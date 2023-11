Súlyosan megbosszulja magát az e-rollerek vírusszerű terjedése: mikor lesz ennek vége?

Egyre több főváros ébred rá, hogy a bérelhető e-rollereket le kell szabályozni, mert rengeteg problémát okoznak. Párizsban szeptember 1-től egyszerűen betiltották a bérlehető e-rollereket, Bécsben pedig, ha nem viszik vissza a kijeölt parkolóhelyre, akkor csak büntetés után adják vissza a cégnek a járműveket. A legtöbb városban ma már mobilitási pontokat hoztak létre, és elvileg csak itt lehet ezeket az eszközöket leparkolni, a gyakorlatban azonban kevés helyen sikerül betartani a szabályokat. Így van ez Budapesten is, ahol a fővárosi önkormányzat, a kerületek és a BKK háromszögében alapvetően büntetés nélkül ússzák meg az e-rollert bérbeadó cégek, hogy az eszközeiket nem a megfelelő helyre viszik a felhasználók - írja a G7. Pedig az e-roller óriási üzlet az üzemeltető cégnek, csak eközben nagy problémát okoz a városi közlekedésben.

Arról nem sokat lehetett tudni, hogy hány közösségi e-roller található a fővárosban, az üzemeltető cégek nehezen elérhetők, a honlapokon nehéz megtalálni az információkat. A BKK a lap kérdésére azonban elárulta az első félévében a rollerek és az utak számát – ez alapján tényleg nagyon sok lett a kétkerekű eszközből: már 11 ezernél is több e-roller van a budapesti utakon, ezekkel júliusban 490 ezer utat tettek meg. Összevetésképpen a legutóbbi adatok szerint 5500 taxi van a fővárosban. A havi félmillió utazási darabszámot érdemes azzal is összevetni, hogy a BKK Bubi közösségi kerékpárjaival is ugyanennyi utat tesznek meg – csakhogy azt kibocsátásmentesen, és a BKK-nak évente közel félmilliárd forint árbevételt generálva - írják. Ezzel együtt a megosztós e-rollerek ma már érezhető utasszámot vonnak el a közösségi közlekedéstől.

Az e-rollerek ugyanis nem az autózástól csábítanak el utasokat alapvetően, hanem a jóval kevésbé szennyező gyaloglástól és a közösségi közlekedéstől - kivételt csak a rossz tömegközlekedésű városok jelentenek, ahol az e-roller a környezetbarátabb megoldás.

Mekkora üzlet?

A fővárosban elérhető négy e-rolleres bérbeadó vállalkozás közül csak a Lime és a Bird-öt üzemeltető Vilii Fly Kft. pénzügyi adatai érhetők el 2022-re. Előbbi 3 milliárd forint, utóbbi 221 millió forint árbevételt ér el az országos bérbeadással. Feltételezve, hogy a Tier is hasonlóan növekedett, mint a két másik cég, 4-5 milliárd forint lehetett 2022-ben az árbevételük, aminek 70-80 százalék származhatott Budapestről, vagyis 3,5-4 milliárd forint lehet a fővárosi e-roller-bérbeadás éves árbevétele a lap szerint. A BKK 2022-es jegy- és bérletbevétele 56 milliárd forint volt - látható ebből, hogy mennyivel drágább az e-rollerezés: a forgalom fél százalékát adja, de a bevétel a BKK-énak tizede.

Nehéz leszabályozni

A BKK 2022-ben jelentette be, hogy létrehoznak úgynevezett mobilitási pontokat. Az aktívabb, főleg bevárosi kerültek is csatlakoztak a a szabályozáshoz, a többi kerület pedig maga próbált meg fellépni: Budapesten ugyanis nem egyértelmű, hogy egy elhagyatott e-rollert kinek a felelőssége elvinni, vagy épp bírságot kiszabni. Van olyan járda amelyik fővárosi, a másik pedig a kerületé. A lap megfigyelése szerint nem igazán ellenőrzik a pontokat sem: volt, hogy napokig a járda közepén álltak, vagy félredobva feküdtek a rollerek.

Ráadásul mivel jellemzően 3-5 e-roller fér el egy mikromobilitási ponton, körülbelül 1200-1300 e-rollert lehet szabályosan a mikromobilitási pontokon tárolni, miközben 11 ezernél is több van Budapesten. Ebből

úgy tűnik, hiába tudja a BKK, mennyi rollert lehet szabályosan tárolni, mégis engedik a tilosban parkoló rollerek közlekedését. A fővárosi közteresek nem büntetik meg a tilosban parkoló e-rollereket: jegyzőkönyvet vesznek fel, azt továbbítják a fővárosi önkormányzatnak, a büntetést ők szabják ki. Eddig nem sokat: a 2022 decembere, a mikromobilitási szolgáltatókkal megkötött közterület-használati hatósági szerződések hatálybalépése óta 2023. szeptember 30-ig alig 6.850.000 forintnyi büntetést szabtak ki ilyen esetekben. Ez a 3 milliárdos éves árbevétel mellett nem éppen elrettentő.