Ezt rengeteg használt autó tulaj benézi: aztán jön a sokszázezres számla

Komoly pénzekbe fájt olvasónknak az, hogy nem volt elég körültekintő: csúnyán rászedte egy autószerelő, amiből később több százezres javítási számla lett. A Pénzcentrum most jogi szakértő segítségével vette végig, hogy milyen lehetőségei lehetnek pórul járt olvasónknak. Emellett tippeket is adunk, amelyek betartásával te elkerülheted a hasonló helyzeteket!

Egy igen drága probléma megoldásában kért segítséget a Pénzcentrumtól az egyik olvasónk, aki nem szeretné, hogy neve nyilvánosságra kerüljön, ezért hívjuk most csak Zoltánnak. A történet két éve kezdődott, amikor Zoltán úgy döntött, hogy vásárol egy használt autót, hogy könnyebb legyen ingázni munkahelye és otthona között. Zoltán a 2001-es autót, a birtokbavétel után el is vitte a szerlőjéhez az első szervizre, aki nagyon be volt táblázva, nem tudta záros határidőn belül bevállalni a kocsit, így a pár utcával odébb dolgozó ismerőséhez irányította olvasónkat. Ez a másik szerelő elvállalta a munkát, a vásárlás után "szokásos" cseréket kellett elvégezni.

Ennek keretein belül többek között le lettek cserélve a folyadékok, pollenszűrő, illetve a vezérlést is kicseréltette a tulajdonos. Zoltán végül százezres nagyságrendű összeget hagyott ott - számla nélkül -, az autót átvette, és élte tovább az életét. Egészen idén márciusig, amikor az autópályán hirtelen leállt az autó, trélerrel kellett elszállítani az olvasónk aktuális szerelőjéhez - a kocsi megvásárlása óta 150 kilométerrel arrébb költözött, így már máshoz hordja.

Nem volt nehéz a diagnózis, a vezérműszíj dobta le a fogait: a szétbontást követően kiderült, hogy a vásárlás utáni szerviznél vélhetően nem lett vezérlés minden eleme, mivel a kisebbik szíj legalább 6-8 éves volt a kocsiban

- mesélte Zoltán, aki arra kíváncsi, hogy így két év után mit lehetne tenni, hiszen több mint 300 ezer forintjába fájt ezt a kaland. Mindez azért, mert a szerelő két éve lehúzta a vezérléscsere árával, nem végezte el rendesen a melót. A Pénzcentrum az ügyben megkerste a D.A.S. Jogszervíz munkatársait: egyfelől a konkrét eset kapcsán érdeklődtünk a lehetőségekről, másrészt pedig a jogi szakemberek egy pár tippet is adtak, hogy minél kevesebben járjanak úgy, mint Zoltán.

Ezek a lehetőségek

Ahogyan a Pénzcentrum megkeresésére a D.A.S. szakértője, Gombolai Éva is írta, a megfelelő karbantartás, a jól időzített alkatrészcserék tehetik igazán kifizetődővé a használt jármű vásárlását. Zoltán számított is arra, hogy a vásárlást követően egyes alkatrészeket cserélni kell. Az autószerelés szakmai hozzáértés kérdése, erősen megfűszerezve bizalmi jelleggel. Annak meglehet az oka, ha egy szerelő be van táblázva, bár túlzás lenne állítani, hogy azonnal gyanakodjunk, ha rövid időn belül kapunk időpontot. Mindenképpen egyszerűbb leinformált, megbízható szakemberre bízni magunkat, mint utólag futni a pénzünk után, még akkor is, ha csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.

Még mindig kevesen vannak tisztában azzal, hogy abban az esetben, ha a jármű javítására, karbantartására vonatkozó szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja meghaladja a húszezer forintos értéket, a szerviz/vállalkozás 6 hónapos jótállási kötelezettséggel tartozik az elvállalt munkáért. A felelősség alapfeltétele természetesen az, hogy legyen hiba a szolgáltatásban. Ezért kulcsfontosságú, hogy megfelelően dokumentált legyen, mivel bíztuk meg a vállalkozást!

Ne felejtsük el, hogy az igény teremti meg a piacot, tehát ha nem vesszük magától értetődőnek, hogy munkalapot töltsenek ki az általunk jelzett hibákról, kérésekről, akkor nem is lesz az!

- húzta alá Gombolai Éva hozzátéve, ne kövessük el azt a hibát, amit orvosnál sem szabad: nem nekünk kell diagnosztizálnunk. Mondjuk el, hogy mik a tünetek, ezek pontosan legyenek feltüntetve a munkalapon. Így ha 6 hónapon belül ismét jelentkezik ugyanaz a hiba, jótállási igényt is érvényesíthetünk.

A javítás és a karbantartás vállalkozási szerződés, tehát jogi kifejezéssel élve eredménykötelem. Azt várjuk el a szerelőtől, hogy a munkájának eredménye egy használatra alkalmas jármű legyen. A jótállási kötelezettség alapján a vállalkozás feladata az, hogy bizonyítsa, a hiba nem állt fenn, amikor a járművet átadta a megrendelőnek, így Zoltán fél éven belül jó helyzetben van - elvileg. Fél év elteltével is él a kellékszavatossági kötelezettség, ekkor már a vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba átadáskor is megvolt. Gondoljunk azonban bele! Jótállási időn belül is hiába a szervizen a bizonyítási teher, milyen együttműködést várhatunk el egy olyan szerelőtől, aki a megrendelő becsapásával csak állítja, hogy kicserélte az alkatrészeket? Együttműködés hiányában perelni kell, és jogvita esetén ez még akkor is szakértői kérdés lesz, ha laikus szemmel is látható, hogy a valóságban a csere nem történt meg - tanácsolta a jogi szakértő.

