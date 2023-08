Rengeteg magyar mond le önként a kártérítésről: kevesen tudják, de ezért is visszajárhat pénz

A 2023-as év első hét hónapjában 677 ezer 023 személyszállító vonat közlekedett a vasútvonalakon, az átlagos késés 15 perc volt, mely a járatok hetedét érintette. Időjárási vagy egyéb ok miatt egy-egy vonalon, több vonat esetében is előfordultak jelentősebb késések - közölte lapunk megkeresésére a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság. Arról is szolgáltak információkkal, hogy többezer átalány-kártérítési igény érkezett érkezett a MÁV-START ügyfélszolgálatához 2023 első félévében, melyek esetében közel 28 millió forintot térítettek vissza. Ezek alapján az információk alapján feltételezhető, hogy a késésekkel érintett utasok közül kevesen élnek az átalány-kártérítés lehetőségével.

Az, hogy "késett a MÁV", olyan megszokott a magyar utasok számára, minthogy reggel felkelt a nap. Az is köztudomású, hogy a vasút műszaki állapota egyre romlik, így a fennakadások, késések is gyakoribbak lehetnek. Sőt, nemhogy késnek, alapvetően is lassabban közlekednek a vonatok, mint 10 vagy 20 éve! Ahogy azzal nemrég behatóbban foglalkoztunk, az ország kilencedik legforgalmasabb, Miskolc-Budapest vonalán az IC-k menetideje az 1991-es indulás óta 16-22 perccel lett több 2023-ra. Azt pedig a vasúttársaság is elismerte, hogy ez legalább részben a Hatvan–Miskolc vonalszakasz általános műszaki állapotának jelentős leromlásának következtében alakult így.

Azt, hogy a vasút állapota sok helyen nem megfelelő, a MÁV is folyamatosan kommunikálja, azonban idén nyáron a hőség következtében történt fennakadások, illetve az augusztus eleji nagy vihar is felhívta a figyelmet rá, hogy nagy a baj. De nem csak az időjárás okoz gondokat, a MÁV vasúti pályái és kocsiparkja is elöregedett, az alkatrészek pótlása pedig a háború miatt szenved egyre komolyabb késedelmet. Augusztusban Lázár János építési és közlekedési miniszter szólalt meg az elmúlt negyven évben a MÁV-nál végbement komoly forráskivonásról: a tárcavezető megfogalmazása szerint a magyar vasútnál jelenleg hiánygazdálkodás van, amely balesetveszélyt eredményez, ráadásul ennek kockázata az elmúlt egy- másfél évben még emelkedett is.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy - ahogy korábban beszámoltunk róla - minden tizedik vonat legalább 5 percet, minden huszadik pedig 15 percnél is többet késik. A helyzetet súlyosbította a vármegyebérlet bevezetése. Az ország- és vármegyebérletek tavaszi bevezetése miatt a vasútnál idén két hónap alatt kétmilliárdos mínusz keletkezett. A júniusi bevétel 400 millióval kevesebb volt idén, mint 2022-ben.

Az a júliusi bejelentés is hidegzuhanyként ért rengeteg utast, és azóta is borzolja a kedélyeket, hogy egyes vonalakon teljesen megszüntetik a vasúti közlekedést, mivel az fenntarthatatlan. Sokakat az sem vigasztal, hogy a MÁV szerint a vonatok autóbuszos pótlása megbízhatóságot és minőségjavulást is jelent az érintett vonalakon.

Visszajár-e a jegyár, ha késik a vonat, és ha igen, miért nem?

Lapunk kérdésére a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság azt közölte, hogy "az első hét hónapban 677 ezer 023 személyszállító vonat közlekedett a vasútvonalakon. A nemzetközi szabályok alapján a 6 perc vagy azonfelüli késéseket figyelembe véve az átlagos késés 15 perc volt, ami a vonatokat 14 százalékát érintette. Időjárási vagy egyéb ok miatt (havaria) egy-egy vonalon, több vonat esetében is előfordultak jelentősebb késések".

A MÁV-START ügyfélszolgálatához 2023 első félévében belföldi utazással kapcsolatban 3 ezer, míg nemzetközi viszonylatú utazással kapcsolatban 2 370 db késésekkel összefüggő átalány-kártérítési igény érkezett. A belföldi igények esetében közel 3 millió, a nemzetközi igények kapcsán 25 millió forint kifizetésére került sor

- írták a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve: "A vasúttársaság minden esetben dönthet arról, hogy méltányossági alapon minden olyan utas számára visszatéríti a menetjegy árát, aki az adott, jelentős késéssel közlekedő vonaton utazott, függetlenül attól, hogy a késés a magyar vasúttársaságnak felróható okból következett-e be vagy sem."

