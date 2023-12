Itt a MÁV, Volán hivatalos 2024-es menetrendje: rengeteg vonalon lesz változás

Vasárnaptól érvényes a MÁV-VOLÁN-csoport új 2023/2024-es menetrendje, amely számos vonalon érinti a vasúti és a helyközi autóbuszos közlekedést, továbbá a HÉV-eket.

Az új vasúti menetrend - a járási egyeztetéseken felül megtartott - júliusi online társadalmi egyeztetés lakossági véleményeit és javaslatait is figyelembe vette. A Volánbusz is számos menetrendi korrekciót vezetett be országszerte, elsősorban a munkába és iskolába járás lehetőségeinek javítása, a vasúti és autóbuszos kiszolgálás összehangolása érdekében - írták a közleményben.

A társaságcsoport emlékeztet: a menetrendváltástól Budapest és Dunaújváros között a Z42-es zónázóvonatok számának bővítésével javult és gyorsabbá vált a vasúti összeköttetés. A Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonalon a felújításnak és a villamosításnak köszönhetően az utasok számára kiszámíthatóbb, ütemes menetrend lépett életbe, csökkent az eljutási idő, javultak a csatlakozások a menetrendváltástól.

A nemzetközi közlekedést tekintve kiemelték, hogy a Metropol Euronight éjszakai, háló- és fekvőhelyes kocsikkal közlekedő vonat ismét Prága és Drezda érintésével közlekedik, ezáltal kedvezőbb az utazás Budapest és Berlin között.

A MÁV-HÉV a csömöri (H9) és a gödöllői (H8) HÉV-vonalon kismértékben módosította a menetrendet a hatvani vonalhoz kapcsolódó vasút átszállási lehetőség biztosítása érdekében. A csepeli H7-es HÉV-vonalon az utasok kérésére december 10-től valamennyi vonat megáll Szabadkikötőnél. A tanítási időszakokban valamennyi munkanapon azonos időpontokban indulnak a járatok a H7-es HÉV-vonalon. A menetrend a tanítási szünetek munkanapjain is egységessé vált, azonban - az utasforgalmi igényekhez igazodva - e két időszak menetrendje továbbra is eltér egymástól.

A 2024. december 14-ig érvényes, az utazási szokásokhoz jobban igazodó, összehangolt vasúti, buszos és HÉV menetrendek vonzóbbá teszik a közösségi közlekedést, és növelik versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben - hangsúlyozták a közleményben. A menetrendváltással egy időben egységesedik a MÁV-START és a Volánbusz pótdíjazását is.