Idén is elmaradhat a tűzijáték Budapesten? Kegyetlen felhőszakadásra adtak ki riasztást

Még nem lehetünk biztosak, hogy holnap kesz tűzijáték. Megnéztük milyen időjárást jósolnak, így nyilatkozott az államtitkár a közösségi médiában a holnapi naról. A gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható kedden, augusztus 20-án, de nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén alakulhatnak ki akár több hullámban is záporok, zivatarok a délutáni, esti órában - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfő délutáni videójából.

Az előrejelzés szerint a következő 36 órában Magyarország időjárását egy lassú mozgású hidegfront előtt érkező meleg-nedves szállítószalag alakítja, amely továbbra is kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához. Hétfő este, késő este előbb a Dunántúlon, majd északon is erősebben megnövekszik a felhőzet és éjfélig ezekben az országrészekben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, illetve érkezhetnek dél felől. Az Alföldön kisebb a csapadék esélye. Hajnalra többnyire 16-24 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, és nagyobb eséllyel és számban az ország északnyugati felén alakulhatnak ki akár több hullámban záporok, zivatarok a délutáni, esti órában. Ezek elsődleges kísérőjelensége a felhőszakadás lesz, de jégeső és viharos széllökés is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a Dunántúl északnyugati felén, kétharmadán, Pest vármegyében és környékén és az Északi-középhegység nyugati felén a legkedvezőbbek a feltételek csapadékgócok kialakulásához, míg az Alföld délkeleti, keleti részén erre sokkal kisebb az esély.

Az ismétlődő záporokból, zivatarokból kiemelten a Dunántúli-középhegység középső részén 50 milliméter feletti csapadékösszeg is előfordulhat, ami arrafelé villámárvíz kialakulását eredményezheti. A késő esti óráktól fokozatosan csökken a zivatarhajlam. Kedden az északias szél zivataroktól függetlenül is megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 28-35 Celsius-fok között alakul, a Dél-Alföldön ennél egy-két fokkal melegebb lesz. A következő képen jól látható, hogy az ország északi és észak-nyugati részére elsőfokú zivatar riasztást adtak ki, beleértve ebbe a fővárost is tartalmazó Pest Vármegyét.

Kép forrása: HungaroMet

Kovács Zoltán közölte: a Szent István-napi rendezvénysorozat előkészítéséért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egésze alatt működik, augusztus 20-án - amikor a legtöbb kiemelt rendezvény lesz - fizikailag is együtt ülésezik.

"A 2006-os tragikus kimenetelű augusztus 20-ai rendezvény az akkori szervezők és döntéshozók felelőtlenségének következménye volt. Ez most nem fordulhat elő, hiszen az operatív törzs számára minden információ rendelkezésre áll, döntéshozók alkotják, akik bármely rendezvényhelyszínen be tudnak avatkozni, szükség esetén le is tudják állítani a rendezvényt - ez igaz a kedd esti tűzijátékra is" - fogalmazott Kovács Zoltán államtitkár.

A szakemberek megerősített szolgálattal és erre az alkalomra telepített figyelő-mérő állomásokkal folyamatosan nyomon követik az időjárás alakulását. Az operatív törzs a Szent István-napi programsorozat egyes rendezvényeinek megtartásáról, illetve szükség esetén elhalasztásról a rendelkezésre álló információk alapján hoz döntést, amit természetesen minden lehetséges formában és csatornán meg is oszt - írta Kovács Zoltán.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán