Te is lelépnél Amerikába melózni? Ma már nem olyan egyszerű, erről jobb ha tudsz!

Amerika kétség kívül a világ egyik legfejlettebb gazdasági nagyhatalma, ahol évente emberek milliói szeretnének letelepedni, és megvalósítani az amerikai álmot. Ám ez korántsem olyan egyszerű, mint aminek elsőre hangzik, a tengerentúli letelepedésnek ugyanis nagyon komoly szabályai vannak.

Az Amerikai Egyesült Államok egy független szövetségi köztársaság, amely összesen 50 tagállamot és egy szövetségi kerületet foglal magában. Az ország Észak-Amerika középső részén terül el, északról Kanada, míg délről Mexikó határolja. Az ország a 9,83 millió négyzetkilométeres területével és 331 millió fős lakosságával a világ 3. legnagyobb és szintén a 3. legnépesebb állama.

Az Egyesült Államokban él a világ legsokszínűbb társadalma a rengeteg bevándorlónak köszönhetően, az ország gazdasága pedig kiemelkedik a Föld minden országa közül. Emellett jelentős katonai, gazdasági, kulturális és politikai befolyással is bír, ami a Szovjetunió felbomlására vezethető vissza, amikor az USA az egyedüli szuperhatalom maradt a világban. Ezt a pozíciót pedig a tengerentúliak igyekeznek is fenntartani, igaz az utóbbi években Kína, India és Oroszország is felzárkózott hozzá.

Az Egyesült Államok kapcsán érdemes szót ejteni az országban élő magyarságról, mely különleges köteléket hozott létre hazánk és az Egyesült Államok között. Erre voltak is elegen, a legfrissebb amerikai népszámlálási adatok alapján ugyanis

közel 1,4 millió amerikai magyar, magyar származású személy él az Egyesült Államokban.

A legtöbben Ohio, New York és Kalifornia államokban élnek, de bármilyen részén jársz az országnak, egészen biztosan találkozol majd magyarokkal.

De mi kell tenned akkor, ha épp most gondolkodsz azon, hogy az Egyesült Államokba költözöl, és ott letelepedve kezdesz új életet, és amerikai állampolgárrá válsz? A Pénzcentrum az ehhez szükséges folyamatnak járt utána.

Így lehetsz amerikai állampolgár

Noha az Egyesült Államokat a lehetőségek hazájának szokás nevezni, az amerikai álom megvalósításához mindenkinek rengeteg akadályon kell átverekednie magát. Többek között ilyen megpróbáltatás az állampolgárság megszerzése is, amire ugyan 3 út is a rendelkezésre áll, de ebből kettőhöz szükséges egy Zöldkártya, aminek a megszerzése viszont idegtépő feladat. Ha ezen tény ellenére mégis nekigyürkőznél a begyűjtésének, úgy két módod van rá:

Családi alapon - ha az Amerikai Egyesült Államokban élő rokonnal vagy házastárssal rendelkezel, akkor ő kérhet be téged Zöldkártya igénylésére;

Munkavállalói alapon - ha egy amerikai munkáltató foglalkoztatna, akkor kérelmezheted a Zöldkártya igénylést.

A zöldkártya egyébként egy olyan dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy korlátlan ideig az Egyesült Államokban élj. Amit fontos tudnod vele kapcsolatban, hogy megszerzésével ugyan korlátlan tartózkodásra teszel szert, a gyakorlatban azonban 10 évente meg kell újítani. Azt pedig mondani sem kell, hogy nélküle az állampolgárság megszerzésére vonatkozó folyamatot sem tudod elindítani. Amennyiben azonban a papír a zsebedben van, úgy már jogosulttá válsz az amerikai állampolgárság igénylésére, amit a következő módokon tehetsz meg.

Honosítás

A honosítás az egyik leggyakribb módja az amerikai állampolgárság megszerzésének, ugyanakkor egy sor feltételnek kell megfelelned hozzá. Ezek közül a legfontosabbak: 18 évesnél idősebbnek kell lenned, és elengedhetetlen, hogy az igénylést megelőző 5 évben rendelkezz Zöldkártyával. Emellett be kell tudnod mutatni azt, hogy az 5 év alatt legalább 30 hónapig fizikailag jelen voltál az Egyesült Államokban, illetve folyékonyan kell tudod beszélni, írni és olvasni angolul. Ismerned kell az USA történelmét, és alap állampolgári ismeretekkel kell rendelkezned.

