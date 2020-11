Erre mindenképpen figyelj ezen a télen: ha kiszúrja a rendőr, ugrik a forgalmid!

Napról napra egyre hűvösebb az idő, gyakori a köd, sőt a fagy is. Ilyen időjárási viszonyok között jobban oda kell figyelnie minden autósnak, hogy ne csak jól lásson az utakon, de látszódjon is megfelelően. Nem csak közlekedésbiztonsági szempontból fontos, de komoly büntetést is kockáztatsz, ha elmulasztod, és a kocsi forgalmiját is kockára teszed.

Nem csak a naptárból tudjuk, a hőmérő is bizonyítja: beköszöntött a tél. Gyakori a köd, ködszitálás, a magasabban fekvő területeken hajnalonkén fagy, reggel még sötét van ébredéskor, délután pedig már 4 órától fel kell kapcsolni a közvilágítást. Ez az időszak különösen veszélyes a közlekedőkre, nagyobb körültekintést igényel minden úton lévőtől, már csak azért is, mivel Magyarországon 2015 óta kis mértékben ugyan, de emelkedett a sérüléssel járó közúti balesetek száma.



Fontos, hogy a szélvédők tiszta és páramentes állapotban legyenek. A balesetek megelőzése érdekében a járművezetők elindulás előtt gondosan takarítsák meg a gépkocsijuk ablakait, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen. Soha ne induljanak el úgy, hogy csak egy kis sávban törlik le a szélvédőt, hiszen így a megnövelt holtterekkel saját magukat akadályozzák a szabad kilátásban!

Ha szabad ég alatt parkol az autó, akkor jégkaparó és jégoldó mindig legyen kéznél! Ezeket tartsák maguknál, ne hagyják az autóban, hiszen lehet, hogy az ajtókat sem tudják kinyitni a nagy hidegben

A párás, ködös idő esetén a gépjárművezetők járműveiken a menetfény helyett a tompított fényszórót kapcsolják be - ha az időjárási és látási körülmények indokolják - lakott területen belül is. Tompított fényszóró használata mellett működik a hátsó helyzetjelző lámpa, míg menetfény mellett nem, így biztosítható a láthatóság. Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az előttünk álló napokban meglehetősen változékony, éjszakánként gyakran fagyos időre van kilátás. Egyre többfelé csökken fagypont alá a hőmérséklet, szombat reggelre pedig országszerte fagyok várhatók. A hajnali, illetve a kora reggeli fagyok miatt jeges foltok alakulhatnak ki az úttesten, megnövekedhet a féktávolság, ezért különös figyelmet kell fordítani a tapadási viszonyok váratlan megváltozására. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság közlekedés-biztonsági kampánya 2012 óta hívja fel a figyelmet egy társadalmilag fontos témára és az egyén szerepére a baleset-megelőzésben, hiszen a közúti biztonság kiemelten fontos társadalmi kérdés. 2018-ban 23 418 közúti haláleset történt az unióban, továbbá a statisztikák 1,23 millió közúti sérülést is feljegyeztek. Az Európai Unióban ugyanis 33 olyan közigazgatási terület van a több százból, ahol az 1 millió lakosra jutó halálos közúti balesetek száma nagyobb vagy egyenlő mint 85. Természeesen találni közte magyar területet, méghozzá a Közép-Dunántúlt, 97 halálesettel. Ezt a statisztikai területet három megye alkotja, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém: ez azt jelenti, hogy 2018-ban arányosan e megyék útjain veszítette a legtöbb ember közúti balesetben az életét hazánkban. Ez is érdekelhet! Magyar utak Európa leghalálosabbjai között: itt vagy óriási veszélyben, ha autózol Sok magyar régióban pocsék a helyzet. Ezen kívül van 4 másik olyan régiónk, ahol összességében szintén nagyon magas az átlagos közúti balesetben történő elhalálozás. Ide azokat a statisztikai területeket sorolja az Eurostat, ahol 1 millió lakosra 65-85 közúti haláleset jutott. Ilyen terület összesen 37 van az EU-ban, ebből 4 magyar, nevezetesen: Dél-Alföld, közúti balesetben 1 millió lakosra 79 haláleset jutott;

Pest, közúti balesetben 1 millió lakosra 76 haláleset jutott;

Nyugat-Dunántúl, közúti balesetben 1 millió lakosra 73 haláleset jutott;

