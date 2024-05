Kalapács alatt a francia elnök féltett kincse: leesik az állad, ha megtudod, mire használta

20 500 euróért, átszámítva mintegy 7,8 millió forintért kelt el egy árverésen az a robogó, ami valamikor a 2017-ben távozott francia elnök, Francois Hollande tulajdonában volt - erről ír az Infostart.

A szakértők szerint bár a Piareggio márkájú jármű kiemelten jónak számít kategóriájában, használtan azért nem ér többet 1300 eurónál, szóval itt inkább az indokolhatta a magas leütése árat, hogy ki birtokolta korábban. Az árverés egyébként mindössze 10 percen át tartott.

Persze nem csak az srófolhatta fel a gép árát, hogy kié volt, hanem egy pikáns történeti szál is fűződik hozzá. A volt elnök ugyanis arra használta a robogót, hogy titkos randevúkra menjen vele, házassága alatt ugyanis viszonya volt Julie Gayet színésznővel.

🇨🇵 The former French president's scooter went under the hammer for 20 thousand euros: Francois Hollande's moped, which he secretly rode on romantic dates with actress Julie Gayet, was sold at auction.



