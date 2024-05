Így tesznek félre későbbre az élelmes magyarok: egyre korábban is kezdik a nyugdíjspórolást

A pénzügyi tudatosság már az első vásárlással és zsebpénzzel elkezdődik, és aki igazán tenni akar gondtalan jövőjéért, már diákként rálép erre az útra. Van olyan nyugdíjpénztár, amelynek legfiatalabb belépője mindössze 17 esztendős múlt, míg a tagok átlagéletkora 39 év. A minél korábban indított megtakarítás - amit gyermekük helyett a szülők is gyarapíthatnak - felbecsülhetetlen garanciáját jelenti az anyagi kiszolgáltatottságtól mentes, nyugalmas idős kornak, amit az OTP Nyugdíjpénztár adatai alapján mind több fiatal lát be.

Az OTP Nyugdíjpénztár összesítéséből kiderül: amint egy fiatal betölti a tizenötödik életévét, a szünidő alatt már hivatalosan is vállalhat diákmunkát, szülői jóváhagyással pedig saját bankszámlát nyithat, ahol keresetét gyűjtheti, ami az egyik első és legfontosabb lépés a pénzügyi tudatosság útján. Ám 16 éves kortól nyugdíjpénztári tag is válhat belőle, amivel a legtöbbet teheti gondtalan, független időskoráért.

Az OTP Nyugdíjpénztárnak jelenleg 17 éves a legfiatalabb belépő, ő a tagsággal már most garantálja a későbbi megélhetést. Több évtizedes befizetései után saját maga lesz, aki a békés nyugdíjas éveket biztosítja maga és családja számára. Az OTP Nyugdíjpénztárnál már egészen minimális, havi 8000 forintos összeggel is megkezdhető a felkészülés a gazdaságilag inakítv életszakaszra, a befizetéseket a szülők is megtehetik a legfiatalabb belépők helyett: ha már havi 20 ezer forintot szánnak a családok gyermekük jövőjére, az OTP Nyugdíjpénztárnál húsz év múlva több mint 9 millió forintjuk lesz. Vagyis gyermekük még nem éri el a negyvenéves kort, amikor már abban a tudatban dolgozhat, hogy nyugdíjas éveit már egész biztosan milliomosként tölti. Érdemes eljátszani a Pénztár weboldalán található megtakarításkalkulátorral.

Ugyanakkor - mint az az OTP Bank legutóbbi, 2023-as kutatásából kiderül - a szülők több mint 60%-a számára azért jelent nehézséget, hogy gyermekét pénzügyi tudatosságra nevelje, mert saját magának is kevés a pénzügyi ismerete. De mindent apró lépésekkel kell elkezdeni.

A pénzügyi tudatosságra nevelés a családokban már egy hétköznapi vásárlással, a zsebpénz adásával is megkezdődik. Ennek jelentősége különösen nagy, a zsebpénz valós pénzügyi önállóságot adhat egy gyermeknek a döntéshozatali képességei, a felelősségvállalásának fejlődése, ezen keresztül pedig pénzügyi tudatossága kialakulásához, megerősödéséhez. Megtanulhatja, hogy a megtakarítása által nagyobb és fontosabb célok teljesülnek és ilyen a biztosabb megélhetés idős éveiben is

- emelte ki Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

A belépési folyamat - mely már online is teljes egészében intézhető és egy videó is segíti a belépőket - mindössze 10 percet vesz igénybe, a nagykorúságot még nem betöltött leendő pénztártagok esetén a szülő, törvényes képviselő aláírása, beleegyezése szükséges, valamint a belépő és a szülő személyes okmányainak másolatai is. Emellett, ha valaki elektronikus iratküldést választ és regisztrál a Pénztár portál oldalára minden egyéb ügy is intézhető az internetes felületen: egyenlegét megnézheti, akár rendszeres bankkártyás fizetést állíthat be, kifizetést kezdeményezhet.

A hazai bankkapcsolattal rendelkező lakosságra nézve reprezentatív OTP Öngondoskodási Index válaszadói között azoknak, akik rendelkeztek valamilyen megtakarítással, 18 százaléka volt 18-29 év közötti. A 2023-as felmérésben ugyanez a korosztály 27 százalékot jelentett a megtakarítással nem rendelkezők között. Az ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak átlagéletkora mindössze 39 év, vagyis a pénzügyi tudatosság egyértelműen jelen van a fiatalok körében is.

Mint legutóbbi 2023-as jelentésében az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Magyarország esetében kiemelte, hazánk jelentősen csökkentette a nyugdíj-hozzájárulás mértékét, 2018 januárjától 2019 júliusáig 15,75 százalékról 12,29 százalékra. Ezért is kiemelten fontos mielőbb gondoskodni a gazdaságilag inaktív évekről.