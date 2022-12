Román, cseh, izraeli turisták menthetik meg a magyar szállodákat a bezárástól

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

Túlélhetik az év eleji hagyományos holtszezont is a budapesti szállodák, ha tovább emelkedik a magyar fővárosba érkező külföldi turisták száma, s végre elérik és meghaladják a 2019-es árakat euróban is a budapesti szobaárak. A vidéki hotelek nehezebb helyzetben vannak, de most elkerülhetőnek tűnnek a korábban prognosztizált tömeges bezárások - írja a VG.

Euróban még nem érték el a 2019-es átlagárat a budapesti szállodák, amelyeknek a helyzete fokozatosan javul a számottevően emelkedő külföldi vendégforgalomnak köszönhetően, vagyis lenne tér egy legalább 15 százalékos áremelésre. A fővárosi hotelek forgalmas őszt zártak, helyzetük így már kevésbé aggasztó, mint a vidékieké Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke szerint. A szakértő kifejtette, hogy az októberi statisztikák nem rosszak, nincs különösebb ok az aggodalomra, vagyis az előzetes várakozásokhoz képest nem romlott, sőt némileg javult a helyzet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szállodaszövetségi elnöke szerint még több külföldi utazna Budapestre, ha visszaépülhetne a korábbi légi forgalom. A belföldi vendégforgalom elérte a 2019-es szintet, Budapest még 15-20 százalék körüli elmaradásban van, ami szép teljesítmény a körülményekre tekintettel is. "Fontos fejlemény, hogy megerősödtek a környező országok a főbb küldő piacok között, mindenekelőtt a cseh és román vendégkör bővült számottevően, és kiugróan nőtt az izraeli turisták száma" – mutatott rá Flesch Tamás. A Széchenyi-pihenőkártyás költések elmaradására nincs még magyarázat, az egy és a két évvel korábbi bázistól is elmaradó számok okát vizsgálni kellene a szakértő szerint. Elképzelhető, hogy a kártyatulajdonosok októberben még a téli rezsi rémétől megrettenve, visszafogottan költöttek. Minden körülményt figyelembe véve Flesch Tamás Budapesten egyáltalán nem számít szállodabezárásokra, és vidéken is van remény, hogy a kényszerpihenőre vonuló egységek száma ne legyen 10 százalékkal több az ilyenkor szokásosnál. EZ IS ÉRDEKELHET Óriási változás élesedett a SZÉP-kártyáknál: mindenkit érint, erről jó tudni Amennyiben a kormány elkészül a tervvel, úgy a Széchenyi Pihenőkártya füleket eltörlik, belső korlátok nélkül lehet felhasználni a kártyán lévő összeget.

