7+1 hazai strand, ami talán jobb is, mint a Balaton: van, ahol belépőt sem szednek, nincsenek tömegek

Számos ok szól amellett, hogy a belföldi turisták kipróbálják Magyarország kevésbé frekventált helyein található, vidéki strandjait is. A Balatonon túl is van élet, ezen összeállításunkban szereplő helyszínek mellett pedig számos érv szól - a változatos természeti környezet és legkülönfélébb kulturális lehetőség ezek közül csak néhány. Ráadásul ezekkel az alternatívákkal az utazás és a szállás költségeit is beleszámítva, komoly tízezreket spórolhat az utazó.

Ahogy beköszönt a nyár, sokan keresik az ideális strandolási helyszíneket. A Balaton népszerűsége vitathatatlan, ám nem feltétlenül a leggazdaságosabb megoldás, ráadásul a rutinos belföldi utazók már jól ismerik Magyarországnak viszont számos más vidéki helyszíne is kitűnő strandolási lehetőségeket kínál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Pénzcentrum ebben az összeállításban nyolc olyan strandhelyszínt szedett össze, amelyek talán olcsóbbak és kevésbé zsúfoltak, ám a Balatonhoz hasonló, vagy talán még annál is jobb élményt nyújtanak. 1. Arlói-tó Borsod Abaúj Zemplén megye egyik gyöngyszeme az Arlói-tó, amely a Suvadás ligetben található. A földcsuszamlás révén keletkezett tó Európában ritkaságnak számít. Nyugodt, csendes környezetben várja a látogatókat kempinggel és stranddal. A festői óbükki tájat sokan kis-erdélynek nevezik, nem véletlenül. A táj, és maga a tó is megszólalásig hasonlít az erdélyi panorámára. 2. Sóstógyógyfürdő, Nyíregyháza A Sóstói tó déli partján helyezkedik el a Nyíregyházi Tófürdő, amely 2000 m²-es parkosított területen helyezkedik el. Külön érdekesség, hogy a látogatók akár kisvasúttal is megközelíthetik a gyönyörű helyszínt. A gyerekek számára csúszda és vízi gomba is rendelkezésre áll, emellett bónusz, hogy a tavon csónakázni is lehet, ami nagyszerű családi program. A belépőjegy nem olcsó, ám a szomszédos állatparkba a kisgyermekeknek 300, a skanzenbe pedig ingyenes a belépés 3. Fényes Strandfürdő - Tata Tatán, a vizek városában található ez a strand, ahol állandó úszómesteri felügyelet biztosítja a gyermekek biztonságot. A forrástó mellett a tó környékén sportolási és egyéb kikapcsolódási lehetőségek várják a vendégeket. A strandolást kiválóan össze lehet kötni egy kirándulással a helyi tanösvényen, ahová a belépőt szintén a strandon lehet megvásárolni. A fürdőbe a felnőtteknek szóló jegy 3000, a diák és a nyugdíjas belépő 2000 Ft. 4. Pázsit-tó A Szentendrei-szigeten megbúvó Pázsit-tó eldugott és csendes helyszínt kínál a strandolni vágyóknak. A strand területe rendezett, a víz pedig kristálytiszta. A felnőtteknek focizni és röplabdázni is van lehetősége, a legkisebbeket játszótér várja. A belépőjegy ára kedvező, már 1000 Ft körüli áron megvásárolható, ráadásul diákkedvezmények is vannak. A helyi vendéglőben olcsó a sör, és már 2000 Ft-ért lehet vásárolni egy kétfogásos menüt. 5. Orfű Orfű egy kis falucska Baranyában, amely híres a mesterséges tavairól. A nyári szezonban naponta több ezer látogató érkezik ide, így nem feltétlenül ez a legmeghittebb helyszín kiscsaládosoknak. Baráti társaságok azonban okos időpontválasztással összeköthetik a strandolást az orfűi fesztivállal, a környék pedig remek kirándulólehetőségeket is kínál. A csónakázási lehetőségek ezen a helyszínen is adottak. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) 6. Szálkai-tó Pécs és Szekszárd közelében, Szálka mellett található a Szálkai-tó, amelyet a terület leghosszabb völgyének elzárásával hoztak létre. A tavat dombok, völgyek és erdők veszik körül, tökéletes helyszínt kínálva a természet szerelmeseinek. A környék remek borairól is híres, augusztusban pedig rendszeresen egy amatőr triatlonversenynek ad otthont. 7. Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő, Aqua Centrum A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdő kapui már több mint 20 állnak nyitva a látogatók előtt. A park területén számos medence található, köztük több gyógyvizes is. Nyáron csúszdapark is rendelkezésére áll az önfeledt szórakozásra vágyó gyermekeknek (és felnőtteknek), ráadásul a strandfürdő SZÉP Kártyát is elfogad. 8. Szelidi-tó A Szelidi-tó a Kiskunság legkedveltebb kiránduló- és üdülőhelye – tavasztól őszig egészen biztosan. A tó homokos strandja, szállodája, kempingjei, magánüdülői, vendéglői, szabadtéri színpada nyugodt kikapcsolódást és mozgalmasabb szórakozást is kínálnak az idelátogató vendégeknek.

Szelidi-tó 5 km hosszú, 150-200 m széles, 3-4 m mély, vízfelülete megközelítőleg 80 ha., ezzel hazánk ötödik legnagyobb tava. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok területein kellemes strandok kerületek kialakításra.

