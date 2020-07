Így menj nyaralni járvány idején: ezek nélkül el ne indulj - itt a lista!

Lassan ébred a turizmus határon innen és határon túl is: egyre több népszerű úticél várja az utazókat, és egyre több magyar veszi fontolóra, hogy nyári szabadságát külföldön töltse el. Bár a szabályok lazulnak, fontos tudatosítani, hogy a koronavírus - akárcsak hazánkban - sok országban még mindig jelen van, éppen ezért nem árt utazásainkat is nagyobb elővigyázatossággal tervezni. A szakértők szerint fokozottan igaz most, hogy utasbiztosítás nélkül nem érdemes elindulni.

Válasszunk körültekintően úticélt!

Mielőtt lefoglalnánk a nyaralást, érdemes alaposan tájékozódni, hogy hogyan alakul a vírushelyzet a kiszemelt országban, és olyan úticélt választani, ahol a hivatalos adatok szerint sikeresen visszaszorították a járványt. Ez nem csak azért fontos, mert potenciális veszélynek tehetjük ki magunkat, ha olyan helyre utazunk, ahol magas a fertőzöttek száma, de az is előfordulhat, hogy épp utazásunk előtt vagy alatt szigorítanak a beutazás feltételein, így a nyaralást két hét karanténnal is zárhatjuk.

Kerüljük a zsúfolt turistacélpontokat!

A döntés során mérlegelnünk kell azt is, hogy a szimpatikus nyaralóhely mennyire népszerű a nemzetközi utazóközönség körében, ugyanis a koronavírust nem csak a helyiektől lehet elkapni, de a különböző országokból érkező turistáktól is. Keressük a kevésbé zsúfolt úticélokat, válasszunk szabadtéri programokat, és a nyaralás alatt is tartsuk be a vírushelyzet során alkalmazott biztonsági intézkedéseket: tartsuk a távolságot másoktól, viseljünk maszkot zárt térben és rendszeresen fertőtlenítsük a kezeinket.

Utasbiztosítás nélkül sehova!

2020 nyarán a legfontosabb kiegészítőnk külföldi utazáskor legyen az utasbiztosítás. Rengeteg rémtörténetet hallani horror összegekről szóló kórházi számlákról, mindenkinek van olyan ismerőse, aki törte már el karját a nyaraláson, vagy sérült meg utazásai során, mégis sokan vágnak neki a külföldi üdülésnek utasbiztosítás nélkül. Idén nyáron még annyira sem érdemes kockáztatni, mint korábban, hiszen a kórházi ellátás külföldön komoly anyagi csődöt jelenthet a család számára. Sokan talán nem is tudják, vagy egyszerűen elfeledkeznek róla, hogy bankkártyájukhoz is sok esetben jár utasbiztosítás.

A bankkártyás utasbiztosítások előnye, hogy nem csak egy utazás ideje alatt, hanem egész évben, kiutazásonként akár 30 napra is védelmet nyújtanak. Bizonyos termékek esetében a fedezet akár a családtagjainkra is kiterjeszthető, és ehhez az sem feltétlen kell, hogy együtt utazzon a család. Tehát ár-érték arányban a bankkártyás utasbiztosítások jelentősen olcsóbbak lehetnek, főleg, ha évente többször is külföldre látogatunk

- mondta el Balázs Károly, a Sberbank biztosítási termékmenedzsere.

Mit fedez a biztosítás koronavírus esetén?

Ha külföldön észleljük magunkon a koronavírus jeleit, akkor is mindenképp forduljunk orvoshoz. Ha van utasbiztosításunk, nem kell aggódnunk a sürgősségi ellátás ára miatt, ennek az árát fedezi, épp úgy, ahogy a gyógyszerek, a kórházi ellátás, vagy a mentés költségeit, a szerződési feltételekben meghatározott limitig. Ha pedig a kórházi ellátás miatt nem tudunk hazatérni a tervezett időpontban, számíthatunk rá, hogy a biztosító megtéríti a későbbi hazautazás többletköltségét, sőt ha gyermekünk felügyelet nélkül maradt a kórházi tartózkodásunk miatt, akkor a gyermek hazautaztatásának költségét is.