Gyerekkel utazol nyaralni? Erről feltétlenül tudnod kell!

A nyaralás alatt a gyerekek is felszabadultabbak, és a sok új élmény hatására hajlamosak szeleburdin viselkedni a strandon. Ha szeretnénk megelőzni a bajt, és biztonságosabbá tenni a vízparti vakációt, fogadjuk meg a szakértő tanácsait, aki az alábbiakban foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat.

Nincs is jobb annál, mint kiereszteni a fáradt gőzt, és végre szeretteinkkel együtt üdülni a vízparton. Amikor nagy a forróság, a víz közelsége igazi áldás, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. Most a keszthelyi Sirius Hotel szakértője lát el bennünket néhány hasznos tanáccsal, hogy csak jó emlékek társuljanak majd a vízhez a nyár végén.

Óvjuk a gyermek bőrét a naptól!

A kisgyermekek bőre nagyon érzékeny, ezért nyáron fokozottan védeni kell őket a káros napsugaraktól. Egyéves kor alatt a naptej használata még nem javasolt, a babákat kalappal és napernyővel kell óvnunk. Ha idősebb gyermekünk van, akkor 50-es faktorú fényvédőt vigyünk fel a bőrére, amit ismételjünk meg naponta többször is. Ne hagyjuk ki a lurkó fülcimpáját, lábfejét és hónalját sem, ezekről a területekről hajlamosak lehetünk megfeledkezni. Ma már kapható olyan védőruha, amely óvja a gyerekeket az UV-sugárzástól, és amelyet kifejezetten a strandoláshoz fejlesztettek ki. Ennek ellenére biztonságosabb, ha nem tartózkodunk a napon délelőtt 11 és délután 3 óra között – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Vigyük el a kis vízicsikót úszásoktatásra!

Igazán akkor lehet felhőtlen a vízparti nyaralás, ha a családban mindenkinek megvan a kellő vízbiztonsága. Fontos ezért, hogy gyermekünk is megtanuljon úszni. A legtöbb úszótanfolyam alsó korhatára nagyjából a 3,5-4 éves kor, mivel a kisgyerekek nagyjából ebben az életkorban válnak képessé arra, hogy az órán megértsék és követni tudják az utasításokat. Emellett idegrendszerük ekkor válik elég éretté a mozdulatok és a légzés összehangolására. A szakértők szerint porontyunkat már kiskorától kezdve érdemes időnként felfújható karúszó, úszógumi vagy más segítő eszköz nélkül is bevinni a vízbe, mert így lesz „valós" élménye a vízről. Ha erre nem ügyelünk, kellemetlen élményként élheti meg az első szabadon úszást, amikor azt tapasztalja, hogy a vízben bizony el is lehet süllyedni. Ha a lurkó szeret a víz alá bukni, adjunk rá úszószemüveget, így elkerülhető a szem esetleges begyulladása. A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy bármilyen vízisportba is vonjuk be a kicsiket, legyen az kenuzás, vízibiciklizés vagy supozás, mindig legyen rajtuk mentőmellény, még akkor is, ha már tudnak úszni! Felelős szülőként pedig akkor is tartsuk szemmel gyermekünket, ha már elég idős ahhoz, hogy egyedül menjen a vízbe pancsolni! Amíg pedig nem szobatiszta, medencében viseljen úszópelenkát!

Védjük ki a sérüléseket!

Nyaralás előtt célszerű a gyerkőcnek beszereznünk egy fürdőcipőt, hiszen gyakran játszik majd a strand homokjában, ami a tűző napon felforrósodhat. Ez a lábbeli akkor is jó szolgálatot tehet, ha a vízpart köves, vagy a vízben tengerisünök, éles szélű kagylók vagy sziklák fordulnak elő, ráadásul a fűben megbújó darazsak és más bogarak csípésétől is megóvja a kis talpakat. Ha mégis megtörténik a baj, legyen nálunk sebkezelő spray, viszketést, duzzanatot enyhítő kenőcs és vízálló sebtapasz a kisebb horzsolások, karcolások vagy csípések ellátására. A gyerekek feje is nagyon érzékeny, könnyedén napszúrást kaphatnak, így próbáljuk meggyőzni még a legsapkaellenesebb csemetét is, hogy viselje a fejfedőjét, ha nem szeretné a következő napot ágyban tölteni. Ne engedjük a gyermeket felhevült testtel vízbe ugrani, tanítsuk meg rá, hogy csak fokozatosan merüljön el, óvatosan locsolja le tarkóját, mellkasát, így meg tudja szokni a hőmérsékletkülönbséget. Ha pedig csúszda vagy más vízijáték is van a közelben, mindig tartsuk rajta a szemünket, és kérjük meg, hogy a vizes lépcsőn ne rohangáljon, mert könnyen elcsúszhat és megütheti magát.

Ügyeljünk rá, mit eszik-iszik a lurkó!

A hőségben figyeljünk arra, hogy a család minden tagja elég folyadékot igyon. Mivel a kicsik a játék közepette hajlamosak figyelmen kívül hagyni a szomjúságérzetüket, rájuk különösen ügyeljünk. Bár a gyerekek jobban kedvelik a cukrozott üdítőket, próbáljuk meg kiváltani azokat gyümölcsökkel, ízesített vízzel vagy kevés cukorral készült limonádéval. A gyomorrontást elkerülendő, igyekezzünk mellőzni a különféle, melegben hamarabb romlandó tejterméket, húst vagy tojást tartalmazó ételeket, vagy csak azután fogyasszuk, ha meggyőződtünk a frissességükről.