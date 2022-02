Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. február 11.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2022. február 11., péntek.

Névnap

Bertold, Marietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.45 Ft

CHF: 335.71 Ft

GBP: 421.28 Ft

USD: 311.44 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 18150 Ft

MOL: 2670 Ft

RICHTER: 8070 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.02.12: A frontális felhőzet reggelre déli irányba elhagyja az országot, majd gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet éjjel még élénk, erős lökések kísérhetik, ezt követően napközben északkeletire, keletire fordul, és veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet hajnalra általában -5, +1 fok közé süllyed, ugyanakkor a fagyzugos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A felhősebb déli tájakon mérhetik a magasabb értékeket. Kora délutánra 3, 8 fokig melegszik fel a levegő.

2022.02.13: Éjszaka még nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható, majd délelőttre a Dunától keletre eső területeken erősen megnövekedhet a felhőzet, beborulhat az ég. A Dunántúlon továbbra is napos marad az idő. Érdemi csapadék nem valószínű, legfeljebb a Dunától keletre fordulhat elő időszakosan gyenge eső, a hegyekben kisebb havazás. Időnként megélénkül, néhol meg is erősödik a déli, délkeleti szél. Hajnalban általában -6, -1 fokot mérhetünk, de a hidegre érzékeny helyeken akár -10 fok köré hűlhet a levegő. A csúcshőmérsékletek általában 5, 10 fok között alakulnak, de a tartósan felhős, kevésbé szeles keleti tájakon több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Eleinte még magasabban alakulhat helyenként a PM koncentrációja, majd a délutántól megerősödő északnyugati szél hatására javul a levegőminőség. (2022.02.11. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken napközben hidegfront érkezik, emiatt az arra érzékenyek körében többeknél erősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás jelentkezhet, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. (2022.02.11)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!