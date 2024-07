Kritikus a helyzet a Volánnál: nem krizárt, hogy sztrájkba lépnek a sofőrök

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amennyiben a jelenlegi helyzet hosszú távon nem változik, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) részleges munkabeszüntetést is kilátásba helyezhet. Az utóbbi időben a SZAKSZ több vidéki helyszínről is kapott bejelentéseket arról, hogy a Volán nem képes biztosítani a dolgozóknak a védőitalt, és sok helyen a klímaberendezések sem működnek megfelelően. Van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a klímát megjavítani. Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidéknek elmondta, hogy az elmaradt karbantartások gyakran a Volán költségcsökkentési intézkedéseihez köthetők, de a helyi vezetők gondatlansága is szerepet játszhat.

Bár a hőség valamelyest enyhült, a forró időjárás továbbra is komoly terhet ró az emberek szervezetére. Különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás a Volán sofőrjei számára, hogy hatékonyan végezhessék munkájukat. Ennek ellenére egyre több helyről érkeznek hírek arról, hogy a Volán sok helyütt nem tudja biztosítani a védőitalt a beszállítási problémák miatt. A SZAKSZ nemrég közösségi oldalán számolt be arról, hogy például Keszthelyen is hiánycikk lett a védőital. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Több helyen a hűtött szódavizet biztosító berendezések is elromlottak, és a hőségriadó idején sem sikerült ezeket megjavítani. A SZAKSZ közlése szerint több pihenőhelyiségben, például Debrecenben és Tatabányán, ahol az autóbuszvezetők és karbantartók a szünetüket töltik, a klímaberendezések meghibásodtak, és van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a problémát orvosolni. Dobi István a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy az ilyen állapotok az ország minden részén előfordulnak. Gyakran a munkáltató forráshiányra hivatkozik, ami akadályozza az üzemzavarok megszüntetését. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVIdék oldalán elolvashatod. KATT! Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

NEKED AJÁNLJUK