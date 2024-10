Elképesztő emberhiány a MÁV-nál: borulhat sokminden a magyar vasúton, az utasok is készülhetnek

Egyre gyakoribbak az olyan esetek, hogy a késések miatt teljesen felborul a tervezhetőség a vasútüzemben - így reagált a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke a Pénzcentrumnak, mikor a bicskei esetről kérdeztük. Mint ismert: két hete egy mozdonyvezető azért nem ment tovább egy személyszállító vonattal, mert lejárt az úgynevezett vezetési ideje az aznapi szolgálatában. Mint Barsi Balázs elmondta: a mozdonyvezető jogszerűen járt el, de az utasok felháborodása is jogos ilyenkor.

Újabb eset borzolta a közlekedők idegeit még október elején a vasúti közlekedést érintően. Mint lapunk is beszámolt róla, két hete egy Budapest felé tartó vonat megállt Bicskén, és nem is ment tovább. Mint a kalauz az utasokkal közölte: nem műszaki- vagy pályahiba miatt állnak régebb óta, hanem azért, mert a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje. A vonatról ekkor többen is leszálltak és megvártak egy másikat, így ugyan eljutottak Budapestre, csak éppen az eredetileg tervezetthez képest egy óra késéssel.

Az eset nagy hullámokat vert, bár többen is voltak, akik a mozdonyvezetőt védték azok közül, akik véleményt nyilvánítottak: szerintük a mozodonyvezető igenis jól tette, hogy a munkaideje végével kiszállt, hiszen neki is jár a pihenés, és a vasúttársaságnak kellett volna gondoskodnia arról, hogy legyen, aki továbbvigye a vonatot a végállomása felé. A Pénzcentrum szakszervezeti vezetőt kérdezett arról, kinek van igaza, mennyit dolgozhatnak egyszerre a mozdonyvezetők?

Egyre több a késés

A teljes történethez persze az is hozzátartozik, hogy a MÁV válaszában közölte: a vasúttársaság igyekezett a mozdonyvezető pótlásáról gondoskodni, csakhogy ezt hátráltatta, hogy a közelben, Tatabánya térségében gázolásos baleset történt. Elmondták azt is: nem igaz, hogy a mozdonyvezető elhagyta volna a szerelvényt, hanem saját munkaidejét meghosszabbítva a járművön maradt, és áram alatt tartotta - ez azért fontos, mert így volt fűtés a szerelvényen, és az ajtók is működtek.

A vasúti késésekről ebben az évben többször is írtunk már a nyári szezonban: a rekkenő hőség miatt tömegesen késtek a vonatok, az utasok sokszor hatalmas bosszúságokat éltek meg a MÁV járatain. A helyzet odáig fajult, hogy még a vezérigazgatót is leváltották szeptember elsejétől.

Nem érheti retorzió, ha előre szólt

Az, hogy a mozdonyvezető munkaideje végével nem vezetett tovább, egy teljesen szabályszerű eljárás volt - tudta meg a Pénzcentrum a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnökétől. Barsi Balázs azt mondta: mind a Munka Törvénykönyve, mind pedig a kollektív szerződés is kitér arra, mennyit vezethetnek ténylegesen a mozdonyvezetők egy munkanap alatt.

A mozdonyvezetők fokozott igénybevéltelnek vannak kitéve, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Ezért van az a rendelkezés az Mtv.-ben és a kollektív munkaszerződésben is, hogy bár a szolgálat maga 12 órát tart, ebből a tényleges vezetési idő 10 óra lehet. A vezetési időbe nem számít bele ugyanakkor a mozdony átvizsgálása indulás előtt, vagy éppen a szerelvény átadása, illetve az adott végállomásra való megérkezés és a visszaindulás közötti idő sem. Nem tudom persze, hogy ebben a sajtóban emlegetett bicskei esetben a kolléga jelezte-e, hogy a vezetési ideje hamarosan le fog járni

- mondta kérdésünkre Barsi Balázs. Azt is hozzátette, hogy természetesen létezik előzetes beosztás a mozdonyvezetőknél, csakhogy ez gyorsan be tud dőlni, ha a nyárihoz hasonló rengeteg késés egyszerre történik.

Minden egyes telephelyre elkészítik a mozdonyvezetők beosztását az adott hónapra, és néhány éve bevezették azt is, hogy a konkrét vezetési idő azért közelebb legyen a kilenc, mint a tíz órához. Csakhogy ezek a szabályok is lazábbak lettek idővel

- tette hozzá Barsi Balázs elnök. Végezetül azt is elmondta, hogy jogosnak érzi az utasok felháborodását, akik ezért Bicskéről csak egy órával később jutottak el a végcéljuk felé. Megkérdeztük azt is, hogy

Ilyen eset nem fordulhat elő akkor, ha rendesen van megtervezve a rendszer és a beosztás, de valószínűleg hiba történhetett ebben. Nyáron is sok ilyen eset fordult elő, drámai mértékben romlott a menetrendszerűség, ha pedig a vonatok többet késnek, akkor a tervezhetőség is felborul. Csak egy példa: ha egy mozdonyvezető 3-4 késett vonatot továbbít, máris közelebb vagyunk a tíz órához, mint a kilenchez. Szerintem ha a kolléga előre jelezte, hogy le fog járni hamarosan a vezetési ideje, akkor nem érheti semmiféle retorzió, de mint fent említettem, nem tudni, hogy ez megtörtént-e

- zárta válaszadását a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke.

Kérdéseinkkel megkerestük a MÁV-ot is, akik cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. Amennyiben megteszik, akkor természetesen közölni fogjuk az ő válaszaikat is.

Még mindig tarthat a munkaerőhiány

Tavaly augusztusban írtunk arról, hogy a MÁV mozdonyvezetőket toboroz folyamatosan. Akkor kérdésünkre nem is tagadták, hogy erre a folyamatosan csökkenő létszám miatt van szükség, még úgy is, hogy a tanfolyamra jelentkezésnek a műszaki ismeretek már nem is feltétele.

A vasúttársaság valóban szakemberhiánnyal küzd, mozdonyvezető kollégából is többre volna szükség a jelenlegi létszámnál, hiszen a kötöttpályás közlekedés egyre népszerűbb Magyarországon, amit a vármegye- és országbérletek bevezetése csak tovább fokozott. Folyamatosan toborozzuk a csatlakozni vágyókat, és számukra igyekszünk minél vonzóbbá tenni a feltételeket: egyrészt azzal, hogy minden lehetséges eszközzel igyekszünk tenni a bérek és juttatások versenyképességének megőrzéséért, másrészt pedig azzal, hogy folyamatosan a kor követelményeinek megfelelően könnyítünk a belépési feltételeken. A belépési feltételek könnyítésének és egyszerűsítésének csak egyetlen korlátja van: az utasbiztonság. Minden mozdonyvezetőnknek rendelkeznie kell azzal a szaktudással és gyakorlattal, ami az utasok biztonságos szállításához elengedhetetlen. Ebből nem engedhetünk

- írták akkor a Pénzcentrum kérdéseire.