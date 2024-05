Renkívüli üzenetet küldött Jamie Oliver a magyaroknak: a budapesti éttermet érinti a változás + videó

Megújul a menü a lassan egy évtizedes múltra visszatekintő Jamie Oliver's Diner Budapestben, ezt maga a sztárséf jelentette be az étterem hivatalos TikTok oldalán - szúrta ki a Pénzcentrum.

Lassan 10 éve nyitotta meg a legendás pucér szakács, azaz a brit Jamie Oliver első Budapesti éttermét a Budai Várnegyedben, amibe anno a Pénzcentrum is belesett, majd alig rá néhány évre debütált a Jamie's Pizzeria a belvárosban, ami aztán Jamie Oliver's Diner néven folytatta karrierjét a Gozsdu udvarban. Az egységek ma is üzemelnek (igaz, a Jamie's Pizzeria honlapja csak házhozszállítást kínál), úgy tűnik, nem hatott rájuk sem a rengeteg éttermet bedöntő koronavírus-válság, sem az elmúlt évek gazdasági problémái.

A marketingre persze ezen egységeknek is szüksége van, és néha az igazi nagyágyút is be kell vetni a kampányban. Nemrég például konkrétan Jamie Oliver üzent a magyarországi fogyasztóknak. A sztárséf a Jamie Oliver's Diner Budapest hivatalos TikTok-csatrornáján mutatta be legújabb szendvicsüket, és mesélt a hálózat új menüjéről is néhány szóban. Íme a magyaroknak, avagy Budapesten megforduló turistáknak szánt (angol nyelvű) videó:

Mint a videóban Jamie elmondja, felkerül az étlepara a Philly Steak szendvics, de lesznek egyéb újdonságok is a menüben. a videó leírása szerint a menüt a Gozsdu udvar szívében található Jamie-s egységben lehet megkóstolni. Az pedig már az étterem weboldaláról derül ki, hogy az új menü zászlóshajója 4620 forint lesz, de nem nagyon van főétel 4500 forint alatt, míg a legdrágább tétel a BBQ tál, ami 11260 forintot kóstál.

