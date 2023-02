Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. február 23.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2023. február 23.

Névnap

Alfréd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.27 Ft

CHF: 386.17 Ft

GBP: 433.17 Ft

USD: 358.77 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2023. február 22.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 8, 11, 17, 21, 33, 34



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 104 db

5-ös találat: 3225 db

4-es találat: 44684 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10870 Ft

MOL: 2704 Ft

RICHTER: 7790 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.02.24: Az összefüggőbb felhőtakaró kelet felé távolodik, hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható, de napközben is érkezhetnek nagyobb, vastagabb felhőtömbök és elszórtan még ezekből is számítani kell esőre, záporra. Néhol az ég is megdörrenhet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. A hajnali 0, +7 fokról általában 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északkeleten alacsonyabb csúcsértékeket is mérhetnek.

2023.02.25: Éjjel beborul az ég, majd napközben észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, hazánk északi felén több órára kisüthet a nap, majd délutántól dél felől kezd visszahúzódni a vastagabb felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, főleg a déli országrészben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, ott egy-egy zivatar sem kizárt. A nap második felében átmenetileg csökken a csapadékhajlam, ugyanakkor estétől halmazállapot-váltás kezdődhet. A délnyugati szél északnyugatira fordul és többfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet 3 és 9, a maximum 6 és 12 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Jobbára kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.02.23. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein enyhe légtömeg található felettünk az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. (2023.02.23)

