Ezek a magyarok sláger úti céljai 2024-ben: olcsóbb lehet, mint egy mediterrán nyaralás?

A turizmus óriási bevételi lehetőséget jelent: erre egyre több ország épít, mint lehetséges alternatíva gazdasági diverzifikációjuk érdekében. A korábban főként szénhidrogének eladására épülő nemzet milliárdokat fektet új szállodakomplexumokba, turisztikai látványosságokba, nem csak Dubaiban látunk csodákat, de a többi Öböl-menti ország is nyit a nyugati turisták felé. Bahrein az új pénzügyi központ, Katar kulturális központ, Omán pedig a biztonságos „terrorizmusmentes” országokként próbálja újradefiniálni magát. Megnéztük, vajon mikor érdemes ellátogatni ezekbe az országokba, és vajon olcsóbban kijön-e mint egy olaszországi vagy spanyolországi nyaralás.

A turizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, és habár a pandémia megmutatta sebezhetőségét, az is kiderült, hogy szinte pillanatok alatt képes talpra állni. A COVID-19 világjárványt megelőzően kilenc egymást követő évben a globális turisztikai ágazat növekedése meghaladta a világgazdaságét, és az előrejelzések szerint ismét felveszi a tempót. A 2022-2032 közötti időszakban évente 5,8%-kal nőhet, ami több mint kétszer gyorsabb, mint az előrejelzett globális GDP. Az ágazat tehát a globális gazdasági növekedés egyik fő motorja.

De nem csak gazdasági előnyökkel jár, a társadalmak fejlődését is elősegíti mind helyi szinten, mind pedig az utazók szintjén – ezt túl sok magyarázatra nem is szorul. Hazánk is felismerte már ezt a lehetőséget: Orbán Viktor miniszterelnök éppen a legutóbbi, péntek reggeli rádióinterjúban elmondta, hogy a turizmus a magyar nemzetgazdaság legfontosabb ága, azért kiemelt Magyarországnak, mert az a legjobb pénz. Százezrek élnek meg belőle, és még adóbevételt is jelent.

De nem csak Róma, Párizs és Barcelona tudja ezt, hanem egyre több, korábban szinte teljes elszigeteltségben élő nemzet, köztük Golf-öböl országai is. Eddig fő bevételeik az olaj- és gázexportból származtak, ám az utóbbi években egyre nagyobb intenzitással fektetnek be szállodák, üdülőközpontok építésébe, és mellette persze marketingkampányokba. Úgy fest, sikeresek is ezek a kampányok: csak az Egyesült Arab Emírségekben az egy főre jutó nemzetközi turisztikai bevételek az előrejelzések szerint 2024 és 2029 között 914,1 dollárral, azaz 22,97 százalékkal növekedhet a Statista adatai szerint.

A gazdasági diverzifikáció kulcsfontosságú, nem csak a nemzetközi bizonytalanságok miatt, gondoljunk csak a gázai konfliktusra, de azért is, mert előbb-utóbb elapadnak a szénhidrogén-készletek, azaz elfogy az olaj, és azután is élni kell valamiből – már ha a 60 fokos nyári hőségben ez még lehetséges lesz valahogy.

A törekvések iránya egyértelmű: az Egyesült Arab Emírségek gazdaságában 1990-ben az olajszektor a GDP 46 százalékát tette ki, 2022-ben már csak a 28 százalékát. Szaúd-Arábia is nagyon hasonló folyamatok játszódnak le: az irány egyértelmű

Lényeg, hogy gazdaságaik ellenálló képességét fokozzák, ehhez azonban nem csak pénz, infrastruktúra és szándék, bürokratikus könnyítések is szükségesek, no meg elfogadás a helyiek részéről – bár nagyon úgy fest, azzal nem lesz baj. Sőt az új iránymunkahelyeket is teremt: csak Szaúd-Arábiában 2019 óta 250 ezer plusz embert foglalkoztat az ágazat.

Könnyítések a papíron

A májusi Arabian Travel Marketen ismertették az új „schengeni stílusú” egységes GCC -vízum terveit, amely lehetővé teszi, hogy az utazók egy engedéllyel mind a hat GCC-országot meglátogassák.

