7 csodás tavaszi kiránydulóhely Budapest környékén, ahova mindenképpen látogass el a szünetben

Ugyan az időjárás eléggé változékonynak ígérkezik a hosszú hétvégén, azért kár lenne otthon maradni, hiszen egy tavaszi erdőnél kevés szebb természeti csoda létezik. Összegyűjtöttük a fővároshoz közeli legnépszerűbb kirándulóhelyeket.

A covid miatti lezárások alatt óriásit nőtt a szabadtéri kirándulások, túrák népszerűsége, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a lendület nem fogyott el, kitart a mai napig. Nem csak mentális megújulást biztosít, de mivel szinte ingyen vannak, nem nagyon csábít költésre semmi, tulajdonképpen kifejezetten spórolós szabadidős tevékenység.

Már csak azért is, mert a fővárosiaknak sem kell órákat zötykölődniük ahhoz, hogy helyet, rétet, fát, erdőt lássanak, hiszen Budapest közelebb van a természethez, mint azt gondolnánk. A várost számos hegy, tanösvény, kilátó, rét, szikla és tó övezi: itt van a Budai-hegység a Pilis déli szomszédja, Pest felett magasodva és vár mindenkit. Az időjárás persze még beleszólhat a terveinkbe, de egy igazi túrabolondot semmi sem tántoríthat el. Mutatjuk a legizgalmasabb útvonalakat:

Csíki-hegyek

A Budaörs felett húzódó mészkősziklákkal pettyezett füves dombok, hegyek vonulata, a nevéhez hű Budaörsi Kopárok a Budai-hegység leglátványosabb pontjai közé tartoznak. A hajdani Csíki Csárdától indulva járjuk végig a Csíki-hegyek emblematikus csúcsait, a Huszonnégyökrös-hegy merész sziklaletöréseitől a Szállás-hegy páratlan kilátást nyújtó kúpjain át a szigetszerű Út-hegy intim hangulatú tisztásaiig – írja a Kirándulástippek.

Kő-hegy, Budaörs

Budaörs két leghíresebb látványossága a meredek, kopár Kő-hegy mészkőtömbje a zarándokhely kápolnával és a kereszttel, ill. a mellette fekvő Kálvária-dombon épült romantikus Kálvária a szerpentinen lévő stációkkal. Mindkét hely könnyen megközelíthető Budaörs központjából, s mivel egymás mellett fekszenek, kis sétával mindkettőt meg tudjuk látogatni. Kő-hegy: A hangulatos budaörsi Ófalu fölé magasodik a kopár, mészkősziklákkal tarkított Kő-hegy (235 m). A tetején lévő kápolnához és a kereszthez pár éve kiépült, kényelmes, hosszú lépcsősor vezet.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Biatorbágy déli határában, a Tétényi-fennsík nyugati letörésénél, az erózió lenyűgöző sziklaformációkat alkotott. A jellegzetes alakja után Nyakas-kőnek nevezett szikla geológiai értéke mellett elsőrangú túracélpont, a látványos kő lapos tetejére merészebbek ki is mászhatnak, de kissé feljebb mászva káprázatos kilátás nyílik a mészkősziklákra, a környék településekkel sűrűn átszőtt síkságára. A mellette, hosszan húzódó Madárszirt is igen impozáns, a sziklafal tetején vezető turistautunkról a beszédes nevű Százlépcsőn ereszkedünk le a gyepes, szavanna jellegű, lágyan hullámzó vidékre.

Vasas-szakadék

A Visegrádi hegység egy újabb gyöngyszeméhez érkeztünk el, a 8 méteres magasságot is elérő Vasas szakadékhoz. A Szentendre határában fekvő népszerű kirándulóhely különleges sziklaformációiról és barlangjairól nevezetes. A mohákkal benőtt, zöld színű falak könnyen elfeledtetik velünk, hogy Magyarországon járunk. A hasadékot a Cseresznyés-árok patakja formálta mai képére - az agyagos andezittufa kőzetéből. A nagyjából 250 méter hosszan tartó sziklaformákhoz bátran menjünk gyerekekkel, nagyon fog nekik is tetszeni az elvarázsolt világ.

Dömörkapu vízesés – Szentendre

Az 587 méter magas Bölcső-hegy oldalában számos forrás fakad, közülük a legbővebb vízhozamú és a legismertebb a Lajos-forrás. Szentendre felől kitáblázott út vezet fel a forrásig, itt kiépített parkoló várja a kirándulni vágyókat. A túrát a Dömörkapuig a zöld háromszög jelzésen kell megkezdeni. Az ösvény a turistaházzal szemben indul, ezen juthatunk el a Dömörkapuig. Az úton lejtők, és kapaszkodók váltogatják egymást, így közepesen nehéz túrára kell számítani. A kilátás gyönyörű, és meg lehet pihenni a Kőrösi Csoma Sándor kilátópihenőnél is. A műútra kiérve, majd azon balra fordulva kényelmes sétával jutunk el a Dömörkapu vízesésig. A hídnál már látható az apró vízesés, amelyet a kőlépcsőkön leereszkedve lehet közelebbről megtekinteni – írja róla az ilovedunakanyar.hu.

Jegenye-völgyi-vízesés

Országos viszonyításban is különleges természeti érték a Jegenye-völgy vízesése. A kb. 4 méter magas sziklalépcsőn lebukó víz buja környezetben, lombok szorításában, egy apró sziklakatlanban csörgedezik. Körbe is járhatjuk, és felülről is szemügyre vehetjük. Az 1940-es években a vízesés felett strandfürdőt alakítottak ki a patakon, megbontva az eredeti sziklaformációt.