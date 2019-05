Ez már a jövő: tényleg ilyen helyekre járnak már magyarok ezrei?

Egyre nagyobb az érdeklődés a drónok iránt: a Korzó által megrendezett Drónfesztivált több mint ezren választották a hétvégi programjuknak. Május 11-én Óbudán drónsimogató, e-sport sarok, drónverseny, közönségtalálkozók, és számos szakmai program várta a látogatókat.

A drónversenyen idén is bárki kipróbálhatta magát, aki kíváncsi volt az eszközök gyakorlati használatára, a profik pedig saját drónjaik tudását is bemutathatták. A verseny sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az előző évhez képest háromszor több nevezés érkezett a mérkőzésekre - írja közleményében a Korzó. Idén három versenypályával és számos drónsimogatóval készültünk, és így a drónhasználat praktikus hátterével is megismerkedhettek a látogatók. Célunk, hogy a drónozás élménye ne csak látvány legyen, hanem egy olyan megfogható és elérhető technológia, amit bárki ki tud próbálni

- mondta el Daubner Csaba, a DroneSys ügyvezetője, az esemény szakmai partnere. A szakértő hozzátette, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a drónok helyes használata iránt. Csak idén már több mint 1200-an vettek részt a vállalat drónakadémiáján, ahol mindent megtudhatnak a résztvevők a drónokról és azok biztonságos használatáról. A drónokról az is elmondható, hogy átlagosan két fő csoport keresi: a kezdők és a fiatalabb generáció elsősorban saját használatra, kíváncsiságból próbálja ki a technológiát, míg a másik csoport szakmai tevékenységét segítő céllal keresi a számára legmegfelelőbb darabot.



A Drónfesztiválon az eszközök repülési sebességével kapcsolatban az is kiderült, hogy bár azok más-más technológiai paraméterrel rendelkeznek, egy áltagos drón is képes 60-70 km/órás sebességgel repülni, így városi környezetben egy biciklistát vagy autót könnyen tudnak követni.