Ma már csak tényleg ezeket a fajtákat érdemes háztáji kertekben termeszteni: ilyen egyszerű az oka

Az időjárás egyre gyakrabban mutatja meg is szélsőséges arcát Magyarországon is: a tavaszi fagykárok, a nyári hőség és az enyhe tél, hatalmas károkat tud okozni a mezőgazdaságban, így egyre inkább ezeknek a problémáknak a megoldására koncentrálódik a gazdák, szakemberek figyelme. A HelloVidék kérdéseire Dr. Dexler Dóra, okleveles növényorvos, Ph.D Okleveles tájépítészmérnök, az ÖMKi - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője válaszolt.

Az időjárás egyre inkább megmutatja Magyarországon is szélsőséges arcát. A tavaszi fagykárok, a nyári hőség és az enyhe tél, hatalmas károkat tud okozni a mezőgazdaságban, így egyre inkább ezeknek a problémáknak a megoldására koncentrálódik a gazdák, szakemberek figyelme.

az elmúlt 13 év alatt látjuk azt, hogy radikálisan változott a klíma. Egyre több a hőségnap, amikor 30 fok felett van a hőmérséklet, és a besugárzás egy komoly stresszfaktort jelent a növényeknek. A másik, hogy a csapadékeloszlás is szélsőséges irányba változik. Van egy-egy nagy zivatar, amikor a megszokottnál jelentősen több csapadék hullik, de utána hetekig vagy hónapokig semmi. A tavaszi fagybetörés is általánossá válik, Ez és a hasonló történések fordítják a gazdák figyelmét az alternatívák felé, hogy hogyan lehet vízmegőrző módon gazdálkodni, hogyan lehet a talaj termékenységét jobban megtartani, talajvízmegtartó képességét fokozni, és persze az is, hogy milyen növényfajokat, illetve azoknak milyen fajtáit lehet még egyáltalán termeszteni biztonsággal.