Ezek alapján az információk alapján számításaink szerint a sorozatos járatkésések utasok millióit érinthetik, elviekben pedig indokolt esetben átalány-kártérítés jár a késő járattal utazóknak. Azt viszont valószínűleg kevés utas tudja, mikor és hogyan kérvényezheti - részben - a menetjegy árának visszatérítését a vasúttól. A MÁV honlapja szerint "belföldi forgalomban közlekedő feláras vonatok vasúthibára visszavezethető késése esetén az Utas átalány-kártérítésre jogosult a menetjegyen feltüntetett indulási állomás és célállomás között". Ennek mértéke 30-119 perc késés esetén a menetjegy árának 25%-a, 120 perc vagy annál nagyobb késés esetén a menetjegy árának 50%-a.

"Az átalány-kártérítés számításának alapja a menetjegy árának a késett vonatra eső része, menettérti útra kiadott menetjegy esetén a menettérti jegy árának azon útra (oda vagy vissza) eső része, amely út során az Utas a késést elszenvedte. Nem kérhető kártérítés, ha az Utas nem rendelkezett menetjeggyel és pót-és helyjeggyel, pótjeggyel, vagy helyjeggyel" - írják.

Vannak azonban további szabályok, például hogy ha az átalány-kártérítés számított összege nem haladja meg az 1000 forintot, azt a vasúti társaság nem fizeti ki. (Ugyanazon utas több, egyenként 1000 forintot meg nem haladó kártérítését a vasúti társaság kifizeti, amint összegük meghaladja az 1000 forintot.)

Pénztárban, vagy jegyértékesítő automatából vásárolt menetjegyek esetén az állomási pénztáraknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítik a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani, de a beadványt ezen túl bármely pénztár is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé.

az állomási pénztáraknál egyéb feltételek függvényében az utazás napjától számított 14 napon belül teljesítik a kifizetéseket, ezt követően az átalány-kártérítési igényt az Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani, de a beadványt ezen túl bármely pénztár is befogadja, illetve továbbítja a megfelelő szervezeti egység felé. Belföldi forgalomban a bérlettel vagy bérlet jellegű más jeggyel, igazolvánnyal történő utazás esetén az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára.

az átalány-kártérítés alapja az ugyanazon viszonylatra érvényes teljesárú egy útra szóló menetjegy ára, tanuló bérlet esetén az ugyanazon viszonylatra érvényes 90%-os mérséklésű egy útra érvényes menetjegy ára. Az e-vonatjegyek esetén a kártérítés kifizetése csak központilag lehetséges. Az igény pénztárban történő benyújtása a kártérítési igénybejelentő lap kitöltésével lehetséges. Az igény elektronikus módon is benyújtható, ebben az esetben kérik, hogy az utas e-vonatjegyét (PDF) is csatolja igénye mellé, vagy a vásárlás beazonosításához adja meg a vásásláskor használt felhasználó nevét, és a vásárlás idejét. Amennyiben késési igazolás is került kiállításra utazása során, azt is be kell csatolni. Minden esetben meg kell adni a vásárolt és utazáshoz felhasznált menetjegy egyértelmű beazonosításához szükséges adatokat (jegysorszám, vagy felhasználónév és vásárlás ideje), valamint a postacímét, vagy bankszámlaszámát melyre a kifizetést igénylik. A MÁV applikációból vásárolt e-vonatjegyekre ugyanezen szabályok alkalmazandók.

A nemzetközi utazásra külön szabályok vonatkoznak.



Nagyjából három hete Ceglédi Zoltán magyar politikai elemző, publicista, humorista közösségi média posztjában azt sérelmezte, hogy "hiába vetted meg online a jegyet és van meg nekik ezáltal minden releváns adatod, mégis ki kell töltened egy kártérítési igénybejelentő lapot és csatolni pdf-ben a jegyet az e-mailhez". Pedig véleménye szerint digitális csatornákon lenne egyszerűbb módja is a visszatérítésnek.

A célállomásra érkezés pillanatában automatikusan fel kéne ugrania a MÁV-alkalmazásból egy push üzenetnek, hogy „42 percet késett a vonatod, ezért 1514 forintot utalunk a vásárláskor használt bankszámládra, mehet?” És vagy rányomsz, hogy igen, és már pittyen is a pénzed, vagy módosíthatod a számlaszámot, hogy máshova jöjjön. Esetleg az alkalmazás egy digitális pénztárcában eltárolná a következő jegyvásárláshoz. Ez lenne fair. Nyilván ilyenkor mindenki vissza is kérné-kapná a jegy árát, míg a mai rendszerrel a zöm nem áll neki késésigazolással meg igénybejelentő lappal vacakolni, de a fenébe is, hát tényleg a világ kamuja bekérni minden olyan adatot tőlem, amit az állami vasúttársaság maga is pontosan tud. Iszonyú nehéz meló lehet az állami nagyvállalatokból ezeket a kádárista maradványszokásokat kiganézni, de 33 év után már csak meg kéne próbálni

- írta posztjában Ceglédi Zoltán.