Méregdrága szolgáltatás válik ingyenessé Budapesten: ennek minden fővárosi örülhet

Úgy tűnik a szűk esztendőknek vége, és a budapesti gyógyfürdők ebben az évben már végleg maguk mögött hagyhatják a 2020-2022-es időszak rémeit. Igaz, hogy az idei nyár hűvös, csapadékos idővel indult, így a strandok látogatottsága júniusban jóval alacsonyabb volt a szokásosnál, cserébe viszont a szeptember és még az október is langyos volt, így sokan strandolhattak még a kültéri medencékben. A gyógyfürdőket még mindig döntően külföldiek látogatják, 80 százalék az arányuk, ám ez megváltozhat, legalább egyetlen nap erejéig. November 17-én ugyanis 150 forintos belépőjeggyel mártózhatunk a legszebb fürdőkben.

Nem csak a pandémia, de az energiaár-emelés is megviselte a hazai fürdőket, óriási veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. 2020-ban, és 2021-ben nagyságrendileg 8 hónapon keresztül voltak bezárva, ez a 8 hónap összességében több mint 22 milliárd forint árbevétel kiesést jelentett, ami meghaladja a csúcsturizmus, a normál időszakot mutató 2019-es év bevételét, ami 18,4 milliárd forint volt – mondta el a Pénzcentrumnak korábban Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. Ennek oka az is, jelentősen kevesebb központi támogatást kaptak, mint a fürdő szektor például a környező országokban.

Aztán tavaly már látták a kiutat a gödörből, akkor viszont az elszálló energiaárak miatt aggódhattak. Az költségek hirtelen és nagymértékű emelkedésének kezelése érdekében a társaság energiaválságtervet dolgozott ki, adatalapú elemzés készült, megvizsgálva a megtakarítási lehetőségeket minden fürdőegységre és szolgáltatásra külön lebontva.

Rezsi számokban A rezsiköltségek drasztikus mértékben emelkedtek a BGYH számára. Sokan nem tudják, de a 2021-ben köbméterenként fizetett 74 forintos ár 2022-ben már 205,6 forintra ugrott. A 2022 október elsejével induló új gázévben pedig már több mint 1300 forintot kell fizetnie a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt.-nek minden köbméter földgázért. A 2021-es évhez viszonyítva 18-szoros a drágulást kell kigazdálkodniuk. Az elektromos energia ára ehhez képest baráti, csupán a 3,5-szeresére növekszik a fürdők számára.

Ezzel párhuzamosan pedig emelni kellett az árakat. 2020 decemberében jelent meg a kormányrendelet, ami befagyasztotta a belépődíjakat, ám amint a korlátozás megszűnt, nem volt más választásuk, mint emelni. Helytől és jegytípustól függően 10-33%-kal nőnek a belépőárak 2023-ban, a Gellért és Széchenyi fürdők árazása egységes maradt és 32,9%-kal emelkedett.

A szűk esztendők vége?

Az idei nyár hűvös, csapadékos idővel indult, így a strandok látogatottsága júniusban jóval alacsonyabb volt a szokásosnál. A július közepén berobbant és augusztus végéig is elhúzódó kánikula kedvező fordulatot hozott aztán, mely az idén nehezen induló strandszezon forgalmát jelentősen korrigálta. Hétvégi napokon a Palatinuson már a megszokott forgalom volt 6-7 ezer strandolóval, a fürdőzni vágyók száma hétköznapokon is túllépte a 4 ezret. Hasonló volt a helyzet minden strandjukon – Csillaghegyen, Rómain, Pünkösdfürdőn, a Paskálon és Pesterzsébeten.

Összességében a nyár három hónapját tekintve társaságunk fürdőinek és strandjainak vendégforgalma több, mint 1,2 millió fő volt, ez nagyságrendileg megegyezik a 2022. évi látogatószámmal. A június-augusztus hónapok bevétele az idén meghaladta a 6,6 milliárd forintot, ez 125 %-os növekedés 2022. év azonos időszakához viszonyítva, illetve 116 % a tervhez képest. Az infláció várt kedvezőtlen hatása és az időjárás hektikus alakulása mellett végül ez a nyár is sikeresen zárult

- mondta el a Pénzcentrumnak Bálintné Réffy Edit a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértője. A BGYH számára a 2022-es esztendőt a visszatérés éveként értékelték, 2023.évben hasonló vagy még jobb évre, szezonra készülnek,

a szakértők 2023-ra a gazdasági nehézségek mellett is a turizmus további fellendülését jelezték.

Ez az 1-8. havi adatokat tekintve be is igazolódott, augusztus végéig mintegy 2,66 millió vendég látogatott létesítményeinkbe. A vendégszám 106,4 %-os, növekedést mutat a tavalyi bázisév ugyanezen időszakához viszonyítva, a forgalom 15,4 milliárd forint bevételt eredményezett, mely 16 %-kal meghaladja a tervezettet.

A vendégek összetételét tekintve tárasáságunk történelmi fürdőit továbbra is döntően külföldiek látogatják, a vendégek aránya átlagosan 80%-20%. A nemzetközi megoszlás a korábbi időszakokhoz képest nem változott jelentősen, a legtöbb vendég Nagy-Britanniából, Olaszországból, Spanyolországból, Németországból érkezik. Fürdőink, uszodáink, strandjaink változatlanul népszerűek a hazai vendégek körében is. Ebben az évben összes bérletes vendégünk száma 2400 felett van. 2023. augusztus végéig mintegy 13 ezer Zsigmondy Klubkártyát váltottak vendégeink, így összességében több, mint 21 ezer hazai fürdőző használja már ezt a rendkívül kedvezményes lehetőséget a történelmi fürdőkben.

