Ezt nem verik nagy dobra az új CSOK-nál: gigászi büntetőkamatot kaphat rengeteg csalás

A CSOK Plusz egy kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel, ráadásul tartozáselengedés is kapcsolódhat hozzá. A kedvezményekért cserébe azonban számos feltételt kell teljesítenünk, melyek megsértésekor büntetőkamattal növelten kell visszafizetnünk a kapott kamattámogatást és tartozáselengedést. A Bankmonitor szakértői kiszámolták ennek összegét.

A CSOK+ kölcsönhöz két óriási támogatás kapcsolódik: egyrészt a kamat a futamidő végéig legfeljebb 3% lehet. (Ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálnak ilyen hitelt). Emellett a futamidő alatt született második gyerektől kezdve minden új baba után elengednek a fennálló tartozásból 10-10 millió forintot.

Ezen kívül a futamidő alatt érkező első gyermeknél kérhető a törlesztési kötelezettség egy éves szüneteltetése. Az erre az időre járó kamatot azonban utólag meg kell fizetni a törlesztőrészletekkel együtt egyenlő részletekben, emiatt ki is tolják a hitel lejáratát. Mindezek miatt ez a lehetőség nem mindenkinek jelent segítséget

Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a kedvezményekért cserébe számos feltételt is teljesítenünk kell, ráadásul ezek egy részének meg kell felelnünk a kölcsön teljes futamideje alatt. Ha ezeket megsértjük, akkor a kapott kamattámogatást vissza kell fizetnünk, sőt a tartozáselengedést is rendeznünk kell az állam felé egy összegben. Ráadásul mindezen tételekre még büntetőkamatot is fizetnünk kell.

Hogyan kell megállapítani a büntetőkamatot a CSOK+ esetében?

A jogszabály erről annyit mond ki, hogy a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékének megfelelő büntetőkamatot kell fizetni pluszban. Igen ám, de az alapkamat értéke a kölcsön futamideje alatt módosulhat. Felmerülhet a kérdés, hogy mikori alapkamattal kellene kalkulálni?

Alapvetően három lehetőség merülhet fel a Bankmonitor szakértői szerint:

A hitel igénylésekor érvényes alapkamatból kell kiindulni.

A feltétel megszegésekor érvényes alapkamat alapján kell a büntetést megállapítani. (Ezt az elvet alkalmazzák 2024-től a Babaváró hitelek esetében.)

A futamidő alatt az alapkamat változásának megfelelően kell időarányosan a büntetést számolni. (Ezt az elvet alkalmazták a régi CSOK támogatás esetében.)

A Bankmonitor szakértői a jogalkotóhoz fordultak a kérdéssel, a válasz alapján pedig a büntetést a ptk-ban foglalt elvek alapján fogják megállapítani. Ez a harmadik esetnek megfelelő eljárást jelenti.

Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt

- derült ki a válaszból. Ez azt jelenti, hogy a büntetés mértékét az adott naptári félév első napján érvényes alapkamat alapján határozzák meg az adott fél évre.

A kamattámogatást a kamatfixálás végéig meg tudjuk mondani biztosan, azt követően annak mértéke is változhat. (A kamattámogatás egyébként az első évet követően módosul először.) A büntetőkamatról is csak az első naptári fél évre tudunk biztos adatot mondani.

Egy példán keresztül láthatjuk a legjobban, hogyan alakulhatnak ezek a dolgok. Induljunk ki abból, hogy 26 millió forintot – ez az első negyedév igényléseinek átlagos hitelösszege – igényelnénk 20 éves futamidőre, az általunk fizetendő kamat fix 3%. Egy meglévő gyermek mellé vállalnánk még egyet, de a baba sajnos nem érkezne meg a vállalási határidőre, azaz a 4. év végére.

A CSOK Plusz teljes kamata egy 2024. májusi igénylés esetén 7,48 százalék, ebből 3 százalékot megfizetünk, azaz 4,48 százalék a kamattámogatás. (A támogatásnál egy jogszabályi képlet alapján az 5 éves állampapírhozam alapján számolják ki a teljes kamatot, ezáltal a kamattámogatás mértékét is.) A Bankmonitor szakértői abból indultak ki, hogy ez az elkövetkező 4 évben nem változik. Ebben az esetben a 26 millió forintra összességében 4 519 224 forint kamattámogatást fizet az állam, ezt kell mindenképpen visszafizetnünk.

Na de mekkora a büntetés még rá? Ennek modellezésére inkább az elmúlt 4 év alapkamat változásaiból indulunk ki. A büntetés szempontjából tételezzük fel, hogy 2020. júniusában indult a kölcsön és idén májusban telik le a 4 év. A késedelmi kamat szempontjából mindig az adott naptári év első napján érvényes alapkamat lesz az irányadó. Azt kell 5 százalékponttal megnövelni.

Vagyis egy példaszámítással ez így néz ki:

2020. júniusára érvényes büntetőkamat 5,90% (alapkamat 0,90% + 5,00%)

2020. július – 2020. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 5,75% (alapkamat 0,75% + 5,00%)

2021. január – 2021. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 5,60% (alapkamat 0,60% + 5,00%)

2021. július – 2021. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 5,90% (alapkamat 0,90% + 5,00%)

2022. január – 2022. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 7,40% (alapkamat 2,40% + 5,00%)

2022. július – 2022. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 12,75% (alapkamat 7,75% + 5,00%)

2023. január – 2023. júniusi időszakra érvényes büntetőkamat 18,00% (alapkamat 13,00% + 5,00%)

2023. július – 2023. decemberi időszakra érvényes büntetőkamat 18,00% (alapkamat 13,00% + 5,00%)

2024. január – 2024. májusi időszakra érvényes büntetőkamat 15,75% (alapkamat 10,75% + 5,00%)

Így kalkulálva a büntetés 1 233 319 forint lenne, vagyis egy összegben 5 752 543 forintot kellene visszafizetnünk a 4. év végén, illetve az azt követő 120 napon belül.

Érdekességképpen: ha az induló alapkamat lenne az irányadó – ez adott esetben a 2020. januári, 5,90% késedelmi kamatot jelentené – akkor a büntetés 531 ezer forint lenne. Ha viszont a büntetés kivetésekor érvényes alapkamat lenne a mérvadó – ez 12,25% késedelmi kamatot eredményezne -, akkor a büntetés 1,1 millió forint lenne. Ebben a a 4 évben tehát a tényleges számítás a legrosszabb.

Ha viszont a mostani helyzetből indulunk ki, akkor az alapkamat várhatóan a jövőben tovább csökken, akkor a folyamatos újraszámításos módszer már érdemben jobb lenne annál, mint ha az induláskori állapot alapján határoznák meg a büntetőkamat nagyságát. Ugyanakkor itt 4, 8, adott esetben 10 éves időtávról beszélünk, az alapkamat alakulását ilyen hosszú időre nem lehet megbecsülni. Azonban azt mindenképpen fontos tudni, hogy CSOK Plusz esetében a feltételek megsértése esetén melyik alapkamat lesz majd lényeges számunkra.