Zsigmondy kártya 2023: így történik a Zsigmondy kártya igénylés 2023 évében, ennyibe kerül!

Te is a gyógyfürdők szerelmese vagy? Szívesen áztatnád megfáradt tagjaidat a főváros legszebb műemlék fürdőiben? Ha rendszeres látogatója vagy a Gellért, a Széchenyi vagy a Rudas Gyógyfürdőnek, mindenképpen érdemes idén (is) kiváltanod vagy meghosszabbítanod a Zsigmondy kártyát. Mutatjuk, hogyan történik a Zsigmondy kártya igénylés 2023 évében, mennyi a Zsigmondy kártya ára, milyen kedvezményre jogosít fel!

Cikkünkben a Zsigmondy kártya nevű kedvezményes gyógyfürdő klubkártya igénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk olvasóinkat: mutatjuk, mi a Zsigmondy kártya lényege, változik-e valami a Zsigmondy kártya 2023 évi igénylésével kapcsolatban, és hogy hogyan zajlik a Zsigmondy kártya igénylés. Tudd meg, mennyi a Zsigmondy kártya ára, mennyibe kerülnek a Zsigmondy kártya felmutatásával a kedvezményes fürdőjegyek 2023 évében!

Mi a Zsigmondy kártya?

A Zsigmondy kártya vagy Zsigmondy klubkártya 2023 évében is elérhető a budapesti műemlékfürdők nagy rajongóinak: a kártyát 10 évvel ezelőtt vezette be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a klubkártya a mai napig változatlan áron elérhető, ráadásul az árát is gyorsan visszahozza, ha rendszeresen járunk fürdőzni. A Zsigmondy kártya bevezetésének az a célja, hogy a hazai vendégkör részére is megfizethető, kedvezményes belépési lehetőséget biztosítsanak a főváros egyébként legdrágább gyógyfürdőibe, illetve, hogy népszerűsítsék szolgáltatásaikat.

Hol használható a Zsigmondy kártya?

A Zsigmondy kártya eredendően a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszodába (a Gellért valamikor várhatóan felújítás miatt bezár, a Zsigmondy kártya addig is érvényes a fürdő használatára) és a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodába biztosított bejárást, azonban a későbbiekben kiterjesztették a Zsigmondy kártya érvényességét a Rudas Gyógyfürdőre is (14 éves kor alatt nem látogatható).

Meddig tart a Zsigmondy kártya érvényessége?

A Zsigmondy kártya érvényessége korábban naptári évre volt értendő (január 1.-december 31.), azonban most már a kiváltástól számítva 1 évig érvényes. A Zsigmondy kártya lejáratát követően 60 napunk van azt meghosszabbítani, a fent említett fürdők egyikének pénztáránál – ezzel elkerülhető az új Zsigmondy kártya igénylése.

Mennyi a Zsigmondy kártya ára?

A Zsigmondy kártya ára 2023 évében, az előző évekhez hasonlóan 5.000 Ft egy évre.

Mennyibe kerülnek a kedvezményes fürdőbérletek?

A Zsigmondy kártya felmutatásával a felsorolt 3 fővárosi fürdőben 4 órás belépőjegyet lehet kiváltani. Az idei áremelés a Zsigmondy kártyás belépőjegyeket nem érintette, így idén is 3.500 Ft-ért válthatjuk ki a kedvezményes jegyet (2023.07.01-ig). A strandszezonban a Zsigmondy kártya felmutatásával hétköznapokon 4.000 Ft/alkalom-ért, hétvégén pedig 4.500 Ft/alkalom-ért élvezhetjük a gyógyfürdőkben töltött szabadidőnket.

Zsigmondy kártya igénylés 2023

A Zsigmondy kártya igénylését a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., honlapjáról letölthető igénylőlap kitöltésével lehet elindítani – a Zsigmondy kártya igénylőlapot 2 példányban kell leadni a BGYH Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (Széchenyi Gyógyfürdő, Kós Károly sétány irányából); a Zsigmondy kártya nyomtatvány leadásával egyidejűleg igazolványkép is készül az ügyfélről. A Zsigmondy kártya kb. 2 hét alatt készül el. A Zsigmondy kártya igénylés 2023 évi szabályairól érdemes tudnunk, hogy 14 év alatti gyerekeknek nem érdemes kiváltani a klubkártyát, mert nem vehetik igénybe a Rudas fürdőt, illetve a Széchenyi fürdő beltéri gyógymedencéit.