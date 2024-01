10 mesés úticél, amit 2024-ben bűn kihagyni: ide egyedül is megéri elmenni, olcsón meg lehet úszni

Ahogy öregszik az európai társadalom, egyre többen maradnak egyedül. Közülük viszont sokan döntenek úgy, hogy spórolt pénzüket élményekre, utazásra költik, még akkor is, ha egyedül kell útra kelniük. Kifejezetten rájuk koncentrálva egy friss tanulmány azt vizsgálja, melyek a kifejezetten számukra való legideálisabb úti célok.

Az American Express Travel nemrégiben megjelent kiadványában nyilvánosságra hozták a 2024-es év 10 legtrendibb úti célját. A listát a kártyabirtokosok globális utazási foglalásai és 6000 utazási tanácsadó ajánlásai alapján állították össze. Az első három helyen az ausztráliai Adelaide Hills, a törökországi

Bodrum és az olaszországi Cervo végzett.

Audrey Hendley, az American Express Travel elnöke úgy véli, hogy az utazók új élményeket és kulturális elmélyülést keresnek, amikor a nyaralási helyüket választják. A jelentés szerint ezek az úti célok különösen népszerűek a Z generáció és az ezredforduló környékén született utazók körében.

De mi a helyzet azokkal, akik nem családdal agy barátokkal, hanem egyedül utaznak? Ők egészen biztosan más szempontok szerint választják ki, hová menjenek, és mivel egyre többen vannak, ők is felkerültek a turizmusban dolgozó szakemberek mentális térképére, rájöttek, hogy velük is érdemes számolni. Így természetesen számukra is született egy lista, melyet a Wizz Air tanulmánya alapján állított össze a Daliymail. Ők a Tripadvisor értékelései szerint, melyet - kifejezetten az egyes úti célok éttermeire és látnivalóira vonatkozóan - rangsorolták a városokat 2023-ban "egyedül utazók" megjelöléssel.

A fapados légitársaság kiszámította az egyes városok ötcsillagos értékeléseinek százalékos arányát, és ennek megfelelően rangsorolta őket. Ennek során minden országból csak a legmagasabb pontszámot kapott várost választották ki, hogy kiderüljön, hová érdemes utazni az adott térségben annak, aki egyedül vág neki a világnak.

1. Rodosz, Görögország

Az első helyen a görögországi Rodosz városa áll, amelyet az egyedül utazó felhasználók 76 százaléka ötcsillagosra értékelt. Ezen belül a város látnivalói kapták a legtöbb ötcsillagos értékelést (79 százalék), és a város éttermeinek 73 százaléka kapott maximális pontszámot.

2. Split, Horvátország

A második helyezett Split lett, az ide egyedül utazók 73 százaléka gondolta úgy, hogy 5 csillagos a hely. A horvát város látnivalói kapták a legtöbb ötcsillagos értékelést (81 százalék), az éttermi értékelések 66 százaléka a maximumon teljesített a vizsgált csoport körében.

3. Faro, Portugália

A harmadik helyen Faro áll, ahol az értékelések 67 százaléka ötcsillagos volt. Az Algarve régióban fekvő város a legtöbb ötcsillagos értékelést (74 százalék) a látnivalói miatt kapta. Az éttermek 59 százaléka kapott kiváló minősítést.

3. Isztambul, Törökország

Faróval holtversenyben végzett Isztambul városa, 67 százaléknyi ötcsillaggal. Az éttermek is jól teljesítettek, 71 százalékuk kapott tökéletes pontszámot.

4. Firenze, Olaszország

Firenzét az egyedül utazók 66 százaléka értékelte ötcsillagosra. A látnivalók kapták a legtöbb ötcsillagos értékelést (71 százalék), az éttermeknek pedig a 61 százaléka.

5. London, Egyesült Királyság

Az ötödik helyen, a rangsor hatodik célpontjaként London van, itt a szóló utazással kapcsolatos vélemények 63 százaléka öt csillagot adott. Az angol főváros látnivalóinak 74 százaléka kapott ötcsillagos értékelést, míg az éttermek 51 százaléka kapta a legjobb minősítést.

6. Reykjavik, Izland

Reykjavik az egyedül utazók számára 2023-ban a hatodik legjobb úti cél volt Európában – írja a tanulmány. Az izlandi városról az egyedül utazók értékeléseinek 62 százaléka ötcsillagos volt.

7. Sevilla, Spanyolország

Sevilla a közös hatodik helyet foglalja el, köszönhetően annak, hogy az értékelések 62 százaléka ötcsillagos.

8. Valletta, Málta

Valletta értékeléseinek 60 százaléka volt ötcsillagos.

9. Nizza, Franciaország

A Wizz Air szerint az egyedül utazókkal nizzai értékelések hatvan százaléka ötcsillagos volt, ami a nyolcadik helyet jelenti Vallettával holtversenyben. Látnivalóinak 68 százaléka ötcsillagos, míg éttermeinek 51 százaléka.

10. Luzern, Svájc

Erre a városra az egyedül utazók 59 százaléka adott ötcsillagos értékelést. A látnivalók és az éttermek között 66 százalékos, illetve 51 százalékos volt a megoszlás.