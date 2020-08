Így strandoltak a Balatonnál bő 100 évvel ezelőtt: van, ami nem változott + galéria

A Balaton vonzereje évszázados távlatokban is töretlen. Bő 100 évvel ezelőtti fotókat nézegetve kiderül, hogy a tömeg a strandokon hasonló volt, a divat viszont jócskán megváltozott. Fotókon az 1917-es siófoki fövenyfürdő!

Mint arról már számos cikkünkben beszámoltunk, a koronavírus-járvány miatt a legtöbb magyar család belföldön tölti idén szokásos nyári szabadságát. Így az sem véletlen, hogy idén, az amúgy is slágernek számító balatoni régió, különösen a legfelkapottabb települések (pl. Balatonfüred, Siófok) gyakorlatilag megteltek.

Annak ellenére is, hogy a helyi szállásadók jelentős áremelést hajtottak végre 2020 nyarán, hogy kompenzálni tudják a kijárási korlátozások miatt elkönyvelt tavaszi veszteségeiket. Olyannyira nagy a tumultus, hogy helyi híradások szerint tömegek keresték fel a legjobb balatoni strandokat, és nem panaszkodnak a legfelkapottabb helyi éttermek, legjobb büfék tulajdonosai sem.

Hiába ugyanakkor a borsos árak, nincs a zsúfoltságban semmi rendhagyó. A Balaton vonzereje ugyanis már évtizedek óta, sőt évszázados távlatokban is töretlen. Alábbi galériánkban most azt mutatjuk meg, hogyan is strandoltak bő 100 évvel ezelőtt a magyar családok a siófoki fövenyfürdőn. A tömeg már akkor is jellemző volt, a fürdőruha-divat viszont sokat változott azóta.

Siófok (fövenyfürdő), 1917 (Forrás: Fortepan) (2020.08.11.)

Címlapkép: Fortepan