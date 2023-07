Már ebédidőben elesett az autópálya: titkos utakat mutatunk, hogy elkerüld a dugót

Rengetegen indultak el dél felé, ez viszont próbára teszi a közlekedők türelmét. Mik a további lehetőségek, ha elkerülnénk a dugót?

Az elmúlt órákban több jelzést kaptunk olvasóinktól, melyek kivétel nélkül arról szóltak, hogy teljesen járhatatlan az M7-es autópálya. Úgy látszik, sokan kivették a pénteki napot a munkahelyeken (vagy csak hamarabb leléptek), és ez is okozhatja a komoly dugót. Ajánlunk alternatív útvonalakat, hogy ne kelljen óráig állnod a dugóban!

Mint a Google Térképen is látszik (kattintás után a bal alsó sarokban a "Rétegek" között a "Forgalom" gombra kattintva), olvasóink egy kicsit sem dramatizálták túl a helyzetet: az M7-est figyelve bizony igen kevés zöld jelzést láthatunk, sokkal inkább a narancssárgától vérvörösig játszanak a színek - ez pedig azt jelenti, hogy az autópálya komolyan bedugult.

Aki még csak mostanában indulna útnak a Balaton és a Velencei-tó felé, az gondolja át, merre menne, mert nem kellemes a hőségben araszolni. Most megmutatjuk, melyik a Pénzcentrum szerkesztőségének kedvenc kerülőútja. Akár ma a visszaútón, akár a nyár további részében is hasznos lehet, ha valaki tud erről az útvonalról, ugyanis torlódásra itt nemigen kell számítani és nagyjából 2,5 óra alatt meg lehet tenni a Budapest-Balaton távot.A Google Maps most sem ír nagyobb torlódást!

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár.

A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.