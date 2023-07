Nem álom az olcsó balatoni nyaralás: így ússzák meg tizedáron a szállást az élelmes magyarok

Hiába voltak kénytelenek árat emelni idén, még mindig az egyik legolcsóbb szállásforma a kempingezés: egy négytagú család akár már éjszakánként 10 ezer forintért is megszállhat a Balaton partján, közvetlenül a vízparton. Igaz, a felszerelést, a sátrat, a hálózsákot és a kempingfőzőt meg kell venni hozzá, de ez egyszeri beruházás. A Kempingszövetség elnöke szerint reneszánszát éli ez a nyaralási forma, igaz azonban a magyar kempingek minősége ma még sok tekintetben elmarad a kívánt színvonaltól - de a szövetség azon dolgozik, hogy ez mihamarabb megváltozzon. Ám az idei év legnagyobb kérdése, hogy a mostani magas infláció, a reálbérek csökkenése meghozza-e nagy bumm a kempingekben.

A Pénzcentrum májusban végzett Nagy Utazásfelmérésében arra voltunk kíváncsiak, mennyit és főleg hová utaznak a magyarok. Rákérdeztünk, a mostani őrült magas infláció árnyékában jut-e még utazásra, nyaralásra, rekreációra. A válaszadók egy jelentős részének sokkal kevesebb.

De kiderült az is, milyen szállástípust keresnek olvasóink: a kitöltők majdnem fele írta, hogy apartmanba megy legszívesebben, főleg a családosok. Meglepő volt, hogy a kempingeket mennyire kevesen használják a felmérésünk szerint itthon, válaszadóink alig több, mint 2 százaléka, holott ez az egyik legolcsóbb szállásforma.

Minősített kempingek Magyarországon jelenleg 330 kemping működik, viszont a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. szerint mindössze 30 rendelkezik minősítéssel, és ezek közül is csak egy 5 csillaggal. Pedig az első minősítés ingyenes.

2-3 csillagos kempingek

A magyar kempingek minősége ma még sok tekintetben elmarad a kívánt színvonaltól, ennek oka a forráshiány, mellyel a tulajdonosok, üzemeltetők küzdenek, de van bennük perspektíva.

Sok tennivaló vár ránk többek között a kempingek besorolását illetően is, de örvendetes, hogy az 5-ös skálán értékelve a legtöbb hazai kemping 2-3 csillagos. Ám ezt nem úgy kell értelmezni, mint például az iskolai érdemjegyeket, itt a 3 csillagos nem közepest jelent, hanem egy jól felszerelt létesítményt. 5 csillagosból pedig mindössze egy darab van az országban – így ez tényleg nagyon ritka

– mondta el a Pénzcentrumnak Kisgyörgy Borbála, a Kempingszövetség elnöke. Arra a kérdésre, hogy milyen forrásokra számíthatnak az üzemeltetők, az Elnök asszony azt válaszolta,

arra a támogatásra, ami Magyarországon szinte minden egyes szálláshelyet pályázhatott: 1 millió forintot szobánként, ám a kempingek eddig még kimaradtak ilyen jellegű támogatási lehetőségekből. Ígéret van, hogy lesz pályázat, hiszen a szektor szárnyal, a kempingezés a reneszánszát éli: nagyon sok család választja ezt a formát, egyre többen vásárolnak lakóautót, lakókocsit, hogy elszigetelten, mégis közösségben tudjanak nyaralni, pihenni – hiszen a kempingek igazi közösségek is!

Több új kemping is nyílt az elmúlt években, leginkább az Alföldi és az Északi-középhegység régióiban, de sok helyen felújításokat végeztek, hogy minden igényt kielégítsenek a létesítmények – ezeket a felújításokat feltehetően főként saját tőkéből finanszírozták.

Pandémia, németek, áremelkedés

A pandémia hatása azonban még a mai napig érződik, hiába jelentette az egyik legkisebb kockázatot, (hiszen nem összezárva szállnak meg az emberek), a korlátozások rájuk is vonatkoztak ugyanúgy, mint a többi szálláshelyre.

A külföldi kempingezők jelenlétéről a Szövetség elnöke elmondta, hogy vannak szép számmal, a németek kifejezetten szeretik a Balatont még mindig, hiszen rendkívül jó ár-érték arányú, plusz ne felejtsük el, egyike az Európában kevés számban fellelhető meleg vizű tavaknak, így a kisgyerekeseknek ideális.

Az árakkal kapcsolatban megtudtuk, hogy az energiaköltségek megnövekedése miatt szinte mindenki kénytelen volt emelni, de aki megtehette, csak a minimális mértékben. Tudni kell, itt is, ahogy a hotelek, panziók esetében egyre elterjedtebb a dinamikus árazás – azaz kereslet és forgalomfüggő, mikor mennyiért bérelhetünk ki egy parcellát.

Arra a kérdésre, hogy az infláció, a reálbérek csökkenése miatt várható-e nagy bumm a kempingekben, azaz sokan választják-e idén ezt a fajta szállást, ami még mindig a legolcsóbban elérhető, Kisgyörgy Borbála azt válaszolta,

nagyon reméljük.

Biztató a szegmens számára, hogy egyre több rendezvényt tartanak kempingekben, például motoros vagy autós találkozókat, így sokan ezzel kötik össze a nyaralásukat.

