Így vészelik át a magyarok a hőséget klíma nélkül: az egészségével játszik, aki erre nem figyel

Ma kezdődött a kánikula, így érvénybe lépett harmadfokú, legmagasabb szintű hőségriasztás az ország egész területén. A déli megyék után csütörtökön már az egész országra átterjed a perzselő hőség, mely minden magyar egészségére hatással van, nem csak a krónikus betegekre, idősekre, gyermekekre kell figyelni. Az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, fáradékonyság, alvásproblémák léphetnek fel, valamint keringési panaszokat, vérnyomás-ingadozást lehet tapasztalni, a fejfájás is gyakori lehet. A napon nő a napszúrás és a hőguta veszélye. Mit tehetünk azért, hogy megóvjuk szervezetünket a hőterheléstől akár szabadtéren, akár az átforrósodott lakásban? Mutatjuk.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is felhívta a figyelmet, hogy a hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. A napsugárzás elleni nem megfelelő védelem miatt – főként vízparti nyaraláskor – gyakori a napégés és a napszúrás.

Azonban nem csak a szabadban tartózkodók szervezetét fenyegeti a hőség, az átmelegedett lakásokban tartózkodók szervezetét is megviselheti az extrém meleg. Hőhullámok idején még éjjel sem lehet átszellőztetni a lakásokat, így a hőterhelés folyamatos. Idén nyáron különösen sokszor csapott le a kánikula, és alapvetően a folyamatos csapadékmentes hőség elviselése valódi lehűlést hozó vihar, zápor nélkül egyre nehezebb minden élőlény szervezete számára.

Érdemes előre felkészülni, hogy nehezebb napok következnek, és kigondolni, hogy segíthetünk a szervezetünknek megbirkózni a hőséggel. Ehhez adunk most néhány tippet a Healtline cikke alapján:

Hogyan hat testünkre a hőség?

Amikor a test hőhatásnak van kitéve - akár külső okból, mint a kánikula, akár belső okból, mint különféle anyagcsere-folyamatok -, akkor nő a pulzusszám, az erek kitágulnak, esik a vérnyomás, fokozódik az izzadás. Így a hőhatás nemcsak a testhőmérsékletet emeli meg, hanem dehidratál is - vagyis szervezetünk folyamatosan nedvességet veszít, amelyet pótolni szükséges. A fokozott izzadás során ráadásul nemcsak folyadékot, hanem ásványi anyagokat (sót) veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk a melegben az hőkimerüléshez vezethet. Ennek jellemző tünetei a szédülés, az ájulás, a hányinger, a fejfájás, fokozott izzadás, az izomgörcsök, a fáradtság, a szapora légzés és pulzus, zavart viselkedés.

A szervezetnek is van egy úgynevezett maghőmérséklete, melyet különböző szabályozásokkal télen-nyáron igyekszik 37,5 fokon tartani. Ez az a hőmérséklet, amely szükséges a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez. Ahogy ez felborul valamilyen külső vagy belső hatásra, a szervezet normál működése is veszélybe kerül. Ezért is fontos, hogy ahogy tudjuk, segítsük szervezetünket a megfelelő hőmérséklet fenntartásában.

A hőség nem csak hőkimerülést, hanem hőgutát is okozhat, melynek jellemző tünetei a görcsrohamok, illetve az extrém módon megemelkedett testhő. A hőguta esetén eszméletvesztés is előfordul, illetve jellemző lehet, hogy a nagy meleg ellenére az izzadás abbamarad, szédülés, hányinger, hányás léphet fel. Egy ilyen kitettség tartós károkat is okozhat a szervezetben - többek között a szívben, májban, vesében, tüdőben és az agyban is. Akár hőgutára, akár hőkimerülésre gyanakszunk, fontos az azonnali segítségnyújtás: a hőség elszenvedőjét hűvös helyre kell vinni, hideg borogatással hűteni, pótolni a folyadékot.

Kik vannak fokozott veszélyben?

Az idősek és gyermekek szervezete nehezebben birkózik meg a hőséggel, de fokozottan figyelniük kell a fizikai munkát végzőknek is. A krónikus betegségben szenvedők - mint pl. a szív- és érrendszeri betegek, cukorbetegek - szintén fokozott veszélynek vannak kitéve. Extrém melegben a különféle gyógyszerek is gondot okozhatnak: a vérnyomáscsökkentők, vízhajtók veszélyesek lehetnek. Érdemes az alkoholfogyasztást is kerülni.

Hogyan védekezhetünk?

1. Tervezd el a napod

A hőség nem érhet minket váratlanul, hiszen a meteorológusok, a tisztifőorvos és a katasztrófavédelem is figyelmeztetett, és már nem is először van kánikula idén. Mivel tudunk róla, tudjuk mire számítsunk, előre fel is készülhetünk rá. Ne várjuk tétlenül, hogy lesújtson a kánikula, amit majd valahogy átvészelünk.

Tervezzük el az előttünk álló napokat: Hogy fok lesz? Mikor lesz a legmelegebb? Mikorra fog kint lehűlni az idő? Mikor és meddig tudunk szellőztetni? Mikor menjünk ki, hogy elkerüljük a hőséget? Ha muszáj kint tartózkodni a hőségben, akkor lesz-e valahol árnyék?