Tervek A GCC egységes vízuma várhatóan növelni fogja a régió vonzerejét, kiegészítve a gazdaságok olajfüggőségtől való megszabadulására irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket. Szaúd-Arábia célja, hogy 2030-ra több mint 10%-ra növelje a turizmus GDP-hez való hozzájárulását, összhangban a Vision 2030 programjával. A következő évtizedben 1 billió dolláros befektetéssel. Az Egyesült Arab Emírségek azt tervezi, hogy 2031-ig 122,5 milliárd dollárra növeli turisztikai szektorának GDP-hez való hozzájárulását, amelynek célja évi 40 millió szállodavendég vonzása. Omán a Vision 2040 terv részeként 2040-ig évi 22,5 milliárd dollárra kívánja növelni az idegenforgalmi bevételeit, ami jelentős növekedés a 2019-es 2,5 milliárd dollárhoz képest.

Az Arab-öböl országai egyre markánsabban felismerik a közös érdekeket és az együttműködési lehetőségeket. Ennek érdekében diverzifikálják a gazdaságukat:

Bahrein az új pénzügyi központ, Katar kulturális központ, Omán pedig a biztonságos „terrorizmusmentes” országokként próbálják újradefiniálni magukat. Komoly erőfeszítéseket tesznek az utazás megkönnyítésére, amire az egyik legjobb példa a GCC országok közötti együttműködés, amelynek keretében a tagországok közötti utazáshoz nem kell útlevél, a személyi igazolvány elegendő. Ezen felül pedig vannak egyéni egyezségek különböző más térségekkel, például Ománba történő belépés során, amennyiben 10 napon belüli a tartózkodási idő, nem szükséges vízumot kiváltani”

- mondta el a Pénzcentrumnak Csonki Ádám, utazási, turisztikai szakértő, a Fireflies vezető disztribútora. Ezek az országok tehát biztonságosa, és kiemelt figyelmet fordítanak a turistákra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tavaly novemberben Ománba látogatott el a Pénzcentrum, és ott megtapasztalhattuk, tényleg az van a csomagban, mint amit az utazási irodák katalógusai ígérnek: stabil meleg, langyos tenger, laza programok (már akit ez érint), de elsősorban nyugodt, kényelmes pihenés.

Nem véletlen a novemberi időpont, hiszen nagyjából október és április között érdemes ellátogatni ezekbe az országokba, ugyanis akkor még kellemes 30 fok körüli a hőmérséklet, a tenger sem túl meleg, a májustól szeptemberig tartó időszak viszont nagyon forró, emiatt olyankor olcsóbb az Arab-öböl térségébe utazni.

Átlagosan számolva nem kedvezőbb az ára, mint a mediterrán európai desztinációké, persze kifoghatunk remek ajánlatokat utazási irodákon keresztül, de egyértelműen drágább az Arab-öböl menti országokba látogatni és ott tartózkodni, mint a mediterrán Európában.

Ennek számos oka van Csonki Ádám szerint, de az egyik legmeghatározóbb a magas életszínvonal, melynek következtében az árak is magasabbak, mint a Mediterráneumban.

Jellemzően „télből a nyárba” úti célokról van szó innen, a kontinensről nézve, ám aki már most a téli „nyári” vakációra gondol, neki érdemes lehet időben lépni és foglalni. Már most elérhetőek a first minute csomagok, akár már 309 ezer forint/főtől – de ez csomagár legalja, jellemzően all inclusive ellátásban inkább fejenkén 500 ezer forintos árral számoljunk. Ebben azonban már minden benne van, még a legutolsó reptéri transzfer is.

Luxus és fenntarthatóság

A régió a minőségre is nagy hangsúlyt fektet, nem csoda, hiszen a luxusturizmus óriási hívószó 2024-ben, mint ahogy arról ebben a cikkben beszámoltunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Nem hiszed el: itt nyaralnak a magyar szupergazdagok 2024-ben, 5 millió/fő A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték.

Dubai és Rijád is magas pontszámot ért el a luxus és a 3 csillagos szállodák elégedettségi felméréseiben egyaránt, felülmúlva minőségben az olyan városokat, mint Párizs, London és New York. De ugyanilyen fontos a fenntarthatóság is, főleg az egyre nagyobb gazdasági súllyal jelenlévő z generáció számára: számukra ez fontos hívószó.

A turisztikailag feltörekvő országok stratégiájában a fenntarthatóság kulcsfontosságú tényező, erre irányuló törekvések is egyértelműek, még ha ezt egyelőre nehéz is elképzelni egy az utcát légkondicionáló országról beszélve. A GCC a fenntartható közlekedést is szorgalmazza: Dubai tervei szerint 2030-ra több mint 42 ezer elektromos járművet helyez forgalomba, és három éven belül önvezető légi taxikat vezet be, jelentősen csökkentve a kulcsfontosságú területek közötti utazási időt.