Teljesen soha nem lesz kivédhetetlen a hibás szolgáltatás, de csökkenthetjük az esélyét azzal, ha hosszú távon gondolkozunk és kalkulálunk. Számla és munkalap nélkül ugyanis sokkal kiszolgáltatottabbá tesszük magunkat. Ugyanez vonatkozik a teljesítési határidőre is. Mivel jogszabály nem írja elő, hogy pontosan mennyi idő alatt kell a javítást elvégezni, ez főként a felek megállapodásán múlik. Amennyiben ezt nem rögzítjük, a késedelmet is nehéz mihez viszonyítani.

- tette hozzá. Alkatrész cseréje esetén a kiszerelt darabokra általában nincs szükségünk, sőt, csak kolonc az ember nyakán. Mégis célszerű legalább megtekinteni azokat, ugyanígy szemrevételezni a beszerelt alkatrészeket, hogy ne járjunk úgy, mint Zoltán. Később ugyanis sokkal időigényesebb és költségesebb lehet a reklamáció, de az említett kellékszavatossági kötelezettség miatt 2 éven belül egyáltalán nem reménytelen. Sőt, adott esetben - ha a hibát menthető okból nem ismerhettük fel, elévülés nyugvására hivatkozva még azon túl is sikerre vihetjük az ügyet.

Itt kell megjegyezni azt is, hogy a szervizelésre, javításra, mint vállalkozási szerződésre ugyan a fentiek szerint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak, de ez nem zárja ki, hogy ha a szervizben szándékosan megtévesztenek bennünket, büntetőjogi feljelentést tegyünk. Az anyagi haszonszerzés által motivált átverés ugyanis kimeríti a csalás tényállását is.

Zoltán tehát nincs reménytelen helyzetben, de ügye szolgáljon tanulságul. Tekintsünk úgy a járművásárlásra, mint a vasúti síneken átkelésre: vannak jelzőlámpák, előfestések és táblák, de a biztonságunk akkor garantált, ha átkelés előtt mi is körbe nézünk

- hívta fel a figyelmet a D.A.S. munkatársa.

Ezekre figyelj még

Gombolai Éva arról is beszélt, hogy Akár 4, akár 24 éves autót vásárolunk, át kell gondolnunk, mire fogjuk használni a járművet. Mérlegelnünk kell, hogy a rendelkezésre álló anyagi keretet a vágyaink netovábbját jelentő típus alsó szegmenséből választjuk-e ki, vagy inkább egy jobb állapotban lévő, de nem túlárazott, egy szinttel lejjebb lévő kategóriából választunk-e.

A kiszemelt jármű előéletét és állapotát még vásárlás előtt ellenőrizzük le! Nem szerencsés, ha az átvizsgálás és a jármű előéletének a feltárása a vásárlás előtt elmarad, ahogyan legtöbbször az sem, ha a vásárlás utánra tolódik.

Macerás? Csak első hallásra. Egy új, gyári állapotban értékesített gépkocsinál még a bírói gyakorlat szerint is joggal várhatja el azt a vásárló, hogy évekig ne kelljen nemhogy jelentős, de semmilyen meghibásodástól tartani. Használt jármű vásárlása esetén a használtságból eredő hibák nem alapoznak meg hibás teljesítést, hiszen ilyen dolog esetében az a kiindulópont, hogy az autóban a természetes elhasználódásból származó hibák lehetnek.

- hívta fel a figyelmet válaszában Gombolai Éva. Tehát, amennyiben el szeretnénk kerülni, azt a kérdést, hogy ebbe mi fér bele, és mi nem, évekig tartó perben szakértők hada tegye patikamérlegre, tájékozódjunk még vásárlás előtt, és semmiképpen ne dőljünk be az alkalmi vételek csábító erejének. Kerüljük a sablonos megfogalmazásokat a szerződésben, egyeztessünk az eladóval, írjuk bele pár mondattal, hogy milyen állapotban van a jármű, milyen tájékoztatást kaptunk.

Az eladó kellékszavatossággal tartozik

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy használt dolog vásárlása esetén ne tartozna az eladó felelősséggel a hibás teljesítés miatt (kellékszavatosság).

Amikor probléma merül fel, azonnal lépjünk, jelezzük az eladó felé, és járjunk utána, hogy az igényérvényesítési határidők alapján milyen jogaink vannak. A használt jármű vásárlásának legnagyobb kockázata az, hogy azok miatt a fogyatékosságok miatt nem tartozik az eladó felelősséggel, amelyeket a vevőnek a jármű életkorára és használtsági fokára tekintettel a szerződéskötéskor számításba kellett vennie

- magyarázta a D.A.S. jogi szakértője. Hiszen egy 17 éves jármű, 400 000 kilométer feletti futásteljesítménnyel már olyan alkatrészekkel működhet, amik teljesítőképességük határán lehetnek, de ez nem igaz egy 5 éves autóra. Kivétel persze, ha a felek eltérően állapodtak meg, vagy az eladó kifejezetten olyan tájékoztatást adott, hogy az életkorhoz képest jobb állapotra számítsunk. A vásárlás után is lehet tehát helye sikeres reklamációnak, időben minél közelebb vagyunk hozzá, annál nagyobb eséllyel.

