Akár félmilliót is kereshetsz itthon a véreddel: teljesen legális, rengetegen csinálják

Az elmúlt 20 évben drámaian megnőtt a kereslet a vérplazmából készült gyógyszerek iránt, melyek hemofíliás, azaz vérzékeny betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, valamint hepatitisz B-ben szenvedők számára készülnek. A vérplazma azonban mesterségesen nem állítható elő, csak donorok véréből lehet kinyerni, akik azonban minden esetben pénzt kapnak érte, és ha rendszeresen járnak, szép kis summát szedhetnek össze: fél év alatt akár közel félmillió forintot is.

Nagyvárosainkban ma már egyre sűrűbben találkozhatunk plazmagyűjtő pontokkal, ahol térítés ellenében szinte bárki adhat vérplazmát. A mesterségesen nem előállítható vérplazmából életmentő, mással nem helyettesíthető gyógyszereket készítenek hemofíliás, azaz vérzékeny betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, valamint hepatitisz B-ben szenvedők számára. Ezen kívül plazma szükséges például a műtétek során használt fibrinragasztó és tetanusz elleni vakcina előállításához is. A plazmát a legkülönbözőbb sürgősségi és intenzív ellátási körülmények között is használják, ami tovább növeli terápiás jelentőségét és szükségességét az egész világon.

Plazmából Covid-gyógyszer? A járvány kitörésének évében 2020-ban több alkalommal is kérték vérplazma adására a magyarokat: "Mindazok, akik már kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből sokat tehetnek a súlyos betegek gyógyításáért. Várjuk a gyógyultak jelentkezését vérplazma adáshoz, mások gyógyításához" - állt az NNK akkori felhívásában. Egy tavaly decemberi közleményben azonban az állt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a Covid-ra alkalmazott vérplazma-terápia mégsem olyan hatásos, mint azt korábban hitték. Bár a plazmaterápiát az 1900-as évek eleje óta használják más fertőzések terápiájaként, kevés a randomizált, kontrollált vizsgálat arra, hogy a Covid-19 plazma valóban javítja-e a klinikai eredményeket.

A plazmából készült gyógyszerek iránti kereslet az elmúlt 20 évben drámaian megnőtt, és folyamatosan növekszik. A plazma alapú terápiák az emberi plazmából nyert, hiányzó fehérjéket pótolják. Számos veleszületett és szerzett betegségben szenvedő beteg a plazmakészítményeket megelőzési és/vagy terápiás célból élethosszig kapja. Európában becslések szerint mintegy 1 millió személy részesül rendszeresen plazma komponens kezelésben. Az alkalmazott terápiák révén a betegek élettartama évtizedekkel is megnőhet, továbbá életminőségük az egészséges egyénekével egyezhet meg.

Csak Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre, például egy felnőtt hemofíliás beteg egyéves kezeléséhez 1200 plazmadonációra van szükség. Bárki kerülhet élete során olyan helyzetbe, hogy szüksége lehet rá. Ennek megfelelően élénk az érdeklődés a donorok részéről is.

Mi a vérplazma? A vérplazma szalmasárga folyadék, a vér 55%-át alkotja, amely főként vizet, valamint ásványi anyagokat és fehérjét tartalmaz. A plazmaadás a véradáshoz hasonló eljárás, mely során csak a vérplazmát távolítják el, a vörös- és a fehérvérsejteket, a vérlemezkéket egy zárt rendszeren keresztül visszaáramoltatják a donor szervezetébe.

A plazmaadás gyakoriságára vonatkozó szigorú szabályozást mindenütt nemzeti szabályozó testületek határozzák meg.

A magyar előírások szerint plazmát adni 72 óránként és 365 nap alatt maximum 45 alkalommal lehet.

Kiből lehet donor?

