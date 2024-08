Pofátlan lehúzás a BKK automatáinál: így veszik el a pénzed, nagyon figyelni kell

Újra felütötte a fejét a könnyű, de természetesen törvényellenes lehúzási módszer Budapesten. A bűnözők viszont megunták, hogy pár forint apróért piszkolják be a kezüket: már a BKK automaták bankjegykiadóit tömítik el különféle utcai szeméttel, várva arra, hogy több ezer forint üsse a markukat - illegálisan. Hol a legnagyobb a veszélye annak, hogy így járjunk?

Immár tíz éve, hogy az alapos ráncfelvarrást és újragondolást követően teljesen új és modern jegy- és bérletkiadó automatákat telepített Budapest forgalmas csomópontjaira a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Azt is nyugodtan lehet mondani, hogy ezek az automaták a kényelmi funkcióik miatt hamar népszerűvé is váltak: mivel számos termék könnyen és gyorsan megvásárolható belőle, az utasok kimondottan sokat használják. Ma már pedig internetes alkalmazáson is vehetünk jegyeket és bérleteket, szóval az utazás terén kimondottan kényelmesek a magyarok.

Csakhogy az automatáknál már a kezdet kezdetén felmerült egy probléma, amire mintha nem lettek volna felkészülve: nevezetesen az, hogy különböző lumpen elemek gyakran eltömítették a pénzvisszaadó nyílásokat, így az utasok sokszor nem kapták vissza azt a pár forint aprót, ami a tranzakció után járt volna. Erre a nem új, de most ismét felbukkanni látszó módszerre hívja fel a figyelmet egy magyar tiktokker az alábbi videóban - ami, mint látsjjuk, már sokkal nagyobban utazik:

A fenti videón jól látszik, hogy egy kisebb papírdarabor tömtek be a pénzvisszaadó nyílásba, mégpedig a papírpénzeknél.

Ez pedig azt a célt szolgálja, hogy a vásárló ne kapja vissza a neki járó papírpénzt, akkor, ha nem a pontos összeggel fizetett.



Sokan egy évtizede, amikor az aprót néha nem kapták vissza, persze sokszor legyintettek 10-20, de talán még száz forintra is, vagy annyira sietnek, hogy nincs idejük reklamálni, bejelenteni. A könnyű pénzre vágyók pedig ezután csak eltávolítják a "dugaszt", és esetenként akár több száz vagy több ezer forint is lehet a jutalmuk a "munkáért". A videóban azonban az látszik, hogy ezúttal a tolvajok nem az apróra mennek, hanem a papírpénzes nyílásba tesznek akadályt - vagyis ha eleget várnak, sok ezer forintot is összeszedhetnek.

A videó alatti kommentekben persze többen is feltették azt a kérdést, hogy ha egyszer az automatánál lehet bankkártyával is fizetni, akkor miért tennénk készpénzzel? A bankkártyás vásárlást legfeljebb a rendszer visszadobja bizonyos alkalmakkor, attól azonban legalább biztosan nem kell tartani, hogy tolvajoké lesz a visszajáró pénz - ami ugyebár nincs is ebben az esetben, hiszen egy elektronikus tranzakciónál forintra annyi pénzt fizetünk kártyával, mint amibe a termék kerül. A kommentek alapján a videó egyébként a budapesti Széll Kálmán téren készült, de többen megjegyezték, hogy Kelenföldön vagy más forgalmas csomópontos is tapasztaltak már ilyesfajta eltömítést.

Korábban a Pénzcentrum már írt arról, hogy gond van az automatákkal, és akkor tanácsokat is adtunk arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni az aprópénzzel:

Dörzsöljük a pénzérmét (pl. az erre a célra szolgáló fémlapon)

Tartsuk melegen, vagy melegítsük fel a nálunk lévő hideg érméket

Akár az is bejöhet, ha erőből földhöz vágjuk az érmét

Figyeljünk arra, hogy a nálunk lévő érme ne legyen koszos vagy ragadós

címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László