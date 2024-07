Orbán Viktor: Több nap, mint kolbász; a következő lépés az a következő lépés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több nap, mint kolbász - mondta el Orbán Viktor élő interjúban a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A magyar miniszterelnök fontos gazdasági témákról is beszélt: érintette a reptéri késések ügyét, az otthonfelújítási programot, az infláció és a reálbérek összefüggése is szóba került. Az üzemanyagárak a régiós átlag fölé emelkedtek, ígéretet tett, hogy a kormány intézkedni fog ez ügyben. De szóba került a turizmus is, mint az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ág.

