszok egyre nehezebben viselik a "ne mozdulj ki otthonról!" hatósági felszólítást. Ennek értelmében csak az hagyhatja el otthonát, aki munkavégzésből, egészségügyi okból, bevásárlás miatt vagy más súlyos indokból kényszerül erre.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint vasárnapról hétfőre 13,5 százalékkal emelkedett az intézkedéseket megszegők aránya. Hétfőn egész Olaszországban 7890 személy ellen tettek feljelentést, mivel az engedélyezett indok nélkül tartózkodott az utcán vagy utazott. Hétfőn több mint 172 ezer személyt ellenőriztek: volt, aki hamis nyilatkozattal igyekezett igazolni mozgását. Több mint 92 ezer kereskedelmi egységet is ellenőriztek, és 217 esetben tettek feljelentést, mivel az üzlet engedély nélkül tartott nyitva, vagy nem felelt meg a hatályos egészségügyi előírásoknak.

A rendkívüli óvintézkedések március 11-i bevezetése óta több mint 660 ezer személyt ellenőriztek, és közülük 27 ezer ellen tettek feljelentést. Az üzletek közül több mint 317 ezret ellenőriztek és több mint ezerre szabtak ki bírságot. A bírság meghaladja a 200 eurót, de rendkívül súlyos szabálysértés esetén az elkövető három hónap börtönt is kockáztat. Attilio Fontana a legtöbb fertőzöttet regisztráló Lombardia tartomány elnöke szerint

az óvintézkedések első napjaiban az olaszok félelmükben betartották az előírásokat, de mostanra "belefáradtak, megunták és azt hiszik, már túl vagyunk rajta".

"Ezért nem csökkenteni, hanem fokozni kell az óvintézkedéseket" - hangoztatta Fontana, és csatlakozott hozzá az északkeleti Veneto tartományt vezető Luca Zaia is, aki nyomatékosan arra kérte a régió lakosait, ne menjenek az utcára sétálni. Szicília tengerpartjain is többeket megbírságoltak, mivel a jó időt kihasználva a strandokon napoztak.

Ezzel egy időben újabb formanyomtatványt közöltek az olasz belügyminisztérium honlapján, amelyet kitöltve az olaszoknak minden egyes mozgás esetén magukkal kell hordani: a korábbi változathoz képest már azt is igazolni kell, hogy a személy nem tartózkodik karanténban. Mint kiderült, sokan elhagyták lakásukat annak ellenére, hogy lázzal vagy enyhe tünetekkel házi karanténba helyezték őket. A Corriere della Sera milánói napilap tudósítása szerint a metró kora reggeli járatain "tömegek" utaznak. A római Il Messaggero szerint ugyanez a helyzet az ingázók Rómába tartó vonatain is.

Az UEFA a jövő évre halasztotta az Európa-bajnokságot / Részletek

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) - a tagországokkal történt keddi egyeztetést követően - úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt jövő évre halasztja a kontinensbajnokságot, amelynek 11 másik várossal együtt Budapest is a házigazdája. Az Eb-t - amelyet idén június 12. és július 12. között bonyolítottak volna le a magyar főváros mellett Londonban, Bakuban, Münchenben, Rómában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Bukarestben, Bilbaóban, Dublinban, Glasgow-ban és Koppenhágában - jövőre június 11-től július 11-ig rendezik meg.

Az egyéves halasztás mellett szólt, hogy egyelőre nem megjósolható, mikorra áll vissza a korábbi rend a járvány lecsengése után, ráadásul az egyéves csúsztatás esélyt kínál arra, hogy befejezzék az aktuális nemzeti és nemzetközi klubsorozatokat. Így eldőlhetne, mely csapatok lesznek bajnokok, mely együttesek indulhatnak a következő idény selejtezőiben, illetve lehetnek ott a főtáblákon.

A nemzetközi kupasorozatok tekintetében nem született konkrét döntés, csak az, hogy "további értesítésig" továbbra is szünetelnek, azaz egyelőre a nyolcaddöntők során félbeszakadt Bajnokok Ligája és Európa-liga sem folytatódik. A március végére tervezett Európa-bajnoki pótselejtezők lebonyolítására viszont június elejét jelölték ki. Ebben a magyar válogatott is érintett, ugyanis március 26-án Szófiában Bulgária vendége lett volna, majd a párharc győztese öt nappal később az izlandi-román meccs győztesét fogadta volna az Eb-részvételért. Az UEFA hozzátette, továbbra is figyelemmel követi a fejleményeket, hogy az új időpontban megtarthatóak-e a találkozók.

Ezekben a napokban valami a futballnál is sokkal fontosabb: harcolni a családtagjaink, a barátaink és a saját egészségünkért! Olaszként különösen jól tudom, hogy ez a helyzet mennyire embert próbáló és komoly feladat. Érthető tehát, ha most nem lehet egészen biztos döntést hozni a folytatásról, de mi a mostani döntésnek megfelelően készülünk. Jelenleg az a legfontosabb, hogy mindannyian otthon maradjunk, így elérve azt, hogy a vírus terjedésének mértékét és sebességét csökkenteni tudjuk

- fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar szövetség (MLSZ) honlapján. Az UEFA arról is tájékoztatást adott, hogy a bajnokságok és a klubok képviselőivel létrehozott egy munkacsoportot, melynek feladata megoldásokat találni a jelenlegi szezon befejezésére. Az UEFA kedden videokonferencián egyeztetett a klubok, a nemzeti szövetségek, valamint a játékosok európai szervezeteinek képviselőivel, majd a döntések ezt követően a végrehajtó bizottság ülésén születtek meg.

