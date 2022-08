Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 18.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2022. augusztus 18.

Névnap

Ilona

Deviza árfolyam

EUR: 403.91 Ft

CHF: 417.29 Ft

GBP: 478.22 Ft

USD: 397.11 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2022. augusztus 17.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 3, 8, 13, 15, 17, 18

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 68 db

5-ös találat: 2566 db

4-es találat: 38874 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 8990 Ft

MOL: 2862 Ft

RICHTER: 8080 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2022.08.19: Általában több órára kisüt a nap. A Tiszántúlon főleg fátyolfelhők lehetnek. Nyugaton kora délelőttől, a középső országrészben főként a déli óráktól a gomolyfelhőzet is erősebben megnövekszik, nyugat felől nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A Tiszántúlon estig kevés helyen valószínű csapadék. Másutt nyugat felől egyre több helyen kialakulnak záporok, zivatarok, köztük heves is lehet, felhőszakadással, jégesővel. A délkeleti, majd a sokfelé északnyugatira forduló szelet erős, zivatarban viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 16, 24 fok várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 33 és 40, nyugaton helyenként 29 és 32 fok között valószínű.

2022.08.20: A több-kevesebb napsütés mellett fátyolfelhőzetre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet. Több helyen előfordul záporeső, zivatar. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 22, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 30 fok között alakul, de északkeleten, keleten helyenként 31, 35 fok is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az oxidatív légszennyező anyagok (ózon) koncentrációja napközben továbbra is az egészségügyi határérték fölé emelkedik több helyen. (2022.08.18. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (2022.08.17)

Akciók

