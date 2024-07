Brutál akciókat robbantottak az irodák: így utazhatsz harmadáron álmaid szigetére 2024-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A last minute utazás már a múlté, most a first minute megy, azaz a minél előbb lefoglalt utazások korát éljük. Az élelmesek már januárban eldöntik, hol nyaralnak júliusban, ettől függetlenül akadnak még egészen elképesztő utolsó pillanatos utazási csomagok. Számos iroda ajánlatait átböngészve találtunk 47 vagy akár 69 százalékkal csökkentett árú ajánlatot, de olyat is, amelyik fejenként 371 forintos kedvezményt kínál egy hetes szicíliai nyaralás árából. Igaz, aki megvásárolja, annak hamar be kell csomagolnia, hétfőn indul a csoport Ferihegyről.

Az ENSZ turisztikai szervezetének World Tourism Barometere rendszeresen figyelemmel kíséri a rövid távú turisztikai trendeket. A jelentés évente négyszer jelenik meg, és tartalmazza a desztinációk és a forráspiacok legfrissebb adatainak elemzését. A Barométer egy bizalmi indexet is tartalmaz, amely az ENSZ Turisztikai Szakértői Testületének felmérésén alapul, és a nemzetközi turizmus közelmúltbeli teljesítményét és rövid távú kilátásait értékeli. E szerint a nemzetközi utazások 2024 első negyedévében elérték a pandémia előtti szint 97%-át – a második negyedéves, azaz a április, május, júniusi adatokra még várunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Közel-Keleten volt a legerősebb a relatív növekedés, ahol a nemzetközi beutazások 36%-kal haladták meg a pandémia előtti szintet 2024 első negyedévében, Európa most először lépte túl a pandémia előtti szintet plusz 1%-kal. A turizmus tehát továbbra is az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, a magyarok közül is sokan eljutnak nyaralni – ez derül ki a Pénzcentrum által idén is elvégzett utazáskutatásból. A 11 11 180 kitöltőnek mindössze a 13 százaléka jelölte, hogy egyszer sem tud szabadidős kikapcsolódásra menni, de az is jól látszik, sokaknak kevesebb jut erre 2024-ben. Minute! Minute? First vagy Last? A nyaralások átlagárai idén nagyjából 10-15 százalékot emelkedett, legalábbis a csomagban vásárolt utaké – erről több alkalommal is beszámoltunk a Pénzcentrum oldalán, igaz léteznek okos trükkök amikkel sokat spórolhatunk, akár több 10 ezer forintot is. Ha utazási irodában gondolkodunk, vagy nagyon korán kell foglalni, de ha erről már lecsúsztunk, akkor érdemes az utolsó pillanatig várni és kell egyfajta rugalmasság mind a helyszínt mind pedig az időpontot illetően. A first minute utakról, azaz a nagyon korán lefoglaltakról már decemberben írtunk egy piaci körképet, most így a nyár derekán nézzük meg, mit kínálnak a last minute csomagok. Az irodák szerint persze egyre fontosabbak az előfoglalások. Volt olyan időszak, nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor a last minute ment, mostanra azonban sokkal fontosabb lett, hogy időben foglaljon az ember – mondta korábban Taskár Tamás, a TUI hazai sales managere. Tehát habár az utazási irodák gyakran hirdetik, megszűnt ez a fajta konstrukció, a gyakorlat azért mást mutat. Megnéztük az utazási irodák last minute ajánlatait. Az Inviánál hihetetlen áron, fejenként 133 650 forintért (2 fő esetén) juthatunk el a török riviérára, igaz ebben az ellátás nincs benne, de a repülőjegy, a reptéri illetékek és a szállás igen. Az utazás július 26-tól augusztus 2-ig tart, szóval még van idő bepakolni. Aki nem szeretne az étkezéssel bajlódni, annak all inclusive ellátás 3 csillagos hotelben fejenként 185 720 forinttól elérhető szintén július 26-tól egy hétre. Ez a honlap szerint 47 százalékkal csökkentett árat jelent. Ultra all inclusive variációban a legalacsonyabb ár fejenként 274 812 forint – mely aztán már tényleg mindent tartalmaz, ami szem-szájnak ingere. Az egyiptomi Hurghadába a legolcsóbb utazás 151 496 forinttól kezdődik, ám a csomag csak reggelit tartalmaz, a teljes panziós ellátás 4 csillagos hotelben 237 216 forintba kerül fejelnént. Görögország 137 990 forinttól elérhető fejenként, Ciprus 144 813 forinttól. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Egy krétai nyaralás 179 900 forintba kerül fejenként a Kartago Tours-szal, mely tartalmazza a reggelit egy három csillagos hotelben, augusztus 27-i indulással. Tunéziában egy hét szintén ennyibe kerül, viszont július 23-án indul a csoport. Félpanziós az ellátás, és ez az ár 24 százalékos kedvezményt takar. 4 csillagos törökországi hotelbe fejenként 185 900 forintért juthatunk el, ami egy all inclusive ellátással, 38 százalékos a kedvezmény, cserébe pár nap múlva, július 26-án indul az út. Görögországba eljutni sem sokkal drágább, 189 900 forint egy főnek, igaz, ez az ár nem tartalmaz ellátást. Az Itaka Magyarországgal a szicíliai Val Senales egy négycsillagos szállodájába juthatunk el 371 ezer forintos kedvezménnyel, 189 990 forintért, igaz, hétfőn indulás. Az árért cserébe teljes ellátást kapunk, és az összeg tartalmazza a repülőjegyet, az adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfert a hotelbe és vissza. Aki csak keddtől ér rá, az 215 ezer forintos kedvezmánnyel 209 990 forintért Krétán pihenhet egy hétig, de az árban csak reggeli van. Az Ibusz Görögországban erős, már ami a last minute ajánlatait illeti: választhatunk, hogy busszal, repülővel vagy saját autóval megyünk – nyilván ez utóbbi a legolcsóbb. 144 900 forint helyett 99 ezer forintért kínálják az apartmanokat fejenként, mely Sarti új részén található, a tengerparti sétány mellett. A 10 nap 7 éjszakás ajánlatból könnyű kitalálni, hogy buszos, fejenként 159 900 forintba kerül és egy 3 csillagos hotelben van a szállás, de ellátást nem tartalmaz. Repülővel Korfura fejenként 199 900 forintért juthatunk el 249 900 forint helyett, szintén apartmanba július 25-től. A Neckermannál 69 százalékos kedvezményt kaphat, aki július 30-tól egy héten keresztül egy görögországi apartmanban pihenne: 299 800 forint két főnek, fejenként tehát 149 900 forint, ebben benne van a repülőjegy is,

Címlapkép: Getty Images