10-15 ezres átlagárak

A Kempingszövetség elnöke konkrét árakat nem tudott mondani, így utánanéztünk, mennyiért bérelhetünk sátor-, illetve lakókocsihelyet, parcellát a Balaton körül idén nyáron.

A siófoki Aranypart Campingben a nagy sátorhely egy augusztusi napra 4 főnek 13 ezer forint , a 60-79 négyzetméteres parcella 19 910 forint , a 100 négyzetméteres 22 640 forint – ebben benne van az áramcsatlakoztató, a wifi és a kültéri medence használata.

, a 60-79 négyzetméteres parcella , a 100 négyzetméteres – ebben benne van az áramcsatlakoztató, a wifi és a kültéri medence használata. A gyenesdiási Wellness Park Campingben 2 főnek 21 euró a napidíj főszezonban, + kettő 3-14 éves gyermeknek 3,5-3,5 euró, összesen tehát 28 euró, ami mai árfolyamon számolva 10 500 forint . Az árban benne van az áramhasználati díj, a hideg-melegvíz szolgáltatás és a Wellness park használata.

. Az árban benne van az áramhasználati díj, a hideg-melegvíz szolgáltatás és a Wellness park használata. A Zamárdiban található Mirabella Campingben a sátorhely, maximum 4 fő/sátor 13 500 forint , nagy sátorhely 6 főnek 16 ezer forint . Ugyanitt a 60-79 négyzetméteres parcella 20 540 forint , a 80-99 négyzetméteres 21 800 , 100 négyzetméteres 23 ezer forint .

, nagy sátorhely 6 főnek . Ugyanitt a 60-79 négyzetméteres parcella , a 80-99 négyzetméteres , 100 négyzetméteres . Balatontourist Füred Camping és Üdülőfalu révfülöpi Napfény kempingjében a Sátor + kerékpár 7 350 forint 2 főnek, 5 főnek autóhellyel 10 600 forint ,70 négyzetméteres parcella 12 450 forint áramcsatlakozással, a vízparti 130-150 négyzetméteres parcella 19 500 forint – de ezen már akár 8 személy is osztozhat, lakóautó, 2 személyautó, sátor is elfér rajta. Sőt, berendezett konyhával és kerti ülőgarnitúrával ellátott lakósátor bérlésére is van lehetőség, 22 ezer - 29 500 forintos áron , melyben akár hatan is elférnek.

2 főnek, 5 főnek autóhellyel ,70 négyzetméteres parcella áramcsatlakozással, a vízparti 130-150 négyzetméteres parcella – de ezen már akár 8 személy is osztozhat, lakóautó, 2 személyautó, sátor is elfér rajta. Sőt, berendezett konyhával és kerti ülőgarnitúrával ellátott lakósátor bérlésére is van lehetőség, , melyben akár hatan is elférnek. A fonyódi Napsugár Kempingben 3680 forint a sátorhely, de ki kell fizetni még személyenként a napidíjat is, ami gyermekek esetében 2200 forint, felnőtteknek pedig 3 ezer forint – így egy éjszaka a 4 fős családnak 14 080 forint. A sátorhelyekhez közös fürdőblokk tartozik, konyhahelyiség, tűzrakóhely a sátorhelyekhez közel, hűtési lehetőség, hűtőakkuk töltése biztosított.

Jól látszik, hogy egy szállodai vagy panziós ár töredékéért szállhatunk meg akár közvetlenül a Balaton partján is, igaz, saját sátorról és felszerelésről gondoskodnunk kell.

Fontos kiemelni azonban, hogy ugyanúgy ahogy a legtöbb panzió és szálloda, a kempingekben is nagyrészt most már dinamikus árazást alkalmaznak: azaz a kereslet határozza meg az árakat, így azok akár naponta többször is vváltozhatnak.

Gumimatrac romantika

Egyre több magyar család képzeli el tehát a vakációt a szabad ég alatt sátrazva – ami elsőre olcsónak tűnik, viszont a szükséges felszerelés egyszer meg kell venni hozzá: sátrat, hálózsákot, kempingszéket, kempingfőzőt. Ma már szinte végtelen mennyiségű „elengedhetetlen” kiegészítőt árulnak, érdemes okosan szelektálni köztük: szélfogó a kempingasztalra, kulacstartó táska, gombászókés, komplett konyhaszekrény, zuhanykabin, lábtartó nem feltétlenül kell az első évben. Azonban egy jó sátor, hálózsák, polifoam, de kemping gázfőző és műanyag evőeszközök is szinte elengedhetetlenek a kempingezéshez, csak úgy, mint a kávéfőző, és a kempingszék.

A belépő szintű eszközök már néhány ezer forinttól elérhetőek, de a csúcskategóriás termékek több százezer forintba is kerülhetnek. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos, jó minőségű hálózsák vagy egy matrac 10 000–20 000 forintba kerül, míg egy hasonló sátor nagyjából 35 000 forintba. A Pénzcentrum számítása szerint, ha a négy fős családunk először vág bele a kempingezésbe, sátorral, és minden felszerelést most kell megvennie, összesen legalább 100 - 120 ezer forintot költene, ha minőségibb termékekre vadásznak, és nem a legolcsóbbra.