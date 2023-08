Folytatódik a pokoli hőség: vízkorlátozást rendeltek el a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Továbbra is 40 fokos hőség van Olaszország középső és északi részein. Liguria-ban és Szicíliában a szárazság miatt vízkorlátozást vezettek be.

Pokoli kánikula uralkodik egész Olaszországban: Nizza Monferrato városában 40,3 fokot mértek, míg Torinóban 37,7 fokot mértek, ami az évszakhoz képest is rekordmelegnek számít. Éppen ezért holnaptól 19 városban rendeltek el vörös szintű hőségriadót, miután 40 fok feletti meleget várnak Firenze, Prato, Arezzo, Bologna, Mantova, Alessandria, Milánó, Padova, Róma, valamint Szardínia és Szicília szigetén is többek között. Ráadásul a hőmérséklet éjjel sem megy 30 fok alá – számolt be az ATV.

Ezért és az utóbbi hónapok csapadékhiánya miatt Szicíliában és Liguriában is vízkorlátozásokat vezettek be. Ennek értelmében éjféltől reggel öt óráig korlátozzák az ivóvíz használatát, egészen szeptember 10-ig. Ezen kívül tilos a kertek locsolása, a medencék feltöltése és a kocsimosás is.