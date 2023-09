Elhagynád az országot? Ilyen egyszerűen lehetsz német állampolgár: egyre több magyar választja

Németország az EU-s országok között az egyik legkedveltebb bevándorlási célpont, tele van külföldi munkavállalóval, több mint 200 ezer honfitársunk él és dolgozik ott minden nehézség nélkül, az állampolgárság megszerzése azonban nem egyszerű - ezt még külügyminisztériumuk is beismeri. Hogy mik a pontos feltételek, érdemes-e meglépni, vagy egy kicsit várni még vele, annak járt utána a Pénzcentrum.

Németország fontos állam a magyaroknak, nem csak gazdasági összefonódásaink révén, de rengeteg magyar állampolgár dolgozik és életvitelszerűen kint. Hogy pontosan mekkora ez a szám, milyen mértékű az összefonódás, mennyit keresnek a kint dolgozó magyarok, milyen mély gazdasági összefonódása a két országnak, hogyan lehet és megéri-e német állampolgárságért folyamodni, annak jártunk utána. (Egy korábbi cikkünkben a spanyol állampolgárság megszerzését már vizsgáltuk.)

A magyar gazdaság sajátos német gazdaságtól való függősége legkevésbé sem új keletű jelenség. Erre utaló jegyeket már évszázadokkal ezelőtt is láthattuk, amikor az Osztrák-Magyar Monarchiában Magyarország egyoldalúan kezdett kereskedni az örökös tartományokkal - áll az Oeconomus elemzésében. A jelenlegi magyar-német kapcsolatokat a növekvő külföldi tőkebefektetések fémjelzik, intenzív a vállalati jelenlét és hazánk valójában része a német termelési értékláncnak. Magyarországon a beruházások mértéke a rendszerváltást követően lendületes növekedésnek indult, azonban ezen a területen is jellemzőek az aszimmetrikus viszonyok és olyan országok játszanak kimondottan fontos szerepet (befektetőként), mint Dél-Korea, Japán és Németország. Tehát fontos ország vagyunk Németországnak, de nekünk is az, részben a hazai olcsó és a kivándorló szakképzett munkaerő miatt.

A Német Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt) évente közöl aprólékos statisztikákat a lakosság összetételéről, ebből tudjuk, hogy 2022 végén Németországban 214 595 magyar állampolgár élt, ebből 120 515 férfi és 94 080 nő. 2022 végéhez képest ez a szám 1860-al nőtt.

Nagy kérdés persze, hogy ezek valós számok-e. Amit tudunk, az az, hogy aki Németországban él huzamos ideig, az be van jelentkezve az önkormányzatnál. A bejelentkezés, azaz az Anmeldung nélkül szinte semmit nem lehet elintézni Németországban. Se bankszámlát, sem betegbiztosítást nem igényelhetsz, és lakást sem vehetsz ki bejelentkezés nélkül - írja a nemetorszagi-magyarok.de.

És habár mint tipikus nyaralóhelyre talán kevesebbet gondolunk rá, a külföldre tett utazások célországok szerinti felosztásában a középmezőnyben helyezkedik el, de a legújabb trendek szerint lassan annyira forró lesz a nyár Dél-Európában, hogy egyre többen indulnak meg észak felé, Németországba, Lengyelországba. A témával részletesebben az alábbi két cikkben is foglalkoztunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Lassan befellegzik az adriai nyaralásoknak: ez lehet a magyarok új kedvenc tengerpartja Mit hoz a jövő? A Német Turisztika Hivatal vezetőjével beszélgettünk a nyaralás új formáiról.

EZ IS ÉRDEKELHET Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok új kedvence A Balti-tengernél ma már sokkal könnyebb elviselni a nyarakat, és erre már rájöttek az északi országok is.

De visszatérve a praktikusabb nyomvonalra, a grafikonon is jól látszik, hogy a Németországba költözött magyarok száma folyamatosan nő - ennek oka mindenki előtt ismeretes: a kereseti lehetőségek és persze az általános közhangulat minősége. Itt a Pénzcentrum oldalán is rendszeresen szemlézünk külföldi állásajánlatokat, és nem elsősorban abból a célból, hogy elküldjük itthonról honfitársainkat, csak hogy tisztább képet kapjanak arról, hol mennyit lehet keresni Magyarországon kívül, milyen munkafeltételekkel, milyen képzettséggel várják a külföldieket. Akár havi 700 ezer forintot is képes megtakarítani az a magyar családapa, akivel az RTL készített interjút. Szakál Attila elmondta, hogy eleinte kevesebbet keresett Németországban, mint Magyarországon, és bár 10 évig tanult németül, kezdetben mégis komoly nyelvi nehézségei adódtak. Fél év után azonban megduplázta korábbi nettó fizetését és ma már nem kell a feleségének teljes állást vállalnia. Havonta körülbelül 500-1800 eurót tudnak félretenni, ami 200 és 700 ezer forint közötti összegnek felel meg.

