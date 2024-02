Ítéletet mondtak a BKK-ról: meglepő, ami kiderült a pesti tömegközlekedésről

A Budapesten közlekedők kétharmada nem tudja elképzelni az életét közösségi közlekedés nélkül: átlag havi 19 napon veszik igénybe a BKK szolgáltatásait, az utazók 30 százaléka pedig akár napi négyszer is felszáll valamilyen BKK-járműre. A fővárosban utazók a metrókkal és a villamosokkal a legelégedettebbek.

A társaság évek óta kiemelt figyelmet fordít a közlekedők visszajelzéseire, és minden évben hivatalos formában is kikéri az ügyfelek véleményét. A legfrissebb, ezer fő megkérdezésével készített reprezentatív felmérésben a Budapesten vagy az agglomerációban élők és rendszeresen közösségi közlekedést használók osztották meg a szolgáltatás használatára vonatkozóan a tapasztalataikat.

A rendszeresen közösségi közlekedést használók körében tízből kilenc utas elégedett a BKK szolgáltatásaival, a legtöbben a közösségi közlekedés elérhetőségét (93%) – tehát azt, hogy a BKK járatai és szolgáltatásai csaknem mindig és mindenhol hozzáférhetők –, a BKK munkatársait (92%), valamint az utastájékoztatást (91%) méltatták.

Hűséges többség

A kutatásból kiderült, hogy a fővárosban közösségi közlekedők közül több mint 40 százalék rendszeresen, a hónap nagy részében (több mint 19 napon), 24 százalékuk pedig havi 26 vagy annál is több napon valamilyen BKK-járattal jut el az úti céljához. A felmérés arra is rávilágított, hogy a közlekedők közel 40 százaléka napi két alkalommal, 13 százalékuk háromszor, míg közel 30 százalék naponta négyszer is a közösségi közlekedést választja.

A budapestiek a járműtípusok közül a metrókkal (93%) és a villamosokkal (88%) a legelégedettebbek, majd a buszok (85%) és a trolik (83%) következnek, a legkevésbé pedig a MÁV-HÉV-ekkel (77%) járnak szívesen.

A többség az autóból is kiszállna

A jellemzően autót használók 59 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a jövőben gyakrabban felszállna a BKK-járataira. Ehhez számukra a legnagyobb ösztönzőket az átszállások számának csökkentése és a gyorsuló utazások jelenthetik. Az összes megkérdezett szerint pedig az új, modern buszok számának növelésével válna még megbízhatóbbá a szolgáltatás. A válaszadók több mint háromnegyede egyébként elégedett a társaság tavalyi fejlesztéseivel: a megújult M3 metróval, az új autóbuszokkal, trolibuszokkal, valamint a Lánchíd felújításával.

A felmérés emellett rávilágított arra is, hogy azok kombinálják legszívesebben a különböző közlekedési módokat, akik legtöbbször biciklivel utaznak, vagy gyalogolnak. A rollert használók jellemzően hetente, az autóval járók pedig hetente vagy ritkábban használnak közösségi közlekedést.

címlapi kép: BKK