- tette hozzá Réffy Edit.

EZ IS ÉRDEKELHET Zsigmondy kártya 2023: így történik a Zsigmondy kártya igénylés 2023 évében, ennyibe kerül! Zsigmondy kártya 2023: mennyi a Zsigmondy kártya ára 2023 évében, hogyan zajlik a Zsigmondy kártya igénylés 2023 során, hol vásárolhatunk vele kedvezményes jegyet?

Szeptember-októberben, a szokatlanul jó időben strandjaikat, kültéri medencéiket a tervezetthez képest tovább tartották nyitva, ennek vendégeink is örültek, sokan élvezték még a strandolást és a szabadtéri fürdőzést ebben a két hónapban is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jön az ingyenjegy!

A BGYH születésnapi ajándékkal köszönti a budapestieket a város évforduló napján: november 17-én 150. születésnapja alkalmából: mindössze 150 forintért lehet fürdőzni. A jubileum megünneplésére szóló lehetőség a társaság összes fürdőjét érinti Pesttől Budán át Óbudáig. Ez kilenc helyszínt jelent: Csillaghegy, Dandár, Gellért, Lukács, Palatinus, Paskál, Pesterzsébet, Rudas és Széchenyi fürdők.

A belépők 2023. november 4-től vehetők meg csak online módon. Az ÉnBudapestem applikációval rendelkezők november 3-án elővásárlási lehetőséget kapnak a jegyvásárlásra.

A fürdőkbe november 17-én az online megváltott jegyekkel lehet belépni, a jegyek kizárólag aznap, azaz Budapest születésnapján érvényesek. A fürdők aznap egységes nyitvatartással működnek: a délelőtti fürdőbelépők 7.00 – 12.00 óra, a délutáni fürdőbelépők 14.00-19.00 óra közötti időszakra vehetők igénybe (a Palatinus fürdő csak délelőtt). 12.00 és 14.00 óra között a fürdők a takarítás és a medencék tisztítása idejére szünetet tartanak. A születésnapon a bérletek és a Zsigmondy Klubkártya nem használhatók.

A jegyek értékesítése november 3-án megkezdődik, az eddigi érdeklődés alapján várhatóan telt ház lesz. Ez esetben több, mint 10 ezer vendégünkkel együtt ünnepelhetjük majd Budapest 150. születésnapját fürdőinkben.

Rekonstrukció, fejlesztések és felújítások

Az üzemeltetés biztonsága érdekében rendszeresen éves karbantartási és felújítási tervet készítenek, amely alapján ütemezetten végzik el a szükséges javításokat, folyamatosan ellenőrzi a fürdők műszaki állapotát és működését, és hiba esetén mihamarabb intézkedik.

2023. év legnagyobb beruházása több fürdőnket is érintette. Egy KEHOP projekt keretében megpályázott épületenergetikai fejlesztések részben befejeződtek, illetve decemberig megvalósulnak. Néhány példa a projektből: a Széchenyi fürdőbe új nyílászárók kerültek, és kazáncserére is sor került, a Lukács fürdő tető teljes felújítása még zajlik, a tetőre napelemeket is telepítenek, a Csillaghegyi uszoda napelemei pedig nemrég óta már működnek is, hőszivattyúkat állítottak be a hőtermelés segítésére a Pesterzsébeti fürdőben és Csillaghegyen. Mindez mintegy 600 millió forint fejlesztést jelentett.

Régóta tervezték a Palatinus strandfürdő műemléki Margaréta szökőkútjának és medencéjének teljes renoválását, ez a nyári szezonra teljesült. Megújultak a Palatinus és a Római strand közkedvelt csúszdái, Pesterzsébeten a gyerekeknek kültéri játszótér, a felnőtteknek fitneszpark létesült. A Rudas legnépszerűbb helye a panoráma medence, teljes felújítása már időszerű volt – nyár elején ez is megtörtént. Örömhír volt a Lukács fürdő vendégeinek, hogy a tavalyi tűzeset után a helyreállítással a teljes szaunavilágot – beleértve a műszaki részeket is – rendbe tették, és a Paskál fürdő panorámaszaunája is alapos felújításon esett át.

A Gellért fürdő üzemben tartására már ebben az évben több tízmillió forintot költöttek, előkészítve ezzel is a patinás, műemléki fürdő felújításának tervezését. A társaság úgy tervezi, a fürdő működése közben részleges lezárásokkal folynak majd a rekontsrukciós munkálatok.

Ezen felül kiemelt feladatuknak tekintik a több mint 15 éve zárva tartó Rác Fürdő felújítását. Budapest 150 éves jubileumának évében kiemelten fontos a többszáz éves fürdő mint a főváros és az ország közös kincsének megőrzése. Budapest Főváros Közgyűlése 2023. szeptember 27-én határozott a Rác Fürdő rekonstrukciójáról, mely alapján a kivitelezés indítható. A kivitelező kiválasztására szóló közbeszerzési eljárás hirdetménye 2023. október 25-én megjelent. A felújítási munkák megkezdése előtt, még októberben lakógyűlést tartottak a fürdőben, amelynek keretében bemutatták az érdeklődőknek a jelenlegi állapotot, valamint a terveket is, milyen lesz, amikor várhatóan 2025 tavaszán újra megnyit. A Rác Fürdő rekonstrukcióját saját forrásból tudják fedezni.