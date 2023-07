Hamarosan munkagépek lepik el az M7-est: folytatódik a felújítás a Balaton felé

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Az iskolai szünidőt követően az M7-es autópálya igencsak leromlott állapotú, Budapest és Balaton közötti szakaszán is megindulhatnak a szintrehozási munkálatok – írja a Világgazdaság. A magyar tengertől délre már most is egyszerre több helyszínen dolgoznak, ezt folytatják szeptembertől az északi irányban - írja a lap.

Az elmúlt években jelentősen leromlott az M7-es autópálya állapota a főváros és a magyar tenger között, felújításra van szükség, ez pedig óriási munka lesz. Magyarország történetének eddigi legnagyobb autópálya-felújítási programja áprilisban kezdődött: a hazai gyorsforgalmi úthálózatot üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. csak az idén 297 km-en végez szintrehozási munkálatokat, többek között az M1-es, az M3-as, az M4-es, az M7-es és az M8-as sztrádán - írja a lap. Szimicsku László kommunikációs igazgató elmondta, hogy az M7-en már most látják, hogy lesznek olyan szakaszok (Balatonboglár–Fonyód, Balatonszentgyörgy–Sávoly), ahol az előzetes vizsgálatok (fúrásos mintavételezés) alapján az útburkolat rohamos állagromlása miatt teljes pályaszerkezetet kell cserélni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Várhatóan augusztusban, amikor a félidőben tartanak a szintrehozási munkálatok, összesítést is végeznek majd a kommunikációs igazgató szerint. A déli szakaszon már most tartanak a munkálatok az M7-en, amelyek szeptemberben folytatódhatnak északi irányban. Nem csak reggel nyírjuk a növényzetet, egész nap dolgoznak a kollégáim. A munkát a hőség miatt kezdjük a korai órákban, ennek tehát elsősorban munkavédelmi okai vannak

– magyarázta. Azonban az esti munkavégzés sem jár kevesebb gonddal, amikor az autósok is kevésbé figyelmesek, csütörtök este például az M1-esen este 8 körül nyírták a növényzetet, amikor a munkavégzést biztosító TMA-nak (ütközéselnyelő rendszer) ütközött egy autós. Bár ezúttal személyi sérülés nem történt, az MKIF célul tűzte ki a közlekedési kultúra javítását, épp ezért tájékoztató kampányba kezdett a közösségi oldalakon. Szimicsku László azt is elmondta, hogy az elválasztósávban lévő korlátrendszer és a sövény helyett az autópálya-bővítések után betonelemeket helyeznek ki, ami nemcsak balesetvédelmi, de üzemeltetési szempontból is praktikusabb lesz. EZ IS ÉRDEKELHET Nem bírja a kiköltözők özönét az agglomeráció: ezek a települések tehetik ki a Megtelt!-táblát hamarosan Sok településen jelenthet Érd és Budakalász mellett gondokat az elkövetkező években a robbanásszerű lakosságbővülés.

Címlapkép: Getty Images