Csak feltétlenül szükséges esetekben hagyhatják el otthonaikat az izraeliek

Csakis a feltétlenül szükséges esetekben, munkahelyre történő utazásnál, élelmiszer és gyógyszervásárlásnál, orvosi vizsgálatokhoz hagyhatják el otthonaikat az izraeliek az egészségügyi minisztérium legújabb, keddi rendelete szerint. Tilos csoportosan parkokba, játszóterekre, a tengerpartra vagy más nyilvános helyekre menni, csakis gyermekekkel, családtagokkal, vagy háziállatokkal egyedül lehet elhagyni a lakást.

Tilos tanórákat és szakköröket tartani, és a sporttevékenységeket is legfeljebb öt fős csoportban lehet tartani azzal a feltétellel, hogy a részt vevők között figyelni kell a két méter távolságra. Kerülni kell a barátok és családtagok vendégül látását. Az idős embereknek és a krónikus betegségben szenvedőknek - ha csak lehetséges - egyáltalán nem szabad elhagyni otthonukat, és őket sem szabad látogatni. Segítséget kell kérniük a barátoktól és a családtagoktól ellátásukhoz.

Izraelben jelenleg háromszázhuszonnégy fertőzöttről tudnak. Közülük öten súlyos állapotban vannak, viszont tizenegyen kigyógyultak a betegségből. A Sin Bet belbiztonsági szolgálat elkezdte feltérképezni azokat a személyeket, akik a betegségük ismertté válása előtti két hétben a koronavírussal fertőzött új betegek közelében voltak. Őket értesítik, és házi karanténra kötelezik. Az esti órákban és a hétvégén nem lesz közösségi közlekedés, és napközben is csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges járatokat üzemeltetik.

Már kilenc laboratóriumban végeznek koronavírus-tesztet, és napi ezer fölé emelkedett az elvégzett vizsgálatok száma.

Megugrott a fertőzöttek száma Spanyolországban

Spanyolországban meghaladta a tizenegyezret a koronavírus-fertőzöttek száma, egy nap alatt kétezer új esetet regisztráltak, ami csaknem 18 százalékos növekedést jelent - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója kedden Madridban. A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit. Az Egészségügyi Világszervezet genfi székhelyén is felbukkant a fertőzés.

Fernando Simón tájékoztatása szerint Spanyolországban mintegy ötezer embert ápolnak kórházban, 573-an intenzív osztályon vannak. A betegség 455 kórházi dolgozót érint. A vírusfertőzésből mintegy 1100-an gyógyultak ki, 491-en viszont elhunytak. A legtöbb megbetegedést, több mint 4800 esetet a madridi tartományból jelentették, amelyet Katalónia és Baszkföld követ 1400 és 765 pozitív teszttel.

José Ángel Jimenez, a spanyol rendőrség operatív igazgatója szerint általánosságban az állampolgárok együttműködőek a harmadik napja tartó szükségállapot korlátozó intézkedések betartásában, miszerint csak a munkába járás és az alapvető szükségleti cikkek beszerzése miatt lehet utcára lépni. A madridi hatóságok ezzel kapcsolatban négy őrizetbe vételről és 250 bírságolásról számoltak be. Barcelonában 123 szabályszegőt büntettek meg.

Három spanyolországi gyárban megtagadták a munkavégzést a dolgozók a fertőzés kockázatára hivatkozva, mivel nem biztosítottak számukra maszkot és kézfertőtlenítőt.

A madridi szállodaszövetség összesen 60 ezer szállodai férőhelyet ajánlott fel az autonóm kormánynak, ahol karanténkórházat lehet berendezni a nem súlyos állapotú fertőzöttek számára.

Vesztegzár Madeirán

A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit, mert egy holland vendégnél diagnosztizálták a koronavírust - közölte kedden a sziget önkormányzata. A holland vendég múlt csütörtökön szállt meg a Quinta do Sol szállóban, amely a sziget legnagyobb településén, Funchal városban található. A helyi média úgy tudja, hogy a szállónak mintegy 120 vendége van. A Reuters hírügynökség szerint a szálloda vezetését egyelőre nem lehetett elérni érdeklődés céljából.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Christian Lindmeier kedden Genfben közölte, hogy a szervezet két munkatársa is megfertőződött az új koronavírussal. Mindketten jól vannak, kollégáikat tájékoztatták a helyzetről - tette hozzá.

Néhány kivételtől eltekintve a WHO genfi székhelyének több száz alkalmazottja otthonról dolgozik kedd óta. A hét eleje óta a világszervezetet vezető Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is kizárólag online tartja csaknem napi gyakoriságú helyzetjelentéseit, és újságírókat sem engednek be a WHO területére.

Az ENSZ európai székhelyén is van egy fertőzött. A titkárság 1600 alkalmazottal működik, többségük otthonról látja el munkáját. Az épületben a hét eleje óta nem tartanak találkozókat és konferenciákat.

