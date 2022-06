Már nem csak a gazdagok kiváltsága? Egyre több magyar nyaral így a Balatonnál, Adriánál

Fényűző luxus vagy egyre több utazó számára elérhető szolgáltatás? A vitorlázás lehetősége egyre közelebb kerül az emberekhez, amire a járvány csak rátett egy lapáttal: az előző években sokan keresték az elszigeteltebb kikapcsolódási lehetőségeket, és aki egyszer rákapott az ízére, az teljesen más színben látja attól kezdve a tengert. A Pénzcentrum utánajárt, mikor érdemes bérelni, mit tehet az, akinek nincs hajós tapasztalat, és mennyit kell rászánni erre a különleges nyaralásra.

Dübörög a nyár, itt az idő, hogy azok is eldöntsék hol nyaralnak idén, akik eddig halogatták a döntést. Ma már a szálláshelyek elképesztően széles választéka várja az utazókat: tényleg csak a fantáziánk és a pénztárcánk szab határt.Tehát többféle szállástípussal találkozhatunk itthon és külföldön is, sokan mennek például kempingbe, sőt, lassan kibérelni egy vitorláshajót is olcsóbb, mint egy szállodai szoba, és az élmény összehasonlíthatatlan.

A Balaton parton főszezonban egy 4 tagú család elfogadható minőségű szállást nem talál 500 ezer forint alatt egy hétre, de jellemző inkább a 600-700 ezer forintos ár, igaz, sok esetben ebben az árban a reggeli, néhol a vacsora is benne van. Ennyi pénzért, vagy egy kicsivel többért pedig már sokkal izgalmasabb lehetőségek is vannak. Itt van például a vitorlások.

Föld kaland ilyesmi...

A hajós nyaralás vonzerejét növelte a Covid-járvány is: egyre többen igyekeznek elkerülni a zsúfolt strandokat. Akár a teniszre és a golfra, a vitorlázásra is sokan úgy tekintenek, hogy az átlagemberek számára nem elérhető élményekről van szó – holott ez ma már egyáltalán nincs így. Évről évre 5-7 százalékkal nő például az Adrián szolgálatot teljesítő új charterhajók száma, mert egyre többen jönnek rá, hogy nagyobb élményt kapnak kb. ugyanannyiért, mint ha szállodába mennének.

Rengeteg friss jogsis kapitánnyal találkozunk a Balatonon es az Adrián is, idén korán elindult a szezon, már április elején. A foglalások azt mutatják, hogy a Balatonon már szinte lehetetlen a nyári szezonban csütörtöktől vasárnapig hajót szerezni, ám hétfőtől szerdáig meg vannak szabad kapacitások, ugyanakkor igyekeznie kell a foglalással annak, aki minőségi es jó hajót szeretne.

- mondta el a Pénzcentrumnak Szilágyi Sándor, a Boatbooking.at ügyvezetője.

keretes A hajóbérleti díjon felül kell kalkulálni a Skipperek munkadíjával, amely Európában átlagosan 90€- 150€ közötti összeg naponta. Horvátországban egy horvát hajóvezető már standardnak mondható heti skipper díja 1050€ + élelmiszer ellátás, de a magyar Skipperek valamivel olcsóbban akár már 600€- 700€ körüli összegért is megbízhatók – olvasható Fix Yachting ajánlatában.

Az Adrián most van az utolsó etap a foglalásokra, de a legjobb ár-értek arányú hajókat mar korán lefoglaltak, nagyon kevés kedvezményes hajó érhető el. A megnövekedett kereslet miatt szinte már csak lista árakat találni, jó árú hajót csak nagyon közeli indulási időponttal lehet ki fogni kb .1-2 heten belül.

Egy hajó, két hajó...

A Balatonon a napi árak 35-40 lábas, 3-4 kabinos hajónál 95 000-150 000/nap. Az Adrián főszezonra 40-50 láb körüli vitorlást napi bérletre mar nem találni, ott jellemzően minimum 1 hétre adja ki a vitorlásokat, az árak 3-5 kabinos hajóknál 4500-8500 €/ hét - de ez nagyban függ a felszereltségtől, illetve, hogy helyileg melyik kikötőben található. Az Isztrián kicsivel mérsékeltebbek az árak, de minél délebbre haladunk annál erősebb a díjszabás is. Ez persze nem olcsó, de jellemzően több család, nagyobb baráti társaság áll össze, így a költségek megoszlanak.

Jogosítvány A kezdő vitorlástanfolyamokat egy egyhetes intenzív képzés során el lehet végezni a Balaton számos vitorlásklubjában, és olyan opció is van, hogy az elméleti órákra Budapesten kerül sor. Hajózási szabályzat, hajógéptan, vízi közlekedési ismeretek, a vízből történő mentés, nyílt vízi manőverek alkotják többek között a tananyagot. A sikeres vizsga után a Nemzeti Közlekedési Hatóság állítja ki a nemzetközi vitorlás kishajó vezetői engedélyét, amely világszerte az összes belvízre érvényes, legfeljebb 20 méter hosszú, 12 fő szállítására alkalmas vitorlás kishajóra. A jogosítvány és a vizsga kb. 160 ezer forintba kerül – írja a Travelo.

Már most dübörög a szezon, a statisztikák azt mutatják, hogy aki nem siet az lecsúszik a főszezon hajós nyaralásról, ugyanis október közepéig szinte minden jó és jóáras hajó elkelt. Aki még szeretne elcsípni az októberi napsütést az Adrián érdemes mihamarabb foglalnia. A Balatonnal a szeptemberi időszakra még találni kiváló ajánlatokat akár 1-2 napra és hétvégére is, de már most nagy érdeklődés van azok körében ezen időszakra, akik lecsúsztak vagy kivártak a főszezonra.