Most közölte a MÁV vezérigazgatója: 10-ből csak 3 vonat késik most Magyarországon

"Novemberben 10-ből 7 vonat volt pontos. Ez enyhe romlás októberhez képest, az ok pedig jól látható az adatokból: a magyar vasútvonalak olyannyira szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogy ha csupán három-négy érzékeny ponton egyszerre, egymással párhuzamosan történik valamilyen természeti vagy műszaki haváriahelyzet, akkor az már az egész ország vasúti közlekedését képes negatívan befolyásolni." - ezt írta nemrég a Facebookon Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt szerint a MÁV közelmúltbeli problémáinak legfőbb oka pusztán az, hogy az egyes vasútvonalak túl szoros kapcsolatban állnak egymással, így egy probléma könnyen kihathat más vasútvonalakra is. Mint fogalmazott:

Akár egyetlen nap is képes egy teljes hónap menetrendszerűségi adatait lerontani. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a legérzékenyebb hálózatipontok megerősítése, illetve a rendkívüli helyzetek mostaninál hatékonyabb, összehangoltabb kezelése rövid időn belül ellenállóbbá, üzembiztosabbá teheti a magyarországi vasúti közlekedést. Erre törekszünk: az előbbi érdekében csináljuk az 5 pontos akcióterv pályafelújítási beavatkozásait, amelyek épp a legérzékenyebb pontokat erősítik meg a magyar vasutat, míg az utóbbi érdekében állítjuk fel januártól az Országos Haváriaközpontot, amely nemcsak az utasok pontosabb tájékoztatásában, de minél gyorsabb továbbutaztatásában is érdemi segítséget jelent majd.

A vezérigazgató hozzátette: a MÁV-csoport új, havi riportjára háromszor több látogató volt kíváncsi, mint a korábbi, hasonló adatközlésekre. Ez talán azzal is magyarázható, hogy az új összegzés a kép teljességét igyekszik bemutatni, a kiragadott részletek helyett az összefüggéseket és a hátteret is - mondta el.

Majd hozzátette: ez azért is fontos, mert a vasúti és az autóbuszos közszolgáltatás ma már nem verseng egymással, hanem egymást erősítve igyekszik kiszolgálni az utasigényeket. Mint mondta: "épp erről szól – a vármegye- és országbérletek rendszerére épülő – nemzeti tarifaközösség."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezek a MÁV vezetőségének tervei

"A MÁV-csoport integrációjával, a közlekedési módok hétköznapi és rendkívüli helyzetekben történő koordinációjával kiszámíthatóbbá tesszük a közlekedést Magyarországon. A vasúti adatok után december közepéig publikáljuk majd az autóbuszos közlekedésre és a HÉV-re vonatkozó adatokat is, jövő év januárjától azonban már egyetlen, integrált havi közlekedési riportban számolunk be az előző időszak adatairól, méghozzá menetrend szerint: minden hónap 16-án." - részletezte a terveket Hegyi Zsolt.