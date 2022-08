Kiadták a vörös riasztást: így tarolja le a kánikula az országot, erre kell most fokozottan figyelni ×

Harmadfokú hőségriasztást léptet életbe csütörtöktől szombat éjfélig az ország egész területére az országos tisztiorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlására. Erről közös közleményben tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A két szervezet felhívja az emberek figyelmét, hogy a magas hőmérséklet károsan befolyásolja egészségi állapotunkat; kiemelten veszélyes a hőség az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Az idősek körében a magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, amelyek észlelésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulniuk, továbbá érzékenyen reagálhatnak a gyógyszereket szedő betegek is - tették hozzá.

Azt ajánlják, hogy az emberek tartózkodjanak hűvös helyen a kánikula idején, elsősorban 11 és 15 óra között, kerüljék a szervezetüket terhelő fizikai munkát és zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. A munkába, bevásárlásra indulók vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és ne feledkezzenek meg a napvédő krémek használatáról, valamint a sapka, kalap viseléséről sem - tették hozzá. Arra is felhívták a figyelmet, hogy

a kritikus időszakban lehetőség szerint a strandokon is árnyékban tartózkodjon mindenki, és felhevült testtel senki ne ugorjon vízbe.

Szintén fokozott óvatosságra intik a járművel közlekedőket. Azt ajánlják, hogy vigyenek magukkal lehetőleg hűtött folyadékot és még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.

Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

- tudatták. Azt is közölték, hogy a nagy hőségben a növényzet is szárazabb, könnyebben meggyulladhat, egymást érik az esetenként több száz hektáros szabadtéri tüzek; a nyáron eddig 3660 tűz keletkezett a szabadban. A hőségriasztás ideje alatt a természetben inkább senki ne gyújtson tüzet, és kerti bográcsozásnál, grillezésnél se hagyja felügyelet nélkül a tüzet senki! - írták. Mivel tűzgyújtási tilalom van érvényben, az egész országban továbbra is tilos tarlót égetni, erdőkben és azok kétszáz méteres környezetében sem szabad tüzet gyújtani - olvasható a közleményben.