Beházasodás

Az amerikai állampolgárság megszerzésének másik módja, ha egy amerikai állampolgárral kötsz házasságot. Tisztában kell lenned viszont azzal, hogy ettől még nem feltétlenül kapsz automatikusan amerikai állampolgárságot. Csupán abban segít, hogy az állampolgári státusz igénylésének folyamatát egyszerűben végig zongorázd. S hogy mi kell hozzá? Íme a legfontosabb feltételek:

Legalább 3 év házasság egy amerikai állampolgárral;

Zöldkártya megléte

18 évesnél idősebb vagy;

Az igénylés időpontjában legalább 3 éve rendelkezel Zöldkártyával;

Házastársaddal „házastársi kapcsolatban” élsz legalább 3 éve;

A kérelem benyújtásakor legalább 3 hónapig egy államban éltél a házastársaddal;

Folyamatosan az Egyesült Államokban tartózkodtál a honosítás időpontjától a honosítás benyújtásának időpontjáig;

Az igénylést megelőző három évben legalább 18 hónapig fizikailag az Egyesült Államokban tartózkodtál;

Tudsz folyékonyan beszélni, írni és olvasni angolul;

Jól ismered az Egyesült Államok történelmét és tisztában vagy az alap állampolgári ismeretekkel is;

Büntetlen előéletű vagy.

Amerikában születés

Végül az állampolgárság megszerzésének harmadik útja azokra a gyerekekre vonatkozik, akik a szüleiken keresztül szeretnének igazi amerikaivá válni. Fontos tudni, hogy ez a mód csak a 18. életévüket még be nem töltötteknek áll a rendelkezésére, feltéve, hogy a születésükkor automatikusan nem kapták meg az állampolgárságot. Ekkor a gyerekeknek az alábbi feltételeket kell teljesíeniük:

Egy amerikai állampolgár gyermekének kell lenniük;

A születési dátumuk nem lehet 2006 márciusa előtti;

Jelenleg az Egyesült Államokban élnek;

Szülői felügyeleti joga van felette legalább az egyik, amerikai állampolgár szülőnek.

Megfizeted az árát, hogy téged is megfizessenek

A fentiekből látszik, hogy az állampolgárság megszerzése mennyir bürokratikus, sok tényezős rendszerben történik. Megszerzése ráadásul még nem jelenti az Egyesült Államokban történő boldogulás garanciáját. Ahhoz ugyanis előbb célszerű elhelyezkedni, ami bár alapvetően nem történik másként Amerikában annál, mint amit itthon, illetve Európában megszokhattunk, az eltérés inkább a munkához való hozzáállásban van.

A munkát ugyanis az USA-ban nagyon komolyan veszik, az országban nem szokás csak maximum 2 hétre szabadságra menni. Emellett a túlóra is általános része a helyi munkakultúrának, hiszen a tengerentúliak gyakran a karrierjüket tekintik életük fő prioritásnak, amit a letelepedni vágyóktól is egyaránt megkövetelnek. Jó hír, hogy az amerikai cégek a szabadidődért cserébe komoly fizetést adnak,

a SmartAsset pénzügyi technológiai vállalat tavalyi jelentése szerint egy átlagos amerikai háztartás medián jövedelme évi 70 ezer dollár (kb. 25,2 millió forint, ami havi 2,1 millió forintos bevételt jelent) volt.

Az USA-ban végzett munkának tehát van becsülete, ami nem is véletlen, hiszen aki nem tud elhelyezkedni, az elég rosszul jár. Az országban ugyanis híresen gyenge a szociális ellátási rendszer, az állam pedig nem kapkod azért, hogy a bajba jutottakat ellássa.

Nem egyszerű a lakhatás megoldása

Mint ahogyan arra a lakhatási helyzetre sem akar (vagy tud) érdemi megoldást nyújtani, mint ami az elmúlt időszakban megfigyelhető az országban. Konkrétabban: az ingatlanforgalmazók szakmai képviseleti szervezete, a National Association of Realtors (NAR) korábbi közlése szerint az Egyesült Államokban nagyjából jelenleg is 1 milliónál több eladásra váró lakás van, amiket az eladások idén januári üteme alapján 3 hónapba telne értékesíteni.

Ebből az látszik, hogy az amerikaiak két kézzel kapkodnak az ingatlanok iránt, azaz a lakhatási kérdések nem igazán megoldottak az országban. S hogy mire alapozható ez? Hát arra, hogy szakértők szerint az ideális értékesítési ütem erre a mennyiségre 4-5 hónap lenne.

Ebből következik, hogy amennyiben az Egyesült Államokban szeretnél ingatlant vásárolni magadnak, akkor alaposan fel kell kötnöd a gatyád, mert rajtad kívül garantáltan több millióan tervezik ugyanezt. Érdemes továbbá arra is felkészülnöd, hogy az ingatlanvásárlás nem kíméli majd a pénztárcádat: az ingatlanforgalmazók szakmai képviseleti szervezete a National Association of Realtors (NAR) korábbi adatai szerint a használt lakások mediánára 406 700 dollár (nagyjából 146,1 millió forint) volt tavaly júliusban, ami minden idők második legmagasabb amerikai ingatlanára volt.

Összességében tehát sokak számára marad az albérlet, ami azonban szintén jelentős összeget emészt fel, még annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok egyes területein jelentősen eltérnek a bérleti díjak. Az eddigi legfrissebb statisztikák szerint a lakhatás ezen formájának költsége nagyjából 5580 dollár körül alakul, ami átszámítva mintegy 2,01 millió forintnak felel meg.