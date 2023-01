Ránk rúgja az ajtót a tél pénteken: 10 centis hóval, viharos széllel érkezik a lehűlés

Hideg lesz pénteken, és viharos széllökésekre is készülhetünk. A Bükkben és a Zemplénben 10 centi hó is eshet.

Péntek reggel országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő délutántól válhat helyenként szakadozottabbá a felhőzet. Délelőtt kelet, délkelet felől ismét megnő a csapadékhajlam. Emiatt főként a Dunától keletre több helyen (kelet felé haladva nagyobb valószínűséggel) várható eső, ami délutántól egyre nagyobb területen válthat havas esőbe, főleg északkeleten és a hegyekben havazásba, a Dunántúlon pedig néhol szállingózhat a hó - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Síkvidéken nem valószínű, hogy megmarad a hó, legfeljebb az esti órákban Borsod megyében alakulhat ki vékony hólepel, majd csökken a csapadékhajlam.

A Zempléni-hegység, illetve esetleg a Bükk, Aggteleki-karszt 300-400 méter felett fekvő részein ugyanakkor akár 10 centi friss hó is összejöhet.

A péntek délutáni, esti órákban az északias szelet a Bodrogközben viharos, 60-70 kilométer per órás széllökések is kísérhetik. Az északi, északnyugati szél amúgy is élénk, az Észak-Dunántúlon, is erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között alakul.

Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő. Az éjszaka második felére az északi tájakon is gyengül, nagyrészt megszűnik a havazás, hószállingózás. Az északi szelet a Dunántúlon kísérhetik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2 fok között várható.