Egy másik cikkben egy TikTok videós tapasztalatain keresztül a németországi targoncás állások fizetési sávjaiba kaphattunk betekintést.

EZ IS ÉRDEKELHET Gőzerővel toborozzák a magyar melósokat Németországba: hétezres órabért ígérnek, nyelvtudás sem kell Bruttó 18,84 eurós (ma délután egyórás középárfolyamon 7218,38 forintos) kezdő órabérrel keresik a munkaerőt, a nyelvet is alig kell beszélni.

Persze minden egyes kivándorló hiányzik a magyar gazdaságnak, hiszen továbbra sem csillapodott a munkaerőhiány itthon. Több kudarcba fulladt központi kísérlet után hamarosan megnyílnak a Hazaváró Irodák azok számára, akik ideiglenesen vagy véglegesen Magyarországra kívánnak települni - mondta Országgyűlés elnöke egy üzleti portálnak adott interjúban. Kövér László szerint fontos, hogy minden magyar, éljen a világ bármely pontján, itthon érezze magát Magyarországon, és tudja, hogy bármikor hazatérhet.

Gyertek haza! "... Ezeknek az irodáknak a kialakítása, amelyek a kormányablakokhoz kapcsolóan működnek majd az ország több pontján, már folyamatban van. A lényege, hogy egyablakos ügyintézést biztosít majd minden hazatelepüléshez szükséges ügyben" - mondta az Országgyűlés elnöke azt is jelezve, hogy ez is egy eszköz a nemzet újraegyesítésének megvalósításában.

Állampolgárság megszerzése

Aki azonban úgy dönt, hogy nem jön haza, hanem kint marad, folyamodhat német állampolgárságért. Tekintettel arra, hogy Németországban sokan szeretnének élni, dolgozni és tanulni, a német állampolgárság iránt nagy a kereslet. Az ország bürokratikus eljárások tekintetében élen jár, és az állampolgársági jog rendkívül bonyolult. A német állampolgársággal rendelkező személy német útlevelet kaphat, amely feljogosítja birtokosát 177 országba történő vízummentes utazásra, ott élni és dolgozni korlátozások nélkül. (Ez nekünk, magyaroknak mint uniós polgároknak, nem kuriózum, de sok másik ország polgárainak ez maga a Kánaán.)

Fontos tudni, ha valaki állandó lakosként él Németországban, az természetesen még nem minősül német állampolgárnak, ami bizonyos korlátokat szab, pont ez az oka annak, hogy oly sok állandó németországi lakos törekszik a német állampolgárság megszerzésére, hisz az olyan jogokat és szabadságokat biztosít, amelyekkel a nem állampolgárok nem rendelkeznek:

szavazati jog.

szabad mozgás joga

gyülekezési és egyesülési jog

konzuli védelemhez való jog

korlátlan hozzáférés a német munkaerőpiachoz.

közalkalmazotti jogviszonyhoz való jog stb.

Speciális útvonalak 2000.01.01. óta német állampolgárságot szerez azoknak a külföldi szülőknek a Németországban született gyereke, aki esetében legalább az egyik szülő megfelel bizonyos tartózkodási kritériumoknak. Állampolgárság megszerzése, ha külföldi állampolgárságú nő német állampolgárral köt házasságot. 1970.01.01. óta a házasságkötés nem jelent már automatikusan indokot a német állampolgárság megszerzésére. Német állampolgárok házastársai bizonyos feltételek fennállása mellett kérelmezhetik azonban a honosítást. Különleges jogszabályok vonatkoznak a közép- és kelet-európai német kisebbségekhez tartozó személyekre, akik a német állampolgárságukat adott körülmények között tömeges honosítás révén szerezték meg a II. világháború alatt. Amennyiben ehhez a személyi körhöz tartozik, kérjük, lépjen kapcsolatba a budapesti Német Nagykövetséggel.

Amennyiben a speciális útvonalak egyik sem illik a helyzetedre, akkor abban az esetben a tartózkodási helyedre hivatkozva igényelheted a honosítást (Einbürgerung). Ha honosítással szeretnél német állampolgárrá válni, akkor az alábbi feltételnek kell megfelelned:

legalább nyolc éve legálisan Németországban kell élned.

képesnek kell lenned elfogadható szinten beszélni németül. A német nyelv ismerete kötelező, és elvárható, hogy életkorodnak és végzettségednek megfelelő szinten olvass, érts és beszélj németül.

Legyél anyagilag független, és képes legyél eltartani magad és a családod mindenféle állami jóléti segély igénybevétele nélkül.

Legyél törvénytisztelő állampolgár, akinek nem volt büntetett előélete.

Tedd le a honosítási vizsgát.

Add fel minden korábbi állampolgárságod.