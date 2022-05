Szuperolcsó nyári úti cél 2022-re: ma még csak kevés magyar ismeri a Balkán igazi gyöngyszemét

Kevés turista, kedvező árú szállások, nevetségesen olcsó szolgáltatások: akit nem elriaszt, hanem inkább vonz a 'balkán báj', az semmiképp se hagyja ki Albániát úti céljai közül. Közvetlen járattal elérhető egész nyáron, két tenger is mossa partjait, de a hegyek szerelmesei is megtalálják itt a nekik megfelelő kikapcsolódást.

Ha a nyári pihenésed alkalmával viszonylag kevés hozzád hasonló turistát szeretnél látni magad körül, igazán olcsó helyet keresel, ahol egy 5 csillagos elnöki lakosztály annyiba kerül, mint máshol egy egérlyuk, ugyanakkor hajlandó vagy megkötni bizonyos kompromisszumokat, akkor a te helyed a Balkánon van, azon belül is az albán Riviérán.

Folytatva posztszovjet gyöngyszemek sorozatunkat, ezúttal Albániát mutatjuk be a magyar utazóknak – ami ugyan sosem volt a Szovjetunió része, de a kommunista párt azért otthagyta a névjegyét. Szovjet és a jugoszláv alaptörvény mintájára jött létre például az alkotmányuk 1944-ben, és nem meglepő, hogy a keleti befolyás jócskán visszavetette a fejlődést, de erről később lesz még szó.

Albániát délnyugaton a Jón-tenger, nyugaton pedig az Adriai-tenger határolja, partvonalának teljes hossza 362 km. Az alacsonyan fekvő tengerparti sáv éghajlata mediterrán: a telek enyhék és csapadékosak, míg a nyarakat magas levegő-páratartalom és magas átlaghőmérséklet jellemzi. Mindössze egy Dunántúl nagyságú terület, kétharmadát hegyek borítják, legmagasabb csúcsa a Korab (2764 m).

A mediterrán tengerpart, a természeti szépségekben gazdag hegyvidék, valamint a városok műemlékei hatalmas idegenforgalmi potenciát képviselnek, amelynek kiaknázását az elzárkózási politika és az infrastruktúra hiánya egészen a 1980-as évek végéig megakadályozta.

1995-ben az idegenforgalomból származó bevételek 70 millió dollárt tettek ki, ami a GDP mintegy 2,9 százaléka. Ez akkoriban körülbelül 304 ezer turistának, fejenként nagyjából 230 dollárnyi költésnek felelt meg. 25 év alatt az ország turizmusfüggősége drasztikusan megnőtt. A felmérés utolsó évében a bevétel mára 1,24 milliárd dollárt tett ki, ami a bruttó nemzeti össztermék 8,3 százaléka volt. Minden egyes látogató ma már átlagosan 468 USD-t költ Albániában töltött nyaralása alatt - írja a Worlddata.

A Balkán évről évre egyre népszerűbb: Horvátország és szomszédai, mint például a montenegrói Kotori-öböl vagy a boszniai Mostar már korábban felkeltették az utazók figyelmét. Az egész régió gyönyörű és kulturálisan gazdag vidék, mostanra pedig Albánia is felkerült az utazók bakancslistájára.

Albánia tengerpartja két részre osztható. Északon Velipoja és Vlora közt az Adria sekély, homokos strandjai várják a nyaralókat, igazi paradicsom ez a kisgyerekeseknek. A víz meleg, lassan mélyül, a homokvárépítők kedvence. Vlorától délre az Albán Riviéra – a Jón tenger – partján levő köves, kavicsos, mélyebb de kristálytiszta strandokat kínáló öblök csábítanak fürdőzésre, ide a nagyobb úszni tudó búvárkodni szerető gyerekekkel érdemes utazni – írja az Alban.hu.

A déli partvidék nagyon hasonlít Görögországra, sőt, és vetekedhet vele. Az olyan városok, mint Sarandë, Dhërmi és a Burtint Nemzeti Park területén fekvő Ksamil a legnépszerűbb tengerparti városok közé tartoznak, Ksamil azonban a legkönnyebben megközelíthető repülőtérnek és a görög Korfu szigetéről induló kompnak köszönhetően.

Az albán Riviéra

A friss halaktól és a tenger gyümölcseivel, valamint a Jón-tengerbe ömlő hihetetlen strandoktól. Az olyan városok, mint Sarandë, Dhërmi és a Burtint Nemzeti Park területén fekvő Ksamil továbbra is a legnépszerűbb tengerparti városok közé tartoznak. Ksamil azonban a könnyebben megközelíthető a reptér és a görög Korfu szigetéről induló kompnak köszönhetően.

Bár az ország fő vonzereje a Riviéra, számos kirándulási lehetőség is adott. Romvárosok, hegyvidéki tájak, nemzeti parkok, források is találhatóak az érdekességek között. Az albán gasztronómiában az olasz, görög és török konyha nyomai egyaránt fellelhetők, tipikus nemzeti ételük többek között a burek és a qofte fasírt.