Az a tapasztaltunk, hogy az emberek többsége hiányos információkkal rendelkezik a plazmaadásról, sok a tévhit és fals információ ezzel kapcsolatban. Ezért gyakran kezdeményezünk ismeretterjesztő kampányokat, ahol leírjuk, miért nélkülözhetetlen a vérplazma, mire használják, hogyan zajlik maga a folyamat, és miért biztonságos

- mondta el a Pénzcentrumnak Dr. Nyerges Judit, a Vascular és Sanaplasma plazmaközpontokat üzemeltető BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezetője. Plazmadonor lehet minden 18 év és 60 év közötti egészséges személy, aki legalább 50 kg testsúlyú, a megelőző 4 hónapban nem csináltatott tetoválást vagy piercinget, illetve nem szoptat vagy terhes.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Vérellátó: ezt feltétlenül tudnia kell minden vérplazma-donornak Az Országos Vérellátó Szolgálat országszerte jelenleg 10 városban gyűjt vérplazmát a súlyos betegek gyógyítása érdekében.

A plazmaadás előtt a donorjelöltnek átfogó orvosi vizsgálaton kell átesnie, és a plazmaadás csak megfelelő eredmények esetén engedélyezett. A vizsgálat napján a regisztrációt követően először egy részletes egészségügyi felmérő kérdőívet kell kitölteni, amely a jelentkező egészségét érintő kérdésekből áll.

Az orvosi vizsgálat során a plazmaközpont orvosa fizikálisan is megvizsgálja a donort, vérnyomást, pulzust mér és átbeszéli vele a kérdőívet. A plazmaadás során nyert plazmamintából minden alkalommal HIV, hepatitis B és hepatitis C vírusok szűrővizsgálatát végzik el, és a bizonyos gyógyszereket szedő, aktív fertőzésben szenvedő, nem teljesen egészséges személyeket kiszűrik.

Azok, akik rendszeresen adnak vérplazmát rendszeres orvosi és labor kontroll alatt állnak, így időben észlelhető egy esetleges megbetegedés.

Ahhoz, hogy plazmadonor legyen valaki, figyelmet kell fordítani az étkezésre és a folyadékbevitelre. A plazmaadással fehérjéket veszít a szervezet, ahhoz, hogy újratermelődjön, sok zöldséget, fehérjedús ételeket, és a plazmaadás előtti napon legalább 2 liter folyadékot tanácsos fogyasztani, illetve kerülni kell a dohányzást és az alkoholfogyasztást

Betartva az előírt gyakoriságot és javasolt indikációkat a plazmaadás hosszú távon sem egészségkárosító hatású.

Ennyi most költségtérítés összege

Mivel a plazmaadás több időt vesz igénybe, mint a véradás, a donorok minden plazmaadás után rendeletben szabályozott mértékű költségtérítést (a mindenkori minimál órabér ötszöröse készpénzben), valamint egyéb juttatásokat kapnak. Magyarországon jelenleg ennek összege 5 500 forint, de alkalmanként 8000-18 000 forintnyi támogatás is kapható, mivel a pénzben folyósított költségtérítésen felül sok helyen ajándékutalványban is részesülhetnek a plazmaadók. Fél év alatt közel félmillió forintot is össze lehet gyűjteni - olvasható a tájékoztatásokban.

Covid után

A COVID járvány kapcsán világszerte megfigyelt csökkenő plazmadonáció és a megnövekedett igények miatt különösen fontos a plazmaadás népszerűsítése, elősegítése, a donorok pontos információkkal történő ellátása, hiszen csak így biztosíthatók a nélkülözhetetlen plazmakészítmények a betegek számára. A pandémia kezdete óta sok ember számára kérdéses volt, hogy a korlátozások ideje alatt is adhat-e plazmát.

Az a tapasztalatunk, hogy a védőoltások megjelenésével és a korlátozások enyhülésével a donorok fokozatosan visszatérnek hozzánk, nagyságrendileg megközelítve a pandémiás időszak előtti állapotot. Nyilvánvalóan ezt a folyamatot hónapról hónapra befolyásolja az aktuális járványhelyzet, valamint a donorokat célzó intenzív kampányaink is

- mondta el Dr. Nyerges Judit, a plazmaadás ösztönzésére irányuló erőfeszítéseiket különféle akciókkal és figyelemfelkeltő kezdeményezésekkel is bővítik.