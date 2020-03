Így nem sóznak rád egy roncsot: rengeteg magyar autóvásárló mégis elfelejti

Használt gépjárművek vételekor és eladásakor is számos tényezőre kell odafigyelnünk, ha a megfelelő állapotú, a várható igénybevételre alkalmas autót szeretnénk megvenni, vagy épp a lehető legkorrektebb árat szeretnénk a sajátunkért kapni. A legnagyobb hazai online használtautó-piac szakértője ezért 5-5 jó tanáccsal szolgál azoknak, akiknek fontos az ár-érték arány, egyben el szeretnék kerülni az eltitkolt hibákból fakadó fejfájást és pluszköltségeket. Avagy így lehet elkerülni a "mennyit engedsz a feléből?" jellegű megkereséseket

Vevői oldalról első körben érdemes meghatározni, hogy milyen autóra van szükségünk, majd a keresést leszűkíteni a szóba jöhető modellekre. Ezeket első körben telefonon érdemes leinformálni, és a hirdetésben leírt dolgokra is ajánlott rákérdezni, hogy megbizonyosodjunk arról, az autó valóban olyan, mint amilyennek hirdetik.

5 tipp vásárláshoz

A várható használat és igénybevétel alapján döntsd el, hogy milyen autót keresel, majd alaposan ismerd meg a típust és jellemző hibalehetőségeit!

Készíts költségvetést! Így megtudhatod, hogy a vételáron felül milyen költségeid lesznek az átíráskor és az első szervizeléskor.

A fentiekhez szükséged lesz arra, hogy a kiszemelt példányt is megismerd az elérhető járműmúlt lekérdező funkciók (pl. Jármű Szolgáltatási Platform, CarVertical), és persze a vásárlás előtt megejtendő, alapos állapotfelmérés által.

Az eredetiségellenőrzést javallott még a vételár kifizetése előtt elvégeztetni.

Sose szeress bele egy autóba csupán a hirdetés vagy az eladó szavai alapján! Döntésedet tényekre, az elérhető járműmúltra és a szakszerű átvizsgálás eredményeire érdemes alapozni.

Tehát nemcsak az autóból, hanem annak múltjából is érdemes minél több mindent megmutatni, hiszen a minél alaposabban dokumentált autó vevőként kevesebb kockázatot rejt, míg eladóként nem fognak komolytalan érdeklődők jelentkezni a hirdetésünkre.



5 tipp eladáshoz

Találd meg autód reális árát! Ehhez a hasonló modellek hirdetési árából lehet könnyen statisztikát készíteni, de kérhetsz online értékelést is.

Mutass meg minden információt autódról és annak múltjából is. Add meg alvázszámát, és ne takard ki a rendszámát sem!

Mosd le és alaposan takarítsd ki az autódat. Igényes fotókkal mutasd a legjobb arcát, de ne takard el, inkább mutasd meg a hibáit, hogy azok ne lehessenek a későbbiekben alkualapok. Így hivatkozhatunk arra, hogy ezeket a hibákat már említettük, és az autónk árát is ismertetésükkel közöltük.

Ha van szervizkönyv, fotózd le annak bejegyzéseit is, töltsd fel dokumentumként a hirdetéshez, amihez az általad lekért járműmúlt információkat, valamint például a meglévő szervizszámlákat és a friss alkatrészek jótállási jegyeit is csatolhatod.

Ne zárkózz el az autó átvizsgáltatásától, de csakis olyan helyre menj, amit biztonságosnak tartasz! Ha a vevő által ajánlottat nem tartod annak, javasolj másik, hivatalos szervizt, vagy a Használtautó.hu rendszere által ajánlott átvizsgáló állomást.

Eladóként és vevőként is fontos tudni, hogy autót és pénzt is kizárólag hivatalos szerződés mellett szabad átadni, a szerződéshez az eladón és a vevőn túl két tanúra is szükség van, így egy autó adásvételéhez mindenképp másodmagunkkal érdemes útra kelni. Ha a fenti szabályokra figyelünk, nagy meglepetés nem érhet bennünket. Persze azt fogadjuk el, hogy a használt autó sosem lesz új autó - ezért is kerül jóval kevesebbe -, ahogyan azt is, hogy eladási árában kevéssé lesz érvényesíthető az évek során eszközölt karbantartásokkal együttes teljes bekerülési költsége. Hiszen a használat közbeni szervizelések nem értéknövelő, hanem futási, üzemeltetési kiadásoknak minősülnek

- tanácsolja Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.