25 ezerért szállást, 450 forintért sört

Az Albán Köztársaság kormánya 2003 júniusától eltörölte a vízumkényszert a magyar állampolgárok felé 30 naposnál rövidebb kint tartózkodás esetén. Albániába személyi igazolvánnyal is beléphetünk. . Albániában semmilyen különleges egészségügyi kockázattal nem kell számolnunk, kötelező oltás nincs. Az általános higiéniai szabályokat tartsuk be és főként a forró nyári időszakban legyünk még körültekintőbbek. Csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette inkább ásványvizet igyunk, és azt használjuk fogmosásra, gyümölcsmosásra is.

Beutazás Magyarország állampolgárai karantén- és tesztkötelezettség nélkül léphetnek be Albániába, a védettségi igazolványok kölcsönös elismerésére vonatkozó kétoldalú megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek védettségi igazolvánnyal (beoltott, vagy fertőzésen átesett), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Hasonlóan korlátozásmentes belépést és a szolgáltatások igénybe vételét teszi lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is. Az Albániába való karanténmentes belépést, illetve az országon történő átutazást 6 éves kor fölött oltási igazoláshoz (amennyiben a teljes oltottságtól számítva legalább két hét eltelt) vagy 72 órán belüli negatív PCR teszt meglétéhez vagy 48 órán belüli negatív antigén gyorsteszt meglétéhez vagy a koronavírus fertőzésből való 6 hónapon belüli felépülést igazoló dokumentum bemutatásához kötik. Az oltási igazolásnak nincs érvényességi határideje. A harmadik oltással történő utazásra vonatkozóan még nincs szabályozás. A magyar - oltottságot igazoló vagy átesettséget igazoló - védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a velük utazó 18 év alatti gyermekek korlátozásmentesen léphetnek be Albániába.

A Wizzair indít közvetlen járatokat Tiranába, nyáron nagyjából 60 ezer forintért fordulhatunk meg, ha vállalunk egy átszállást, akkor akár a feléből is megússzuk a repjegyet. Tengerparti szállásért nem fogunk sokat fizetni, 3 csillagos hotel éjszakánként már 25 ezer forint környékén is elérhető a csúcsszezonban, 5 csillagos hotelért nagyjából kétszer ennyit kell fizetni, 50-55 ezer forintot éjszakánként. 70 ezer forintnál drágább szállást nem találtunk éjszakánként 2 fő részére, de az már Deluxe queen vagy elnöki lakosztály!

1 albán lek egyenlő 3,17 magyar forint. Az albán fogyasztói árszint kb.15 százalékkal alacsonyabb, mint a magyar, az éttermi árak kb. 35 százalékkal alacsonyabbak a beszámolók szerint. Közepesen drága étteremben a vacsora 2 főnek 9 ezer forint, egy korsó sör 450 forint, egy kapucsínó 400 forint, egy kisüveges kóla 390 forint. Tömegközlekedésre egy jegy 120 forint, a havi bérlet 4800 forint.

Albániában a megélhetési költségek átlagosan 6,93%-kal alacsonyabbak, mint Magyarországon a Numbeo szerint, a lakbér pedig átlagosan 29,04%-kal alacsonyabb, mint itthon. Havi nettó átlagfizetés 2022-ben 112 ezer forintnak megfelelő lek.

Totó, azt hiszem, már nem Kansasben vagyunk

Indulás előtt azért legyünk tisztában azzal, hogy bár olcsó, Albánia turizmusa még nem olyan fejlett, mint a környező európai országoké. Albánia tele van gyöngyszemekkel, természeti kincsekkel, de azért érezhető még bizonyos elmaradottság is. Az menjen oda, akit nem zavarnak a kontrasztok: gyorsan fejlődő ország, igaz vannak mélyszegény területei is.

A szállások java része szálloda, kempingből csak néhány van, azok se nyújtják a megszokott szolgáltatásokat. A magánszállásokat személyesen adják ki, hiányoznak azok az utazási irodák, amelyek a nyaralók számára szállást közvetítenek ill. kirándulásokat szerveznek – írja az Alban.hu Az országban a belső közlekedést elsősorban a buszok és iránytaxit jelentik, amelyek menetrend nélkül közlekednek, és leintésre állnak meg.

A főutak mellett sok helyen barna táblák mutatják az útirányt valamely rajtuk feltüntetett nevezetesség felé. Sajnos gyakran azt nem közlik, hogy milyen messze van a cél – lehet 20-30 km-re is. Az utak minősége is hagy kívánnivalót maga után, de egy magyar utazót ilyen apróságok nem lephetnek meg, ahogy az útmenti szemét, vagy a romos, elhagyatott épületek sem.