Érdemes azzal is kalkulálni előre, hogy a meleget a lakásban hogyan fogjuk elviselni. Hiszen, ha kint nem lehet tartózkodni, akkor kénytelen az ember a négy fal között lenni, ott azonban hamar fullasztóvá válhat a helyzet. Ezért érdemes kigondolni, mit tehetünk, hogy elviselhetővé tegyük a lakásban a meleget:

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekkel a filléres trükkökkel most lehűtheted a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség Mutatunk néhány házi praktikát, trükköt, amivel elviselhető hőmérsékletet lehet teremteni a lakásban, át lehet vészelni klíma nélkül a kánikulát.

Azt is érdemes eltervezni, hogy mit fogunk enni a hőség alatt. Az egyik legrosszabb ugyanis, ami előfordulhat, hogy főzni kell, be kell kapcsolni a sütőt, és az egyébként is meleg lakás hirtelen földi pokollá válik. Inkább gondolkodjunk könnyedebb, sütés-főzés nélküli fogásokban ebben a pár napban:

EZ IS ÉRDEKELHET 5+1 filléres ebédötlet sütés-főzés nélkül: így győzheted le egyszerre a hőséget és az inflációt Amikor tartóssá válik a hőség, mindig nagy kihívást jelent a főzés. Nemcsak izzasztó feladat ez a kánikulában, hanem még a lakás hőmérsékletét is emeli.

2. Jobb kint, mint bent?

Ha a hőség ellenére ki kell menni, vagy éppen a nyaralását tölti valaki, amelyhez kinti program kapcsolódik, akkor alaposan fel kell készülni a hőség ellen. Egyrészt ha napon tartózkodunk, ne feledkezzünk meg a napvédelemről: lenge ruházattal, kalappal, illetve naptejjel, védőkrémmel. A napozás, napégés kapcsán még mindig súlyos tévhitek élnek a magyarok fejében, ezekről bővebben ebben a cikkben írtunk.

Fontos tudni, hogy a védőöltözet vagy a naptej sem véd meg a napszúrástól, hőgutától, maximum nem égünk le, de testünk ugyanúgy felmelegszik. Jobb, ha előre készülünk rá, hogy esetleg nem fogjuk bírni a kinti hőmérsékletet, és térképezzük fel az árnyékos helyeket, légkondicionált épületeket, ahová a meleg elől szükség esetén be lehet húzódni. Ezenfelül vigyünk magunkkal bőséges mennyiségű folyadékot.

3. Maradj hidratált

Ahogy említettük, izzadással, párolgással sok folyadékot elveszít a szervezet, ezért fontos a folyadékpótlás, illetve az ásványi anyagok, sók pótlása is. Ezt italokkal, ételekkel tudjuk pótolni. Nem segít viszont a hőségben, ha koffeintartalmú italokat iszunk, vagy alkoholt, hiszen ez csak még inkább dehidratál.

Az egyik legnagyobb hiba, amit strandon a hőségben le lehet követni, hogy szomjoltóként valaki csak sört iszik. A sör - más alkoholokkal egyetemben - ugyanis vízhajtó hatású, így nem hogy segítene, még ront is a hőség okozta dehidratáltságon, szomjúságon. Ha valaki mindenképp alkoholt fogyasztana, akkor ügyeljen rá, hogy más alkoholmentes folyadékos is bőséggel igyon mellé.

4. Sportolj okosan

A nagy fizikai terhelés mindenképpen kerülendő, ha ki vagyunk téve közvetlenül a hőségnek. A sportolni vágyók válasszanak olyan sportot ezekben a napokban, amely inkább elősegíti a kánikula átvészelését, mint pl. az úszás, vagy esetleg légkondicionált konditeremben sportoljanak ezekben a napokban. Ha mindenképp a szabadban, a melegnek kitéve űzne valaki valamilyen sportot, akkor ügyeljen a megfelelő, szellős ruházatra, illetve arra, hogy előtte, közben és utána is igyon sok folyadékot.

5. Hűtsd le magad

Hogyan hűtsük le a testhőmérsékletünket a melegben? Érdemes erre folyamatosan figyelni, de különösen, ha rosszul éreznénk magunkat, folyamodjunk valamelyik praktikához. A hőségben érdemes, ha a lakásban maradunk

gyakrabban, hideg vízzel zuhanyozni,

hideg, akár jeges borogatást alkalmazni,

(jeges) lábfürdőt készíteni,

vizes törölközőt a nyakunkba teríteni,

ventilátort használni,

sok folyadékot inni,

többet pihenni.

Amennyiben elhagynánk a lakást, akkor érdemes lehet keresni olyan helyeket - akár távmunka céljára - ahol hűvösben lehetünk - ilyenek a légkondicionált vendéglátóhelyek, plázák, könyvtárak, múzeumok, képtárak, mozik, stb. Sőt még a kormányhivatalokban, bankokban, ügyfélszolgálatokon is egész elviselhető a klíma - kánikula idején érdemes lehet a régóta halogatott ügyeket elintézni. A legjobb természetesen valamilyen vízparton átvészelni a hőséget, ha valaki megteheti.

A lényeg, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy még egy darabig ki kell bírni a hőséget, készüljünk fel rá, és figyeljünk oda a szervezetünk jelzéseire. Ügyeljünk a magunk és mások egészségére is!