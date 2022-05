Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. május 4.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2022. május 4., szerda.

Névnap

Mónika, Flórián

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.97 Ft

CHF: 369.99 Ft

GBP: 452.08 Ft

USD: 362.39 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 11000 Ft

MOL: 3032 Ft

RICHTER: 7140 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2022.05.05: A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Szórványosan valószínű zápor, zivatar. A délies szél néhol megélénkül, zivatar környékén pedig erős széllökésekre is számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 26 fok között alakul.

2022.05.06: Nyugat felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, emellett gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. A nap első felében még kevesebb, majd egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A helyenként megélénkülő déli szél a Dunántúlon északira fordul. Zivatarban erős, viharos lökés is lehet. Hajnalban 6, 13, délután 19, 27 fokot mérhetünk, délkeleten lesz enyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.05.04. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2022.05.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!