Megint kígyózó sorok jöhetnek a benzinkutakon? Ez várhat a magyar autósokra az újabb szankciók után

Nagy bajban vannak az oroszok, mert az egy éve tartó háború miatt rájuk kirótt szakciók a gazdaságuk egyik alapját, az olaj- és gázexportot is veszélybe sodorták az elmúlt hónapokban. De reális veszély-e, hogy emiatt Magyarország felé is leálljon a szállítás, és újra jöhet-e benzinhiány? Szakértőket kérdeztünk arról, kell-e újra a kutaknál hatalmas sorokra készülnünk.

Felerősödtek az utóbbi hetekben azok a félelmek, melyek az Oroszországgal szemben az immár egy éve tartó háború miatt kivetett szankciók miatt úgy gondolják, hogy előbb vagy utóbb Magyarország energiaellátását, közelebbről az olaj- és földgázimportot veszélyeztetik. Annyi biztos, hogy az oroszok egyre nagyobb bajban vannak, ugyanis – mint azt a Pénzcentrum a megkérdezett szakértőktől megtudta – a már így is jelentős visszaesés a termelésben Magyarországot is érintheti. De valóban reális veszély-e, hogy leáll a termelés és az ellátás, és megint olyan hiánnyal kell szembenéznünk, mint a decemberben kivezetett benzinárstop legutolsó napjaiban?

Kellünk az oroszoknak

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője a Pénzcentrum megkeresésére úgy vélekedett, hogy bár mind Ukrajna, mind Oroszország úgy vigyáz az olajvezetékekre és a terminálokra, mint a hímes tojásra, érdekes hónapok következhetnek az energiapiacon. Az azonban szerinte nem fenyeget, hogy Magyarország egyik napról a másikra ne kapjon olajat vagy földgázt.

Az utolsó európai partnerek között vagyunk, akiknek az oroszok még el tudják adni, egyáltalán eladhatják ezt a két jelentős nyersanyagot, így az jó eséllyel nem várható, hogy egyszer csak leáll a szállítás. Az már érdekesebb kérdés, hogy az unió mikor unja meg mindezt: szerintem elképzelhető forgatókönyv, hogy Brüsszelből kap a magyar kormány egy olyan jelzést, hogy gyorsítsa fel a leválást. Ellátási gondok ugyanakkor szerintem nem lesznek: az orosz gazdaság már így is komoly zuhanórepülésben van, így amíg egy csepp olajat is eladhat bármelyik nyugati országnak, azt meg is fogja tenni, hiszen minden fillér számít

- mondta Pletser Tamás.

Lehet mixelni is

Hasonló véleményen van Holoda Attila energetikai szakértő, egykori államtitkár is. Ő azt mondta lapunknak, hogy régi szerződések kötik az oroszokat a magyarokhoz is, de nem kizárólag hozzánk – Csehország és Szlovákia sem teheti meg, hogy akár hónapokon belül másik beszállító partner után nézzen.

Korábban ugye már kifejtettem, hogy az EU-nak nem tetszene, ha a Mol vagy a magyar állam olyan fejlesztésekre kérne pénzt az uniótól, amit a saját profitjából is meg tud oldani. Ennek ellenére sem látom, hogy a következő hetekben ellátási nehézségek adódnának. Az okozhat nehézséget, hogy az EU-ban immár a finomított termékekre is szankció vonatkozik, ez pedig gondot jelenthet a Mol-nak, ugyanis a finomított termékeket a pozsonyi finomítójában dolgozza fel, ami a legjobb a háromból. Bajban lennének a csehek is, ha hirtelen Németországból kellene beszerezni a finomított olajat.

Holoda Attila kitért arra is: Pozsonyban nem adottak azok a feltételek, amelyek a Dunai Finomítóban igen, vagyis mindenképp Százhalombattára hárulna ez a feladat, ha a baj bekövetkezne.

A százhalombattai finomítóban hatalmas tartályok vannak. Ha itt létrehoznak egy keverőüzemet, akkor meg lehet csinálni, hogy más típusú kőolajból kikevernek például urali típusú kőolaj-mixet. Ugyanez viszont nincs a pozsonyi finomítóban: ott ezt a keverést nem tudják megoldani a finomítói kapacitásnak megfelelően megcsinálni

- tette hozzá a szakértő.