Dél-Dunántúl, közúti balesetben 1 millió lakosra 69 haláleset jutott. Biztonságban! Pedig sokat tehetünk a balesetek megelőzésének érdekében, pláne az előttünk álló nyirkos ködös, esetleg majd havas időszakban. Ebben az időszakban a járművezetők felelőssége: a járművük őszi-téli felkészítése, valamint a saját szemük épségének, a látásuk megfelelőségének biztosítása. Az olyan külső tényezők, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok rontják a látást, a láthatóságot. Rendszeresen ellenőrizni kell az autót, ezen belül pedig azokat az alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy lássunk, látszódjunk - hívta fel a figyelmet korábban a Pénzcentrum megkeresésére Berzai Zsolt alezredes, az ORFK-OBB főtitkára. Vonatkozó KRESZ szabályok

A forgalomba részt vevő járművek kivilágítása



44. § (1) A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. (2)272 A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt. (3)273 A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni - fényjelzés kivételével - csak lakott területen kívül szabad. Tilos a távolsági fényszóró használata a) másik járművel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövő jármű, illetőleg állat vezetőjét elvakíthatja, b) a másik jármű követése esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró - a visszapillantó tükrön át - az elöl haladó jármű vezetőjét elvakíthatja, c) ha a fényszóró az úttal párhuzamos vasúti pályán vagy vízi úton haladó jármű vezetőjét elvakíthatja. (4)274 Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. (5) Keresőlámpát és munkahely-megvilágító lámpát mozgó járművön használni nem szabad. (6)275 Fényjelzést adni a távolsági fényszóró felvillantásával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevőjét nem vakítja el. (7)276 A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani. (8)277 Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.



Az álló járművek kivilágítása



45. § (1)278 Az úttesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve, ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja. A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet a helyzetjelző lámpákkal kell kivilágítani. A 6 méternél nem hosszabb, két méternél nem szélesebb és pótkocsival vagy más vontatmánnyal össze nem kapcsolt gépjárművet azonban lakott területen elegendő az úttest közepe felé eső egy-egy első és hátsó helyzetjelző lámpával vagy egy, előre fehér, hátra piros fényt adó lámpával kivilágítani. (2)279 Álló járművön - a forgalmi okból megálló járművet kivéve - tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos. Az alábbiakat rendszeresen ellenőrizd az autódon, főleg azokat az alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy jól láss és látszódj: Lámpák megfelelő működése: az izzók elhasználódnak, tehát évente többször is ellenőrizni kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő és emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzókészlet az autódban!

Fényszórók beállítása: ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő gépjármű vezetőit hússzor jobban vakítják! Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszad részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent.

Fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti.

Szélvédő és ablakok: a különböző külső és belső szennyeződések szürkés réteget képeznek, ami rontja a látásminőséget. A felverődő kavicsok okozta repedések továbbá nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasai számára. Nem babara megy a játék Nem a büntetések kiszabása a hatóságok célja, hanem a baleset-megelőzés, a Látni és látszani kampány is eköré van felépítve. Ugyanakkor, ha valakinek nem működnek megfelelően az autója világításai, és megállítják egy közúti ellenőrzésen, az enyhébb esetben figyelmeztetést kap, de ha a rendőrök súlyosabb hiányosságot találnak a gépkocsin, akkor akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak, és szabálysértési feljelentés is lehet az ügy vége. A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéséről beszélhetünk ebben az esetben, melynek büntetési tétele 5-től 50 ezer forintig terjedhet - mondta a bírság mértékéről Berzai Zsolt. Ugorhat a forgalmid is A magyar autópark sajna elég idős: rengetegen járnak 15-20 éves autókkal. Ezeknél a járműveknél még fokozottabban kell figyelni a világításokra, hiszen a tizenéves technika ördöge bármikor lecsaphat. Biztosan mindenki látott már olyan verdát, aminek gyakorlatilag tejfehérre mattult a fényszóró búrája az évek alatt: na, hát ez nem csak balesetveszélyes, de még a műszakin sem mehet át az autó. Ugyanis a megfelelési paramétereket meghatározó 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint a tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövő jármű vezetőjét vakítaná - az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 40 méter - mezőgazdasági vontató és lassú jármű előtt legalább 30 méter távolságon meg kell világítania. Amelyik gépjármű nem felel meg a fentebb említett rendelet követelményeinek, azt bizony a műszakin sem engedik át. Így pedig nem csak a vizsga árát kell még egyszer megfizetni - ami egyébként 20 ezer forint körül van vizsgaponttól függően -, hanem a szükséges javításokat is el kell végezni, hogy legközelebb átmenjen az autó.

